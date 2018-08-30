День рождения Likerka Loft
1 сентября LIKERKA LOFT отмечает свой день рождения и готовит для своих гостей насыщенную культурную программу. Начало праздника в 15.00
В программе:
- Весь будет работать летняя веранда под открытым небом прямо напротив сцены. (специальные цены на блюда и напитки от арендаторов)
- 16.00 — мастер-класс по скетчингу от студии «Палитра»
- 16.00- 18.00 - бесплатные стрижки от chop-chop
- 17.00 — выступление школы-студии Аллы Духовой «Тодес»
- 18.00 — читка стихов
- 19.00 - вечерний джаз
- 21.00 — песенный баттл от караоке-лофт «Люди» (21.00).
Также специально для гостей праздника бесплатные стрижки от chop-chop, розыгрыш подарков и праздничный торт. Будет очень весело!
Вход на территорию Likerka Loft свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
1 сентября 2018, суббота
15:00