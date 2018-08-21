Гоголь. Страшная месть

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 30.08.2018

Режиссер: Егор Баранов

Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко

Жанр: детектив, триллер

Продолжительноcть: 105 мин

Гоголь как никогда близок к разгадке тайны своего рождения. Он начинает понимать, какая сила в нем заключена и насколько он сам опасен. В то же время Бинх и жители Диканьки всерьез подозревают, что Гоголь и есть Всадник. Но так ли это? Виновен ли Николай Васильевич в гибели девушек? Какую роль во всей этой истории играет сыщик Гуро, который сознается не только в том, что инсценировал собственную смерть, но и в том, что появление Гоголя в Диканьке не было случайным? И чем обернется ревность Оксаны для Лизы? Чья месть окажется по-настоящему страшной?