Выходные в Туле: 21-23 августа

«Типография» продолжает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.

Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах. Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла. Вы научитесь слушать

и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.

Важная составляющая танцевального вечера – это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.