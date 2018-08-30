Выходные в Туле: 31 августа – 2 сентября

Поздравляем всех школьников и студентов с началом учебного года и предлагаем провести эти выходные весело и с пользой.

На этих выходных вас ждет множество культурно-познавательных интерактивных мероприятий и последние опен-эйры уходящего лета.

Фестивали

Когда: 2 сентября, воскресенье, 13.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Тула

Вход свободный.

В воскресенье в парке им. П. П. Белоусова состоится ежегодный фестиваль «Школодром», организованный редакцией «Слободы» для школьников, их родителей, бабушек и дедушек. На центральной сцене парка и у фонтана гостей ждет насыщенная развлекательно-познавательная программа. Главным событие фестиваля станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Также гостей ждут увлекательные квесты, выставка спецтехники МЧС и УМВД, дегустация мясных деликатесов и выступления танцевальных и музыкальных коллективов.

Концерты

Когда: 31 августа, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 300 р.

В пятницу на сцене Harat's pub состоится акустический концерт лидера группы «7РАСА» — Саши Растича. На концерте можно будет услышать хиты «7Расы» в акустическом исполнении, а также песни, не входящие в репертуар группы. И конечно, как водится на акустике, у гостей будет возможность пообщаться с Александром в тёплой дружеской обстановке.

Когда: 1 сентября, суббота 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

В субботу на сцене туристического комплекса «Золотой город» выступит итальянский эстрадный тенор Al Bano. Для российского слушателя самыми узнаваемыми его хитами стали «Феличита» и «Либерта». Мир музыки Аль Бано полон восхитительных мелодий и песен, которые никогда не надоедают. Их всегда хочется слушать снова и снова. Перед концертом можно прогуляться по живописной территории комплекса «Золотой город», т. к. билет дает право приехать и пользоваться всеми площадками комплекса с 9.00

Когда: 2 сентября, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

В воскресенье на сцене «Золотого города» выступит известный барабанный кавер-коллектив Moscow HooK. Лучшие барабанщики страны исполнят композиции разных жанров: танцевальную музыку, клубную, рок, концертную, классическую. Теперь их шоу стало более красочным — у группы появились светящиеся барабаны (барабаны со светодиодами). Проект Михаила Потапова изначально создавался для открытия концертов и праздников, но на сегодняшний день это полноценная разнообразная музыкальная программа выступления. Билет на концерт дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 31 августа, пятница, 20.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

В пятницу в культурном центре «Типография» пройдет блюзовый концерт дуэта Константина Осипова и Ивана Алёшина под названием Killaz Time. Вы услышите блюз в живом исполнении — один из музыкантов прекрасно поет, другой виртуозно играет.

События

Когда: 1 сентября, суббота, 10.00

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: детский — 100 руб., взрослые — 200 руб., дети до 5 лет бесплатно

В субботу в честь Дня знаний состоится международная выставка кошек «Кот ученый». На выставке будут представлены кошки и коты возрастом от 4-х месяцев разных пород: Мейн-Кун, шотландские кошки, сфинксы, бамбино, невские маскарадные кошки и др.

Когда: 2 сентября, воскресенье, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: вход свободный по предварительной регистрации.

В воскресенье в Городском концертном зале состоится первый полуфинал Оружейной лиги КВН. На сцене выступят 6 команд из Тулы, Рязани и Орла.

Когда: 1 сентября, суббота, 15.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход на территорию Likerka Loft свободный.

1 сентября культурному центру Likerka Loft исполняется 4 года. В честь этого события готовится насыщенная культурная программа. Весь день для посетителей будет работать летняя веранда под открытым небом прямо напротив сцены (специальные цены на блюда и напитки от арендаторов). Также гостей праздника ждут мастер-класс по скетчингу, выступление школы-студии Аллы Духовой „Тодес“, вечерний джаз и многое другое. Кульминацией вечера станет большой праздничный торт.

Спорт

Когда: 1-2 сентября, суббота-воскресенье, 14.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный

1-2 сентября в спортивном комплексе «Новое поколение» пройдет открытый чемпионат и первенство по художественной гимнастике. Торжественное открытие состоится в 14.00. В соревнованиях примут участие гимнастки спортивных школ и спортивных клубов г. Тулы от 6 до 17 лет, выступающие в личном первенстве и групповых упражнениях по программе от 3-го юношеского разряда до мастера спорта.

