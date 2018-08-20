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Вечеринка в стиле Western

Вечеринка в стиле Western

2 сентября на набережной в ресторане Verande Tom Sawyer пройдет тематическая вечеринка в стиле Western от проекта Partytime24.

В программе:

  • Wellcome-drink;
  • БЕСПЛАТНАЯ БЬЮТИ-ЗОНА!!! Вы сможете сделать себе прическу и макияж у наших специалистов.
  • Сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, шампанское при входе.
  • ФОТОЗОНА. На протяжении всей вечеринки у нас работают 2 фотографа и видеограф
  • Катание на лошадях
  • Лаунж-зона, где можно просто отдохнуть (покурить кальян)
  • Основная зона (беседки для гостей, где Вы сможете заказать еду по специальному меню от ресторана!);
  • Зона сцены (диджей, ведущий, выступление тульских звёзд и актёров

В стоимость входит: вход, леди-фуршет- шампанское на входе, бьюти-зона, сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, аниматор, лаунж-зона, подарки, фото и видео отчёт, столик в беседках, ведущий, диджей и вся шоу-программа, выступление артистов.

Стоимость: 800 р.-1000 р.

Где и когда?
Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
2 сентября 2018, воскресенье
18:30
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