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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы. Бронируйте места заранее, в группах от 5 до 10 человек!

Программа мероприятий на 8-9 августа:

8 августа
 

10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы 
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.

 

10.00 Экскурсия по полю сражения «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее» 
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Кандидат географических наук Ольга Бурова приглашает на экскурсию по полю Куликовской битвы. Сегодня оно может показаться похожим на сотни других: пашня, лесополосы, грунтовые дороги, но стоит взглянуть на памятное место сквозь века. Узнать, что изменило территорию легендарного сражения, а также как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик. О.В. Бурова – один из авторов уникальной методики восстановления степей. Вместе с ученым легко научиться ориентироваться в степном разнотравье и редких обитателях Куликова поля. 
 
 

Экскурсия проводится в благоприятную погоду.
Длительность – 2 часа. Часть маршрута участники преодолевают на бричке.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость: 400 рублей с человека.

 

12.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.

Возрастные рекомендации: 8+.

 

13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона. 

Стоимость билета: 100 рублей.
Предварительная запись желательна!

 

14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля» 
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность – 2 часа.
Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).
Возрастные рекомендации: 12+.

 

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве. 

Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.

 
9 августа
 
10.00 Экскурсия к месту слияния рек Дон и Непрядва 
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.
 
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека. 
 
11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 

 
Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения.
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
 
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
Стоимость участия: 100 рублей с человека. 
 
13.00 Интерактивная программа «Как у Дона у реки жили-были рыбаки»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
На познавательный и вкусный курс рыбака приглашает
Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. На новой тематической встрече можно будет не только узнать, какой была рыбалка в эпоху Древней Руси и какими способами ловили рыбу жители Куликова поля. Посетителей научат плести сеть и мастерить удочки, а с готовой снастью все отправятся на берег Непрядвы, чтобы испытать удачу в рыбной ловле. Вне зависимости от результата участников программы угостят наваристой ухой в музейном буфете.  
 
Возрастные рекомендации: 10+.
Стоимость участия: 300 рублей с человека. 
Продолжительность программы: 1.5 часа.
 
14.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля» 
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
 
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.
 
 
Продолжительность экскурсии – 2 часа.
Проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 350 рублей. 
 
14.15 Пешеходная экскурсия «Епифань – один из городов Большой засечной черты»
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
 
Высокий холм на берегу Дона в Епифани помнит многое – небольшую деревянную крепость XII-XIII веков на западной границе Рязанского княжества, поступь русских дружин Великого князя московского Дмитрия Донского, стук топоров казаков и стрельцов, возводивших крепость-острог на южных рубежах Московского государства. Новая тематическая экскурсия по «столице» Куликова поля расскажет историю ее возникновения и приведет к месту, где находился Епифанский острог. 
 
Возрастные рекомендации: 8+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
 
14.00 Мастер-класс на Конном дворе по чистке лошади
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
 

Вычищенная лошадь – здоровая лошадь! Как правильно привести в порядок лошадку, не причиняя ей вреда? Во время мастер-класса можно узнать, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства использовать для этого и почему очень важно «познакомить» с ними животное. Опытные сотрудники Конного двора обучат всем тонкостям ухода за лошадкой. Процедура поднимет настроение обитателям музейной конюшни, а посетителей приведут в восторг и помогут подружиться с пони и лошадью.

Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
Стоимость участия: 100 рублей с человека. 
 
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
8 августа 2020, суббота
10:00
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9 августа 2020, воскресенье
10:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
Купить билет
9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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