Чем побаловать своего четвероногого любимца?

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Счастливый питомец всегда ухожен, здоров и полон сил. Рассказываем, где в Туле вашим животным помогут чувствовать себя прекрасно.

Ветеринарный кабинет «Барон»

Самое главное для наших питомцев – крепкое здоровье. В ветеринарном кабинете «Барон» специалисты могут распознать, что беспокоит животное, назначить грамотное лечение или провести все необходимые профилактические процедуры.

Сейчас «Барон» обновился и расширил спектр услуг, здесь появился аппарат УЗИ и отдельный хирургический кабинет. В нем принимает животных хирург с опытом работы более 10 лет. Здесь можно провести кастрацию и стерилизацию питомца, удаление паховой грыжи и т. д.

В клинике также ведет прием стоматолог, который оказывает все услуги по гигиене полости рта у собак и кошек, в том числе проводит бережную чистку зубов.

Кстати, сейчас закончились проблемы с поставкой препаратов для животных, которые были во время пандемии. Так что самое время провести вакцинацию своих питомцев!

Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» проводят по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%

А еще сейчас действует акция*: стерилизация бездомных кошек стоит всего 1200 рублей.

Не откладывайте визит к врачу, запишите своего любимца на осмотр, чтобы убедиться, что он здоров.

Тула, ул. Волкова, 8.

Тел. 8 (960) 600-66-65 .

График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

*Подробности акции уточняйте в веткабинете.

Сеть салонов для животных GROOM

Поход в груминг-салон необходим не только ради красоты, но и, в первую очередь, ради комфорта животного. Салон для животных GROOM знает всё об уходе за животными. Это большая федеральная сеть, включающая в себя 23 салона в России.

В Туле GROOM работает с сентября 2019 года, и его клиентами уже стали более тысячи собак и кошек. Уход за животными здесь осуществляется в соответствии с федеральными стандартами сети, обучение сотрудников проводят опытные эксперты, они же ведут постоянный контроль качества. После посещения салона администраторы обзванивают владельцев животных и спрашивают, нет ли замечаний к работе. Если вдруг они есть, в течение трех дней их устраняют бесплатно.

Большое внимание в салоне уделяется косметике для работы с животными, используется только премиум-косметика: CrownRoyale, PSH (Pets' Show Hairdresser) Испания и т. д. Помимо этого, сеть салонов разработала собственную линейку косметических средств под брендом MAGNETIC, которые производятся в России, но не уступают по качеству.

Большая часть клиентов приходят в GROOM на стрижку, но салон предлагает еще огромный ассортимент услуг. Одна из них – экспресс-линька гладкошерстных или короткошерстных собак и кошек. Особенно в ней нуждаются животные с короткой шерстью, которая рассыпается иголками по всему дому. Процедура экспресс-линьки избавит вас от шерсти в квартире на три месяца.

Помимо этого, в комплексный уход входит обработка лап, ушей, глаз и интимных зон, чтобы ваш любимец чувствовал себя на высоте!

В салоне GROOM также доступна ультразвуковая чистка зубов без наркоза. Чистку осуществляет ветеринар, он находит подход и выбирает самый безопасный метод, чтобы животное было максимально спокойным. Также в комплекс входят полировка и шлифовка, которые позволяют надолго сохранить полость рта животного в отличном состоянии и не подвергать его лишнему стрессу от частых чисток.

В GROOM любят всех клиентов, поэтому работают и с большими собаками. Для них есть большая ванна с трапом, стол и большой компрессор, чтобы справиться даже с самой густой шерстью.

Позаботились здесь и о владельцах животных. Пока питомцу наводят красоту, хозяин может с комфортом отдохнуть в клиентской зоне или выбрать уходовые средства и лакомства для своего любимца в магазине салона.

Спешите записаться в GROOM!

Для постоянных посетителей скидки:

при посещении 1 раз в месяц – 20%;

при посещении 1 раз в два месяца – 10%.

Особые условия для щенков:

Малыши от 3 до 6 месяцев получают скидки 30%, а те, кто постарше (от 6 до 9 месяцев) – 20%.

Тула, ул. Пузакова, 5.

Тел. 33-75-02.

tul.2020205.ru

Интернет-магазин товаров для животных ZOO71

В ZOO71 вы найдете 10 000 зоотоваров по доступным ценам. Корма, лакомства, аксессуары, средства для ухода, наполнители, лежаки, переноски – в ассортименте ZOO71 есть всё для ваших питомцев.

В наличии и на заказ товары для котиков, собак, крыс, грызунов, птиц и рептилий, а также всё необходимое для аквариумистики.

Покупку можно забрать в двух пунктах самовывоза: на ул. Ложевой, 130 и ул. Станиславского, 15 или получить курьером. Заказы принимаются круглосуточно. Доставка осуществляется ежедневно до 21.00. Если вы сделали заказ до 11.00 и товары есть в наличии, то вы получите заказ в этот же день. Если позже – на следующий. Курьер свяжется с вами и привезет покупку в удобное для вас время. Доступен наличный и безналичный расчет. Заказы от 1000 рублей по Туле доставят бесплатно.

Главная отличительная особенность магазина – низкие цены, особенно на корма для животных. Помимо этого, в ZOO71 постоянно действуют акции: предоставляются дополнительные скидки и выдаются подарки за покупку.

Самые выгодные условия у постоянных покупателей: за покупки начисляются бонусы, которыми потом можно полностью оплатить заказ.

Не знаете, что выбрать? Консультанты придут на помощь! Они сориентируют вас в многообразии товаров и даже подскажут, как подготовиться к приобретению любого домашнего любимца. Эта помощь часто просто незаменима. Например, ребенок просит на день рождения подарить рыбок или паука, но вы совсем ничего не знаете об их содержании. Чтобы покупка не обернулась разочарованием, важно заранее узнать, какое оборудование вам понадобится, как правильно ухаживать за такими питомцами, чем и как часто их кормить и многие другие нюансы.

Тратьте время на общение с питомцами, а не походы по магазинам. А товары для животных доставит ZOO71.

ул. Станиславского, 15

ул. Ложевая, 130

Режим работы:

будние дни: 10.00 – 19.00

суббота: 10.00 – 14.00 (Станиславского), Ложевая – выходной

воскресенье: выходной в двух магазинах.

Тел.: 7(4872) 588-770, +7(953)9637111

Служба доставки: +7(905)118-81-50

info@zoo71.ru