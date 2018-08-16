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Школодром 2018

Школодром 2018

2 сентября у фонтана и на центральной сцене парка им. Белоусова пройдет 3-й ежегодный праздник для школьников и их родителей «Школодром-2018».

В программе:
  • викторины и квесты;
  • семейный баттл — соревнования команд на 9 интерактивных площадках. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук. Всех остальных участников жду подарки от сети книжных магазинов «Читай-город»;
  • выступления лучших тульских исполнителей и танцевальных коллективов;
  • выставка спецтехники МЧС и УМВД (можно полазить потрогать и сфотографироваться);
  • выставка оружия (для взрослых);
  • аквагрим, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела;
  • на празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината.
Вход свободный.
 
 

 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 сентября 2018, воскресенье
13:00
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