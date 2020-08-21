Выбираем детские курсы и садики в Туле

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Для детей мы хотим выбрать все самое лучшее. Приготовили для вас обзор частных детских садов и развивающих курсов, чтобы вы подобрали то, что подходит именно вашему малышу.

Family — это детский сад счастливого детства. Так о нем говорят его сотрудники и воспитанники. Здесь ваш ребенок будет не просто проводить время, а расти и развиваться.

Здесь малышей ждет просторное помещение 300 кв. м: две группы, спортивный зал, большая раздевалка и удобная комната для индивидуальных занятий.

Пятиразовое питание малышам готовят на собственной кухне, с учетом индивидуальных особенностей детей, в том числе аллергиков.

В садике Family дети объединены в две группы по 15 человек: в младшей — от 1,5 до 3 лет, в старшей — от 3 до 6 лет. Благодаря этому детям легко адаптироваться в группе и привыкнуть к садику.

Каждый воспитанник окружен вниманием заботливых педагогов. Здесь некогда скучать, дети постоянно увлечены игрой и занятиями: гимнастика, карате, театр, рисование, музыка, логопед, психолог, уроки английского с носителем языка и др. Занятия проводят профильные педагоги, использующие современные средства и методы обучения — интерактивную доску, кубики Зайцева и т. д.

В Family заботятся о безопасности детей. Во всех помещениях установлены камеры видеонаблюдения, видеодомофон, автоматическая система передачи сигнала на пульт пожарной инспекции. Каждое утро все помещения садика кварцуются, чтобы максимально защитить детей от вируса.

Здесь созданы все условия, чтобы ребенку было комфортно. В Family удобный график работы —

с 7.00 до 19.00.

Тула, 2-й проезд Металлургов, 5-б.

Ул. М. Горького, 10.

Тел. 58−50−70.

family-deti.ru

Академия развития ребенка работает в Туле уже 13 лет. Сейчас это мини-детский садик и развивающие курсы для детей разных возрастов. Уютный небольшой детский сад находится на пр. Ленина, 116. Каждый день ребят насыщен интересными событиями — зарядка, прогулка, игры и, конечно, развивающие занятия. В Академии развития ребенка малыши учат английский язык, занимаются с логопедом, посещают танцевальную и изостудию.

В каждой группе не больше 12 детей, поэтому каждый здесь под присмотром. Воспитатели с педагогическим и психологическим образованием находят индивидуальный подход и уделяют внимание всем.

В садике всего две группы: младшая- дети 2−3 лет, и старшая — 4−5 лет. Для ребят разработана программа с учетом возрастных особенностей и использованием новых педагогических методик, занятия проходят в игровой форме, поэтому детям всегда интересно!

Также в Академии развития ребенка проводятся дополнительные занятия для всех желающих:

Мама и малыш для детей от 1 до 3 лет. Комплексные занятия в малышом, социализация ребенка, подготовка к детскому саду, развитие интеллекта и творческих способностей.

Комплексные занятия в малышом, социализация ребенка, подготовка к детскому саду, развитие интеллекта и творческих способностей. Бережное обучение чтению для детей с 4 лет. Выпускники курса уже умеют читать по слогам и даже полностью читают короткие слова.

Выпускники курса уже умеют читать по слогам и даже полностью читают короткие слова. Подготовка к школе для детей от 4 до 6 лет. Курс помогает развивать внимание, память, воображение. Ребята получают начальные знания о школьной программы, «привыкают» учиться.

Курс помогает развивать внимание, память, воображение. Ребята получают начальные знания о школьной программы, «привыкают» учиться. Английский язык. Индивидуальные и групповые занятия с профессиональным педагогом помогают привить любовь к обучению и постичь азы иностранного языка. У детей создается убеждение, что изучать язык — легко.

Индивидуальные и групповые занятия с профессиональным педагогом помогают привить любовь к обучению и постичь азы иностранного языка. У детей создается убеждение, что изучать язык — легко. Логоритмика. Удивительные музыкальные занятия, которые помогают избавиться от речевых проблем. Кроме того, музыкальное творчество активно развивает память, мышление, логику, коммуникацию, мелкую моторику, а пение благотворно влияет на дыхательную и легочную систему.

Удивительные музыкальные занятия, которые помогают избавиться от речевых проблем. Кроме того, музыкальное творчество активно развивает память, мышление, логику, коммуникацию, мелкую моторику, а пение благотворно влияет на дыхательную и легочную систему. Рукопашный бой для детей от 4 лет. Занятия, которые учат детей побеждать и в спорте и в жизни. Ребенок научится самообороне, станет морально и физически более крепким и развитым.

Занятия, которые учат детей побеждать и в спорте и в жизни. Ребенок научится самообороне, станет морально и физически более крепким и развитым. и многое другое.

Одна из особенностей Академии развития ребенка — команда опытных логопедов и нейропсихологов.

Специалисты занимаются постановкой речи. Логопеды проводят занятия по современным методикам, работают с проблемами заикания, запинок, проводят логопедический массаж. Нейропсихолог также работает с речевыми проблемами и корректирует гиперактивное поведение.