Вечеринки на набережной

Когда: 31 августа, пятница, 18.00

Где: набережная Упы, Тула

Вход свободный

На прошлых выходных вечеринка была отменена по техническим причинам, но в эту пятницу последней летней вечеринке быть. На площади у качелей состоится летняя вечеринка на тульской набережной, организованная «Типографией» и «Искрой». Кроме потрясающих видов вас ждут сеты диджеев Южного, Колюпанова и Бондаренко и вкусные блюда от WhatElse? и чайной «Чайка».

Когда: 2 сентября, воскресенье, 18.30

Где: набережная Упы, Тула

Цена: 800-1000 р.

В воскресенье вас ждет еще одна вечеринка на набережной. Проект partytime24 организовал тематическую вечеринку в стиле вестерн. В программе: выступления диджеев и известных тульских исполнителей, лаундж-зона для отдыха и зона для красивых фото на фоне набережной. Также желающие смогут покататься на лошадях.

Выставки

Когда: 1-2 сентября, суббота-воскресенье, 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 100 р.

В «Октаве» открывается новая выставка — часть большого проекта «Промзона», который посвящен работникам химических заводов Дзержинска. Проект был создан художником индустриального пейзажа Павлом Отдельновым, это его персональная выставка, в которую вошли его работы с изображением заводской жизни, выдержки из рабочей биографии его отца — труженика химического завода в Дзержинске и фильмы «Субъекты памяти», в котором художник собрал воспоминания родственников и «Химзавод», посвящённый городу Дзержинску и его промзоне.

Когда: 31 августа — 2 сентября, пятница-воскресенье, 10.00 (до 30 сентября)

Где: Тульский творческо-производственный комбинат художественного фонда Союза художников России, Тула, Красноармейский проспект, 3

Вход свободный.

На этой неделе открылась выставка из большой программы празднования 190-летия Л. Н. Толстого . В Выставочном зале представлены 40 иллюстраций петербургской художницы Ольги Граблевской, изготовленных специально для коллекционного издания «Кавказские произведения» Л. Н. Толстого . Сборник «Кавказские произведения» Л. Н. Толстого был выпущен в 2018 году пятигорским издательством «Снег» совместно с музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В издание вошли знаменитые кавказские произведения писателя: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи Мурат».

Когда: 31 августа — 2 сентября, пятница-воскресенье, 10.00

Где: «Тульские древности», Музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 100 р. — мастер-класс

В честь Дня знаний в музее «Тульские древности» открылась интерактивная познавательная выставка-квест. Посетители смогут увидеть экспозицию из 300 экспонатов из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле» — детали и фрагменты замков, ключи. Большинство из них — находки археологов. Также авторы проекта предложат посетителям решить интересные задач. Так, подобрав ключи к замкам, можно будет открыть для себя интересные факты.

Лекции

Когда: 2 сентября, воскресенье, 15.00

Где: Историко-мемориальный музей Демидовых, Тула, улица Демидовская, 9

Цена: 150 р.

На эти выходные выпадает не только День знаний, но и День солидарности борьбы с терроризмом. В честь этого события в Историко-мемориальном музее Демидовых пройдет мультимедийная лекция, посвященная разрушенному сирийскому городу Пальмире. На лекции сотрудники музея расскажут об утраченных памятниках древнего сирийского города — статуя «Лев Аллат» (I в. н. э), храм Баалшамина, храма Бэла, Триумфальная арка эпохи Древнего Рима — символ Пальмиры и античной Сирии.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино вышла очередная часть картины про великого писателя «Гоголь. Страшная месть». В фильме первоклассный сыщик Яков Гуро и Николай Гоголь ведут расследования загадочных преступлений в селе Диканька. Хутор готовится к свадьбе бравого казака и местной красавицы, дочери помещика. Данило Бурульбаш вместе с женой и сыном приезжает в деревню в качестве званых гостей. В момент торжественной церемонии один из гостей превращается в ужасного монстра, распугав народ и скрывшись из виду. Детектив как никогда близок к разгадке тайны своего рождения.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.