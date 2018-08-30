День рождения Likerka Loft

1 сентября LIKERKA LOFT отмечает свой день рождения и готовит для своих гостей насыщенную культурную программу. Начало праздника в 15.00

В программе:

Весь будет работать летняя веранда под открытым небом прямо напротив сцены. (специальные цены на блюда и напитки от арендаторов)

16.00 — мастер-класс по скетчингу от студии «Палитра»

— мастер-класс по скетчингу от студии «Палитра» 16.00- 18.00 - бесплатные стрижки от chop-chop

- бесплатные стрижки от chop-chop 17.00 — выступление школы-студии Аллы Духовой «Тодес»

— выступление школы-студии Аллы Духовой «Тодес» 18.00 — читка стихов

— читка стихов 19.00 - вечерний джаз

- вечерний джаз 21.00 — песенный баттл от караоке-лофт «Люди» (21.00).

Также специально для гостей праздника бесплатные стрижки от chop-chop, розыгрыш подарков и праздничный торт. Будет очень весело!

Вход на территорию Likerka Loft свободный.