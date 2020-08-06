Выходные на Куликовом поле
Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы. Бронируйте места заранее, в группах от 5 до 10 человек!
Программа мероприятий на 8-9 августа:
10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
10.00 Экскурсия по полю сражения «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Экскурсия проводится в благоприятную погоду.
Длительность – 2 часа. Часть маршрута участники преодолевают на бричке.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость: 400 рублей с человека.
12.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.
Возрастные рекомендации: 8+.
13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона.
Стоимость билета: 100 рублей.
Предварительная запись желательна!
14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность – 2 часа.
Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).
Возрастные рекомендации: 12+.
14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. На новой тематической встрече можно будет не только узнать, какой была рыбалка в эпоху Древней Руси и какими способами ловили рыбу жители Куликова поля. Посетителей научат плести сеть и мастерить удочки, а с готовой снастью все отправятся на берег Непрядвы, чтобы испытать удачу в рыбной ловле. Вне зависимости от результата участников программы угостят наваристой ухой в музейном буфете.
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Проводится при благоприятных погодных условиях.
(Музей купеческого быта в Епифани)
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Вычищенная лошадь – здоровая лошадь! Как правильно привести в порядок лошадку, не причиняя ей вреда? Во время мастер-класса можно узнать, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства использовать для этого и почему очень важно «познакомить» с ними животное. Опытные сотрудники Конного двора обучат всем тонкостям ухода за лошадкой. Процедура поднимет настроение обитателям музейной конюшни, а посетителей приведут в восторг и помогут подружиться с пони и лошадью.