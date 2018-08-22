Выездная вечеринка на набережной

24 августа на площади у качелей состоится летняя вечеринка на Тульской набережной, организованная «Типографией» и «Искрой». Начало в 18.00



Будем пританцовывать в компании Южного, Колюпанова и Бондаренко и уподобляться гастро-гедонизму вместе с бистро WhatElse? и чайной «Чайка».



После 22:00 вечеринка (18+) перейдёт в привычное пространство «Типографии» на Энгельса 70а, чтобы продолжить пятничный вечер за бокалом чего-то любимого. В здании «Типографии» будет показан документальный фильм «2017"о поколении 2007 года.

Вход свободный.