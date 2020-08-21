Выходные в Туле: 21-23 августа
В программе: День флага на Казанской набережной, соревнования по стритлифтингу, экскурсии на Куликовом поле, марафон в Белоусовском парке и джазовые танцы, а еще футбол – болеем за наших!
В эту субботу в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Основной площадкой станет Казанская набережная. Подробности тут.
Танцевальная пятница в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.
Матч «Арсенал» — «Динамо»
Когда: 22 августа, суббота, 17.30.
Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч ТВ».
22 августа на Центральном стадионе состоится 4-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».
Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!
Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»
Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
Выставка «Плакаты Великой Победы»
Где: музей П.Н. Крылова.
60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
Соревнования по стритлифтингу
Где: спортивная площадка на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста.
Мастер-класс «Брошь триколор»
Где: Казанская набережная.
Выходные на Куликовом поле
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.
С полной программой мероприятий на 21 и 23 августа можно ознакомиться по ссылке.
Фотовыставка-шанс в экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.
Выставка «Палитра Куликова поля»
Где: музей «Тульские древности».
21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках Экологического арт-фестиваля.
Тульский марафон «Щит и меч»
Где: парк ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия республики Татарстан.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывшему военному предстоит путешествие по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.
Огромная комета приближается к Земле, угрожая человечеству неминуемой гибелью. Джон (Джерард Батлер) должен рискнуть всем, чтобы доставить свою семью в Гренландию — единственное безопасное место на планете.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!