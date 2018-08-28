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Мультимедийная лекция «Разрушенная Пальмира»

Мультимедийная лекция «Разрушенная Пальмира»

В День солидарности борьбы с терроризмом Историко-мемориальный музей Демидовых предлагает вспомнить о древнем сирийском городе Пальмире, который был разрушен террористами в XXI веке. На лекции сотрудники музея расскажут об утраченных памятниках древнего сирийского города — статуя «Лев Аллат» (I в. н. э), храм Баалшамина, храма Бэла, Триумфальная арка эпохи Древнего Рима — символ Пальмиры и античной Сирии.

Архитектурные памятники Пальмиры всегда привлекали внимание путешественников, ученых. Одним из величайших открытий XIX века стала находка Пальмирского таможенного тарифа 137 г. н.э. археологом-любителем князем С.С. Абамелек-Лазаревым (муж М.П. Демидовой). В настоящее время плита хранится в Государственном Эрмитаже.

Внимание! Необходима предварительная запись по тел. 39−37−74

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
2 сентября 2018, воскресенье
15:00
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