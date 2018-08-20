2 сентября на набережной в ресторане Verande Tom Sawyer пройдет тематическая вечеринка в стиле Western от проекта Partytime24.

В программе:

Wellcome-drink;

БЕСПЛАТНАЯ БЬЮТИ-ЗОНА!!! Вы сможете сделать себе прическу и макияж у наших специалистов.

Сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, шампанское при входе.

ФОТОЗОНА. На протяжении всей вечеринки у нас работают 2 фотографа и видеограф

Катание на лошадях

Лаунж-зона, где можно просто отдохнуть (покурить кальян)

Основная зона (беседки для гостей, где Вы сможете заказать еду по специальному меню от ресторана!);

Зона сцены (диджей, ведущий, выступление тульских звёзд и актёров

В стоимость входит: вход, леди-фуршет- шампанское на входе, бьюти-зона, сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, аниматор, лаунж-зона, подарки, фото и видео отчёт, столик в беседках, ведущий, диджей и вся шоу-программа, выступление артистов.

Стоимость: 800 р.-1000 р.