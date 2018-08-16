2 сентября у фонтана и на центральной сцене парка им. Белоусова пройдет 3-й ежегодный праздник для школьников и их родителей «Школодром-2018».

В программе:

викторины и квесты;

семейный баттл — соревнования команд на 9 интерактивных площадках. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук. Всех остальных участников жду подарки от сети книжных магазинов «Читай-город»;

выступления лучших тульских исполнителей и танцевальных коллективов;

выставка спецтехники МЧС и УМВД (можно полазить потрогать и сфотографироваться);

выставка оружия (для взрослых);

аквагрим, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела;

на празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината.