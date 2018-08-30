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День рождения Likerka Loft

День рождения Likerka Loft

1 сентября LIKERKA LOFT отмечает свой день рождения и готовит для своих гостей насыщенную культурную программу. Начало праздника в 15.00

В программе:

  • Весь будет работать летняя веранда под открытым небом прямо напротив сцены. (специальные цены на блюда и напитки от арендаторов)
  • 16.00 — мастер-класс по скетчингу от студии «Палитра»
  • 16.00- 18.00  - бесплатные стрижки от chop-chop
  • 17.00 — выступление школы-студии Аллы Духовой «Тодес»
  • 18.00 — читка стихов
  • 19.00 - вечерний джаз
  • 21.00 — песенный баттл от караоке-лофт «Люди» (21.00).

Также специально для гостей праздника бесплатные стрижки от chop-chop, розыгрыш подарков и праздничный торт. Будет очень весело!

Вход на территорию Likerka Loft свободный.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
1 сентября 2018, суббота
15:00
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