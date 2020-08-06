Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы. Бронируйте места заранее, в группах от 5 до 10 человек!

Программа мероприятий на 8-9 августа:

8 августа

10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

10.00 Экскурсия по полю сражения «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Кандидат географических наук Ольга Бурова приглашает на экскурсию по полю Куликовской битвы. Сегодня оно может показаться похожим на сотни других: пашня, лесополосы, грунтовые дороги, но стоит взглянуть на памятное место сквозь века. Узнать, что изменило территорию легендарного сражения, а также как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик. О.В. Бурова – один из авторов уникальной методики восстановления степей. Вместе с ученым легко научиться ориентироваться в степном разнотравье и редких обитателях Куликова поля.

Экскурсия проводится в благоприятную погоду.

Длительность – 2 часа. Часть маршрута участники преодолевают на бричке.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость: 400 рублей с человека.

12.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.

Возрастные рекомендации: 8+.

13.00 Мастер-класс по колокольному звону

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона.

Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись желательна!

14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность – 2 часа.

Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).

Возрастные рекомендации: 12+.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

9 августа

10.00 Экскурсия к месту слияния рек Дон и Непрядва

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)





Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения.

Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.

Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.

Стоимость участия: 100 рублей с человека.

13.00 Интерактивная программа «Как у Дона у реки жили-были рыбаки»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

На познавательный и вкусный курс рыбака приглашает

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. На новой тематической встрече можно будет не только узнать, какой была рыбалка в эпоху Древней Руси и какими способами ловили рыбу жители Куликова поля. Посетителей научат плести сеть и мастерить удочки, а с готовой снастью все отправятся на берег Непрядвы, чтобы испытать удачу в рыбной ловле. Вне зависимости от результата участников программы угостят наваристой ухой в музейном буфете.

Возрастные рекомендации: 10+.

Стоимость участия: 300 рублей с человека.

Продолжительность программы: 1.5 часа.

14.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.

Продолжительность экскурсии – 2 часа.

Проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 350 рублей.

14.15 Пешеходная экскурсия «Епифань – один из городов Большой засечной черты»

(Музей купеческого быта в Епифани) Высокий холм на берегу Дона в Епифани помнит многое – небольшую деревянную крепость XII-XIII веков на западной границе Рязанского княжества, поступь русских дружин Великого князя московского Дмитрия Донского, стук топоров казаков и стрельцов, возводивших крепость-острог на южных рубежах Московского государства. Новая тематическая экскурсия по «столице» Куликова поля расскажет историю ее возникновения и приведет к месту, где находился Епифанский острог. Возрастные рекомендации: 8+. Стоимость билета: 100 рублей. 14.00 Мастер-класс на Конном дворе по чистке лошади

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино) Вычищенная лошадь – здоровая лошадь! Как правильно привести в порядок лошадку, не причиняя ей вреда? Во время мастер-класса можно узнать, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства использовать для этого и почему очень важно «познакомить» с ними животное. Опытные сотрудники Конного двора обучат всем тонкостям ухода за лошадкой. Процедура поднимет настроение обитателям музейной конюшни, а посетителей приведут в восторг и помогут подружиться с пони и лошадью. Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .