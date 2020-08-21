Репутация по ГОСТу: как организации подтвердить качество деловой репутации?

Деловая репутация важна для всех предпринимателей. Все субъекты, активно принимающие участие в тендерах, будь то амбициозные создатели стартапов или бизнесмены с опытом, испытывают потребность в подтверждении своей репутации.

Стабильность любой организации складывается прежде всего из устойчивой финансовой модели, постоянного коллектива и надежного оборудования.

К сожалению, проверить эти данные перед заключением контракта крайне сложно.

И у большинства значимых участников рынка, всех отраслей, появился вопрос: «Как оценить качество контрагента, чтобы защитить себя от потери средств и от работы с подозрительными компаниями?».

Для решения данной задачи был создан технический комитет по стандартизации «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» ТК 066, в состав которой входит ООО «Единый Исследовательский Центр Экспертизы и Аттестации» (www.eicea.ru).

Благодаря долгой и качественной работе экспертов и специалистов технического комитета 066 и ООО «ЕИЦЭА» был разработан национальный стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» и система сертификации «Системы Оценки Российского Бизнеса» (Рег. номер РОСС RU.З1362.04ИАФ1, www.eicea.ru).

Ежедневно заключаются сотни государственных и коммерческих контрактов: ремонт дорог, детских садов, поставка продуктов питания в больницы, оформление городских улиц к празднику, даже закупка почтовых конвертов... Но далеко не все претенденты подходят для их исполнения.

Большая часть госзаказов имеют

социальную значимость. Однако

их своевременная и качественная

реализация – не только вопрос

организованности Заказчика,

но и надежности Исполнителя.

Чтобы получить государственный контракт, претендент должен не только предложить самую низкую цену, но и соответствовать целому ряду дополнительных требований.

В числе этих требований часто указывается наличие положительного опыта на аналогичных заказах и деловой репутации Исполнителя.

О важности такого подхода и перспективах Системы Оценки Российского Бизнеса (СДС «СОРБ») Myslo рассказал руководитель Отдела Инспекционного Контроля ООО «Единый Исследовательский Центр Экспертизы и Аттестации» Петров Роман Николаевич.

Деловая репутация компании позволяет объективно оценить весомость организации на рынке, сравнить ее с конкурентами и понять, стоит ли с ней работать.

Есть отраслевые и общие правила оценки деловой репутации. Благодаря ГОСТ Р 66.0.01-2017 и СДС «Системы Оценки Российского Бизнеса» деловую репутацию организации можно перевести в цифры и отобразить в виде понятного Индекса Деловой Репутации, который имеет надежную бальную систему от 0 до 100.

Индекс Деловой Репутации поможет сформировать уровень доверия и мотивации для обращения к услугам компании или покупки ее товаров. Руководителю организации такой подход наглядно покажет, насколько хорошо организована работа внутри его компании и что следует изменить.

Индекс Деловой Репутации

состоит из 5 факторов:

«История», «Средства», «Кадры»,

«Имидж», «Достоверность».

Все они рассчитываются согласно формуле, основой которой являются данные о деятельности предприятия.

Все эти факторы формируются из субфакторов.

Фактор «История» включает в себя субфакторы «Период профессиональной деятельности» и «Добросовестность».

Фактор «Средства» состоит из «Финансовой устойчивости» и «Финансовой автономии», «Рентабельности» и «Ликвидности» - это самый важный фактор для расчета индекса.

При проведении компанией финансового аудита процесс сертификации становится проще. В противном случае аудит проводит орган по сертификации. Важным моментом является порядок с кредитами и отсутствие задолженностей. Проверке подлежат 10% и более договоров, платежей и отчетов за весь период функционирования предприятия.



При оценке фактора «Кадры» рассматривается стаж работы сотрудников, их образование по профилю работы предприятия, квалификация и награды.



Расчет баллов по фактору «Имидж» происходит после оценки сроков выполнения заказов. Важно, чтобы все заказы были выполнены вовремя и не было срывов.

