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«Среднерусская возвышенность»: Moscow HooK

«Среднерусская возвышенность»: Moscow HooK

2 сентября на фестивальной площадке в комплексе «Золотой город» выступит известный барабанный кавер-коллектив Moscow HooK. Проект барабанного шоу был придуман и воплощён саундпродюсером и руководителем Михаилом Потаповым.

Изначально музыкальный коллектив был создан для открытия концертов и праздников, но на сегодняшний день это полноценная разнообразная музыкальная программа выступления. В данный момент ведется подготовка к концерту с Оркестром.

В Moscow HooK лучшие барабанщики Москвы и даже лучшие барабанщики России. Теперь у группы есть светящиеся барабаны (барабаны со светодиодами).

Формат музыки: Танцевальная, клубная, рок, концертная, классическая.

Билет на концерт дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

 

Чтобы воспользоваться трансфером, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии фестиваля 8−800−222−34−17.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
2 сентября 2018, воскресенье
15:00
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