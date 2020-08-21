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Выходные в Туле: 21-23 августа

Выходные в Туле: 21-23 августа

В программе: День флага на Казанской набережной, соревнования по стритлифтингу, экскурсии на Куликовом поле, марафон в Белоусовском парке и джазовые танцы, а еще футбол – болеем за наших!

В эту субботу в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Основной площадкой станет Казанская набережная. Подробности тут.

 

Танцевальная пятница в «Типографии»

Когда: 21августа, пятница, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
 
Танцевальная пятница в «Типографии»
«Типография» продолжает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах. Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла. Вы научитесь слушать
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков. 
 
Важная составляющая танцевального вечера – это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.
 

Матч «Арсенал» — «Динамо»

Когда: 22 августа, суббота, 17.30.
Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч ТВ».

22 августа на Центральном стадионе состоится 4-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». 
Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!
 

Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00. 
Стоимость: от 190 рублей.

С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начал работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.  
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
 

Выставка «Плакаты Великой Победы» 

Когда: 20 августа -30 сентября.

Где: музей П.Н. Крылова.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на открытие выставки «Плакаты Великой Победы». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы. Посетители увидят
60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
 

Соревнования по стритлифтингу

Когда: 22 августа, суббота, 12.00.

Где: спортивная площадка на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста.

 
22 августа в Туле состоятся соревнования по стритлифтингу — по подтягиванию на перекладине и отжиманиям на брусьях с весом.
Турнир пройдет на спортплощадке на Пролетарской набережной.
 
Регистрация участников - с 9.30 до 11.00.  Начало соревнований - в 12.00. 
Подробности по ссылке.
 

Мастер-класс «Брошь триколор»

Когда: 22 августа, суббота, 11.00.

Где: Казанская набережная.

22 августа в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации, «Газон» приглашает вас своими руками сделать брошь, которую с гордостью можно носить на груди. От вас нужно только терпение и желание, остальному научат! Участники мастер-класса получат 1 балл, а тот, кто загрузит в приложение «Газон 2020» своё фото с брошью, получит 3 балла. Мастер-класс состоится при хорошей погоде, требуется предварительная регистрация.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 21-23 августа, суббота-воскресенье.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.

С полной программой мероприятий на 21 и 23 августа можно ознакомиться по ссылке.

 

Фотовыставка-шанс в экзотариуме

Когда: 6-31 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.  

В объектив фотографа попали животные, которые в настоящий момент живут в условиях передержки и остро нуждаются в любящем хозяине и собственном доме. Любую понравившуюся кошку «с картинки» посетители смогут забрать домой! Эта фотовыставка станет дополнением к авторской выставке фигурок кошек из коллекции тульского журналиста и фотографа, члена Союза журналистов России, члена международной организации писателей «Международный литературный фонд (Литфонд)» Игоря Копытова. 
 

Выставка «Палитра Куликова поля»

Когда: 21 августа - 15 сентября, понедельник-пятница, 10.00–18.00; суббота, 10.00–19.00; воскресенье, 10.00–18.00

Где: музей «Тульские древности».

21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля».  В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках Экологического арт-фестиваля.  

 

Тульский марафон «Щит и меч»

Когда: 23 августа, воскресенье, 07.00.

Где: парк ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Тула — оружейная столица, родина Л. Н. Толстого, Левши, подковавшего блоху, пряника и самовара, город с героическим прошлым и большим беговым будущим. 23 августа здесь состоится Тульский марафон «Щит и меч». Принять участие в Тульском марафоне могут только зарегистрированные участники. Подробности по ссылке.
 

Выставка «Великий  Болгар. Цивилизация на Волге»

Когда: с 12 августа.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия республики Татарстан.

 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. 

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывшему военному предстоит путешествие по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.

 

Гренландия

Огромная комета приближается к Земле, угрожая человечеству неминуемой гибелью. Джон (Джерард Батлер) должен рискнуть всем, чтобы доставить свою семью в Гренландию — единственное безопасное место на планете.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности! 

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:47 0
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