Наличие персонального сайта предприятия является весомым бонусом. Не остаются без внимания отзывы клиентов, как официальные на бланке, так и электронные, размещенные на сайте компании, а также упоминания о компании в средствах массовой информации. Проверяется от 30 материалов, исходя из которых делается оценка о том, в каком свете видят компанию клиенты.

Также оцениваются сертификаты, которыми обладает предприятие. Документ на систему менеджмента качества дает компании 50% баллов в этой категории, документы на системы экологического менеджмента и менеджмента охраны труда обеспечат все 100 баллов в категории.

Процесс составления индекса деловой репутации состоит из подробного изучения документации компании, в числе которой уставные документы, штатное расписание, различные сертификаты и лицензии и т. д. и т. п.

Процедура проверки организации сложная и может занять от 5 до 15 рабочих дней в зависимости от качества и размера проверяемой организации.

Как следствие, стоимость такой проверки тоже не может быть одинаковой для всех, так как зависит от количества вложенного в проверку времени и может варьироваться от 20 до 200 тысяч.

Важно помнить, что соответствие коммерческих и государственных структур требованиям национального стандарта ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» и СДС «Системы Оценки Российского Бизнеса» формирует доверие к ним и их специалистам, так как это показывает что проверенные организации не боятся работать открыто и им нечего скрывать.

Проверка предприятия на соответствие требованиям национального стандарта проводится по желанию ее руководства и не имеет обязательного характера, – пояснил Роман Николаевич. - Однако, если компания планирует участвовать в госзакупках, то наличие такого документа даст ей больше преимуществ.

Дело в том, что данный стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2017 и СДС «Системы Оценки Российского Бизнеса» часто прописывают в закупочной документации по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Более 3000 закупок проводят каждый год с требованием подтверждения качества организации по данному стандарту. Если требование о наличии сертификата жесткое, то заявку от участника, у которого его нет, отклонят. Если же наличие этого документа желательное, то могут снять баллы за отсутствие документа.

Пример таких закупок:

Как получить высокий Индекс Деловой Репутации?

Лайфхак от Петрова Романа Николаевича

(руководитель Отдела Инспекционного Контроля ООО «ЕИЦЭА»)

– Предприятия, возрастом до 3-х лет, с трудом получают высокие баллы, так как не могут набрать максимум по таким критериям оценки как «История» и «Опыт». Им стоит делать упор на «Персонал», «Доходы» и «Имидж» и исключить серые схемы в работе организации, иначе это может понизить итоговый индекс до 0.

Предприятиям с опытом легко набрать нужное количество баллов.

100 баллов можно получить, зарабатывая максимальную оценку по всем категориям. Это возможно для компаний у которых стабильная и сильная финансовая сторона, они известны в СМИ, обладают оборудованием, а персонал имеет большой стаж работы и массу наград.

Сертификация компаний должна проводиться раз в 3 года. Раз в год проводится его актуализация посредством проведения инспекционного контроля. Появление дополнительных данных подразумевает перерасчет индекса.

Если штат пополнился специалистом высокого уровня или было приобретено новое оборудование, индекс возрастает, а каждый год функционирования компании способствует повышению баллов в категории «История».

Куда обращаться для получения сертификата соответствия вашей организации ГОСТу?

Нужно быть осторожным при выборе Органа по сертификации, который будет проводить проверку, потому что существуют организации, которые, не проводя никаких проверок, просто «рисуют» баллы и не могут подтвердить результаты. Это может стать причиной отклонения заявки участника в государственных и коммерческих закупках.

Проверку такого уровня можно доверить Центральному Органу по сертификации «Единый Исследовательский Центр Экспертизы и Аттестации», так как он является одним из разработчиков национального стандарта ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» и с 2015 года состоит в техническом комитете ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий», благодаря которому этот стандарт существует.

ООО «Единый Исследовательский Центр Экспертизы и Аттестации»

СДС «Системы Оценки Российского Бизнеса»

Рег. номер РОСС RU.З1362.04ИАФ1