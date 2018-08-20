«Среднерусская возвышенность»: Moscow HooK

2 сентября на фестивальной площадке в комплексе «Золотой город» выступит известный барабанный кавер-коллектив Moscow HooK. Проект барабанного шоу был придуман и воплощён саундпродюсером и руководителем Михаилом Потаповым.

Изначально музыкальный коллектив был создан для открытия концертов и праздников, но на сегодняшний день это полноценная разнообразная музыкальная программа выступления. В данный момент ведется подготовка к концерту с Оркестром.

В Moscow HooK лучшие барабанщики Москвы и даже лучшие барабанщики России. Теперь у группы есть светящиеся барабаны (барабаны со светодиодами).

Формат музыки: Танцевальная, клубная, рок, концертная, классическая.

Билет на концерт дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.