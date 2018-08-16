Школодром 2018
2 сентября у фонтана и на центральной сцене парка им. Белоусова пройдет 3-й ежегодный праздник для школьников и их родителей «Школодром-2018».
В программе:
- викторины и квесты;
- семейный баттл — соревнования команд на 9 интерактивных площадках. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук. Всех остальных участников жду подарки от сети книжных магазинов «Читай-город»;
-
выступления лучших тульских исполнителей и танцевальных коллективов;
-
выставка спецтехники МЧС и УМВД (можно полазить потрогать и сфотографироваться);
-
выставка оружия (для взрослых);
-
аквагрим, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела;
-
на празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 сентября 2018, воскресенье
13:00