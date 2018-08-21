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Гоголь. Страшная месть

Гоголь. Страшная месть

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 30.08.2018
 
Режиссер:
Егор Баранов
  
Актеры:
Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко
  
Жанр:
детектив, триллер
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Гоголь как никогда близок к разгадке тайны своего рождения. Он начинает понимать, какая сила в нем заключена и насколько он сам опасен. В то же время Бинх и жители Диканьки всерьез подозревают, что Гоголь и есть Всадник. Но так ли это? Виновен ли Николай Васильевич в гибели девушек? Какую роль во всей этой истории играет сыщик Гуро, который сознается не только в том, что инсценировал собственную смерть, но и в том, что появление Гоголя в Диканьке не было случайным? И чем обернется ревность Оксаны для Лизы? Чья месть окажется по-настоящему страшной?

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