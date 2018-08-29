Уют в доме: чистота, тепло и удобство

Мы собрали в этом обзоре три компании, которые помогут вам сделать дом уютнее своими услугами: новые окна, тёплые полы и профессиональная уборка.

Нивельпласт

Удобнее всего менять окна и заказывать ремонт балкона в тёплый сезон: вам не придётся мёрзнуть дома во время ремонтных работ, да и уборку проводить проще. К тому же, до зимы у вас будет время проверить качество новых окон и правильность их установки.

Какими принципам следовать при выборе компании для замены окон и ремонта балкона?

Качество материалов, Качество монтажа, Аккуратность мастеров, Цена, Отзывы людей.

ПКФ «Нивельпласт» сочетает в себе все эти принципы. Она работает в Туле уже более 20 лет, и на сегодня стала одной из самых опытных компаний в нашем городе в своей сфере. Долгие годы успешной работы в Тульской области принесли специалистам компании огромный опыт и знания, и позволили честно занять лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей.

Хотите, чтобы новые окна прослужили вам много лет, без проблем, и были установлены аккуратно?

Обратитесь к профессионалам!

В «Нивельпласт» уверены в качестве своих окон. Их делают на собственном производстве, используя только сертифицированные комплектующие, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку, а все сотрудники компании перед началом работы проходят обучение.

Семь преимуществ компании «Нивельпласт» говорят о высоком уровне компании:

Богатый опыт работы,

Собственное производство,

Качественная и сертифицированная продукция,

Грамотная консультация,

Профессиональный замер и монтаж,

Специальные предложения,

Сервис и гарантии.

Окна в компании «Нивельпласт» изготавливают из профилей Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 — окна для вашего уюта. Современные окна должны не только прекрасно выглядеть и хорошо пропускать свет. Также они должны соответствовать самым строгим требованиям строителей и индивидуальным пожеланиям заказчика.

Оконные системы фирмы Aluplast полностью отвечают этим запросам благодаря своему техническому совершенству. Не хотите идти на компромисс в технической стороне качества окон? Система IDEAL 2000 будет идеальной для вас!

Aluplast IDEAL-4000 — изысканный вкус и качество. Окна должны быть красивыми, придавать помещению лёгкость, уют и изящество, а ещё они должны защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ, долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации.

Закажите эти окна и оцените превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажную ширину, которая гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна oт фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в суровых климатических зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik — классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Одни из признанных лидеров своего сегмента рынка. Эта система говорит за себя без лишних слов не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS — сочетание демократичных цен и качества европейского уровня. Этот профиль обладает хорошими техническими характеристиками, что подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в России.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS благодаря своему привлекательному и современному внешнему виду, подходят к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

Закажите установку окон

до 15 сентября и получите энергосберегающее

стекло в подарок!

Подробности акции по телефонам: 8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37 .

И не забудьте про современную защиту от солнечного света!

В компании «Нивельпласт» можно выбрать для своих окон жалюзи из разнообразных материалов и богатой палитры цветов:

рулонные,

вертикальные,

горизонтальные.

А ещё эта компания занимается продажей и установкой секционных ворот.

Доверьте красоту и уют вашего дома компании «Нивельпласт»!

Тула, ул. 9 Мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37 oknavtule.com

Евроклининг

Компания «Евроклининг» — профессионалы своего дела с почти 10-летним опытом успешной работы в Туле. Тысячи клиентов в нашем городе доверяют специалистам этой компании, когда требуется навести чистоту и порядок, придать свежесть и обновлённый вид мебели и коврам.

Компания предлагает весь спектр клининговых услуг, и имеет современное оборудование, позволяющее «творить чудеса», и справляться даже с самыми сложными загрязнениями. Все работы проводят опытные, профессиональные и честные сотрудники. И ещё один важный плюс — цены на все услуги адекватные и демократичные.

Обращайтесь в «Евроклининг» для разовой услуги, или заключите договор на постоянное обслуживание.

Такой договор может заключить как физическое, так и юридическое лицо.

С «Евроклининг» будет чисто везде:

Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.

Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.

Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.

Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.

Уборка офисов.

Мойка окон и фасадов зданий.

Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.

Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.

Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.

Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.

Размывка и уборка наливных полов.

Все средства, применяемые компанией «Евроклининг» для очистки и мытья, тщательно отбираются по критериям химической и экологической безопасности.

С «Евроклининг» вам не придётся беспокоиться о чистоте и свежести ваших вещей и мебели!

Тула, улица Пирогова 30

8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru

DE-TULA - Супермаркет теплых полов

Daewoo-Enertec

Комфортная температура в доме – такая же важная составляющая уюта, как и удобная мебель. Все мы знаем, как важно, чтобы дома было тепло зимой: прийти с мороза домой, расслабиться, не кутаться и не беспокоиться о том, что приборы центрального отопления не справляются, и вашей семье холодно.

Разве в нашем климате можно отапливать весь дом с помощью одних полов, спросите вы. Да! DE-TULA поможет в этом.

Эта компания является официальным представителем в Туле DAEWOO ENERTEC - одного из лидеров на мировом рынке систем тёплых полов из Южной Кореи.

Тёплые полы позволяют эффективно отапливать дом любой площади, даже в российских климатических условиях, причём абсолютно автономно. Комфортная температура пола в 30 градусов прогревает в помещении воздух до 21 градуса.

Отопление тёплыми полами

очень выгодно: на 12% эффективнее радиаторного и на 30%-40% экономичнее обычных

электрических кабельных

тёплых полов.

Система отопления нового поколения без котла – от электро-водяного теплого пола XL PIPE набирает в России всё большую популярность. Его основу составляет герметичная труба с незамерзающим теплоносителем. По типу это водяной тёплый пол, а по принципу работы – электрический (без котла и насоса).

Система с незамерзающим теплоносителем и греющим элементом внутри труб легко укладывается в стяжку пола и работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система быстро – всего за 2-3 дня – и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.

Очень важный плюс: если потребуется ремонт системы, вам не придётся вскрывать всё напольное покрытие!

Это, пожалуй, единственный ремонтируемый тёплый пол в России.

Ещё один плюс: электро-водяной тёплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью. Вы сможете делать перестановки неограниченно.

Смело укладывайте любое

покрытие пола: ламинат, плитку, ковролин, линолеум.

Срок службы системы впечатляет — более 50 лет.

Подарите своей семье комфорт с системой электро-водяного отопления XL PIPE. Забудьте про тёплую одежду и носки дома зимой!

Тула, ул. Путейская, 11

8 (4872) 58-14-40

8 (920) 276-78-84

de-tula.ru

vk.com