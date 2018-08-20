Вечеринка в стиле Western
2 сентября на набережной в ресторане Verande Tom Sawyer пройдет тематическая вечеринка в стиле Western от проекта Partytime24.
В программе:
- Wellcome-drink;
- БЕСПЛАТНАЯ БЬЮТИ-ЗОНА!!! Вы сможете сделать себе прическу и макияж у наших специалистов.
- Сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, шампанское при входе.
- ФОТОЗОНА. На протяжении всей вечеринки у нас работают 2 фотографа и видеограф
- Катание на лошадях
- Лаунж-зона, где можно просто отдохнуть (покурить кальян)
- Основная зона (беседки для гостей, где Вы сможете заказать еду по специальному меню от ресторана!);
- Зона сцены (диджей, ведущий, выступление тульских звёзд и актёров
В стоимость входит: вход, леди-фуршет- шампанское на входе, бьюти-зона, сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, аниматор, лаунж-зона, подарки, фото и видео отчёт, столик в беседках, ведущий, диджей и вся шоу-программа, выступление артистов.
Стоимость: 800 р.-1000 р.
Где и когда?
Тула, Тула, набережная Упы
2 сентября 2018, воскресенье
18:30