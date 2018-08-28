Открытый чемпионат и первенство города Тулы по художественной гимнастике
1-2 сентября в спортивном комплексе «Новое поколение» пройдет открытый чемпионат и первенство по художественной гимнастике.
Торжественное открытие состоится в 14.00
В соревнованиях примут участие гимнастки спортивных школ и спортивных клубов г.Тулы от 6 до 17 лет, выступающие в личном первенстве и групповых упражнениях по программе от 3 юношеского разряда до «Мастер спорта».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
1 сентября 2018, суббота
14:00
2 сентября 2018, воскресенье
10:00