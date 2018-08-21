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Killaz Time

Killaz Time

31 августа в культурном центре «Типография» пройдет блюзовый концерт дуэта Killaz Time, Константина Осипова и Ивана Алёшина.

Дует Killaz Time — Иван Алёшин и Константин Осипов — артисты, чей музыкальный вкус и профессионализм не оставят равнодушным.

Давно ли вы слушали живой блюз или соул? Мы считаем, что это лучшее, что можно делать вечером в баре, держа в руках бокал любимого напитка.



«Один круто поёт, другой круто играет!», — ваша первая мысль после того, как вы проведёте этот вечер в Типографии.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 августа 2018, пятница
20:00
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