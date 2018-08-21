Гоголь. Страшная месть
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 30.08.2018
Режиссер:
Егор Баранов
Актеры:
Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко
Жанр:
детектив, триллер
Продолжительноcть:
105 мин
Гоголь как никогда близок к разгадке тайны своего рождения. Он начинает понимать, какая сила в нем заключена и насколько он сам опасен. В то же время Бинх и жители Диканьки всерьез подозревают, что Гоголь и есть Всадник. Но так ли это? Виновен ли Николай Васильевич в гибели девушек? Какую роль во всей этой истории играет сыщик Гуро, который сознается не только в том, что инсценировал собственную смерть, но и в том, что появление Гоголя в Диканьке не было случайным? И чем обернется ревность Оксаны для Лизы? Чья месть окажется по-настоящему страшной?
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Завтра
1 сентября, суббота
2 сентября, воскресенье
3 сентября, понедельник
|09:10
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:15
|Октябрь
|11:25
|Синема 3D (Кимовск)
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:20
|Киносити
|13:10
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|Киносити
|13:20
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|14:30
|Киносити
|14:35
|Синема Стар
|14:45
|Синема 3D (Кимовск)
|15:20
|Киносити
|15:40
|Азот (Новомосковск)
|16:00
|Октябрь
|16:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:40
|Киносити
|17:30
|Киносити
|18:05
|Синема 3D (Кимовск)
|18:05
|Октябрь
|18:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Октябрь
|19:40
|Киносити
|19:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|21:00
|Киносити
|21:05
|Азот (Новомосковск)
|21:35
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|21:55
|Синема 3D (Кимовск)
|21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10
|Киносити
|23:20
|Синема Стар
|23:40
|Октябрь
|00:00
|Киносити
4 сентября, вторник
|09:10
|Октябрь
|09:30
|Химик (Ефремов)
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:15
|Октябрь
|11:25
|Синема 3D (Кимовск)
|11:25
|Химик (Ефремов)
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:20
|Киносити
|13:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|13:20
|Химик (Ефремов)
|14:30
|Киносити
|14:35
|Синема Стар
|14:45
|Синема 3D (Кимовск)
|15:15
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|15:40
|Азот (Новомосковск)
|16:00
|Октябрь
|16:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:40
|Киносити
|17:10
|Химик (Ефремов)
|17:30
|Киносити
|18:05
|Синема 3D (Кимовск)
|18:05
|Октябрь
|18:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:05
|Химик (Ефремов)
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Октябрь
|19:40
|Киносити
|19:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|21:00
|Киносити
|21:00
|Химик (Ефремов)
|21:05
|Азот (Новомосковск)
|21:35
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|21:55
|Синема 3D (Кимовск)
|21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10
|Киносити
|23:20
|Синема Стар
|23:40
|Октябрь
|00:00
|Киносити
5 сентября, среда
6 сентября, четверг
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
13:10
18:15
21:55
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Алмаз Синема
|
10:00
12:05
14:45
16:20
18:25
19:20
20:30
22:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
12:05
13:35
14:10
16:15
17:20
18:15
19:25
20:20
22:25
23:00
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50
23:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
|Химик (Ефремов)
|
09:30
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
21:00
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
13:10
18:15
21:55
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Алмаз Синема
|
10:00
12:05
14:45
16:20
18:25
19:20
20:30
22:35
00:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
12:05
13:35
14:10
16:15
17:20
18:15
19:25
20:20
22:25
23:00
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50
23:10
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
|Химик (Ефремов)
|
09:30
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
21:00
1 сентября, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
13:10
18:15
21:55
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Алмаз Синема
|
00:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50
23:10
00:00
01:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
|Химик (Ефремов)
|
09:30
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
21:00
2 сентября, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
13:10
18:15
21:55
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50
23:10
00:00
01:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
|Химик (Ефремов)
|
09:30
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
21:00
3 сентября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50
23:10
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
4 сентября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50
23:10
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
|Химик (Ефремов)
|
09:30
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
21:00
5 сентября, среда
|Азимут (Богородицк)
|
13:10
18:15
21:55
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:40
19:10
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:10
18:15
21:55
|Киносити
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
21:00
22:10
23:10
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
16:25
19:45
|Октябрь
|
09:10
11:15
13:20
16:00
18:05
19:30
21:35
23:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:25
14:45
18:05
20:00
21:55
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:00
23:20
|Химик (Ефремов)
|
09:30
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
21:00
6 сентября, четверг
|Киносити
|
00:15