Тула, пр. Ленина, 116

ул. Чапаева/Степанова, 51

Тел.: 8−905−621−35−88, 8−950−910−49−50.

www.akademiarr.ru

В 2020 году «Детский клуб Буракова» отмечает юбилей. Нам уже 20 лет! С одной стороны, кажется, что это невероятно много. Наши первые выпускники успели вырасти, создать свои семьи и теперь приводят к нам своих сыновей и дочек.

Но с другой стороны, 20 лет – это юность, это расцвет, это масса планов и бесконечное море энергии на их исполнение. В «Детском клубе Буракова» точно знают, что в 20 лет все только начинается!

А еще 20 лет – это целая жизнь, яркая и полная событий. Мы открываем клубы в разных городах, создаем команду замечательных педагогов, разрабатываем десятки курсов, пособий и игр, осваиваем новые форматы занятий, проводим увлекательные праздники и познавательные семинары, находим верных друзей, мечтаем, творим, преодолеваем трудности и с уверенностью смотрим в будущее.

«Детский клуб Буракова» - это всегда высокое качество обучения и гарантированный результат. За 20 лет клуб давно стал синонимом стабильности и надежности. Выбрав наши занятия, родители могут больше не беспокоиться о развитии ребенка. Любой дошкольник обязательно освоит чтение, счет и письмо, разовьет внимание, память и мышление, научится работать в команде, выполнять правила, преодолевать трудности и стремиться к новым знаниям и победам. Приходите и убедитесь в этом сами!

Курсы для дошкольников

Бэби-курс (1-2 года)

Раннее развитие (2-4 года)

Подготовка к школе (4-7 лет)

Английский язык (4-7 лет)

Курсы для школьников

Развитие техники чтения (1-5 кл.)

Пишу красиво (1-3 кл.)

Математика (1-4 кл.)

Природная грамотность (3-11 кл.)

Сочинение. Изложение. Пересказ. (6-11 кл.)

Спешите! Количество мест в группе ограничено. Выбирайте курс, который нужен вашему ребенку, и записывайтесь прямо сейчас!

Тел. 250-881, 716-400.

www.nburakov.ru

«Созвездие» – это не просто уютная обстановка. Это место, в котором ребенок чувствует себя свободно и способен самостоятельно принимать решения. Мы развиваем Вашего ребенка и стараемся раскрыть его творческий потенциал. Все дети талантливы от природы. И задача нашего детского центра — помочь развить способности и раскрыть индивидуальность малышей.

Мы придерживаемся принципа – отношение к ребёнку как к уникальной, свободной и неповторимой личности.

В детском центре «Созвездие» мы предлагаем систему развития по принципу от 1, 5 лет до школы, когда ребёнок из одной возрастной программы переходит в другую.

Развивающие курсы «Созвездие» – это:

Групповые и индивидуальные развивающие занятия для детей от 1,5 до 7 лет

Репетиторство для младших школьников

Логопед

Психолог

«В гостях у сказки»

Английский язык

Немецкий язык

«Созвездие» - это профессиональная помощь родителям в воспитании, развитии и обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. Каждое наше занятие станет долгожданным праздником для Вашего ребенка! Здесь дети от 1,5 лет приобретут важные и необходимые для своего возраста умения, получат ответы на интересующие их вопросы, найдут хороших друзей, научатся красиво говорить и правильно произносить звуки, быть любознательными, общительными, самостоятельными и усердными.

Почему именно «Созвездие»?

В команде детского развивающего центра работают только профессиональные педагоги . Занятия с детьми проводят высококвалифицированные специалисты с высшим профильным образованием и опытом работы.

. Занятия с детьми проводят высококвалифицированные специалисты с высшим профильным образованием и опытом работы. Уютная и безопасная обстановка .

. В нашем центре маленьким непоседам предлагаются только безопасные игровые и учебные материалы. Мы заботимся не только о раскрытии умственных и творческих способностей детей, но и об их здоровье.

Мы заботимся не только о раскрытии умственных и творческих способностей детей, но и об их здоровье. Большой выбор занятий. У каждого ребёнка свой характер. И родители по-разному смотрят на возможности развития своих детей. Мы учли это в нашем центре. У нас Вы найдете себе дело по вкусу: от раннего развития по методике Монтессори до занятий в театральной студии.

У каждого ребёнка свой характер. И родители по-разному смотрят на возможности развития своих детей. Мы учли это в нашем центре. У нас Вы найдете себе дело по вкусу: от раннего развития по методике Монтессори до занятий в театральной студии. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Небольшая численность групп позволяет педагогу уделить внимание каждому ребёнку, а детям – чувствовать себя уютно и комфортно.

Небольшая численность групп позволяет педагогу уделить внимание каждому ребёнку, а детям – чувствовать себя уютно и комфортно. Гибкая система ценообразования. Вы самостоятельно выбираете, сколько раз в неделю Ваш малыш будет посещать то или иное занятие. Различные виды абонементов помогут Вам в этом.

Мы работаем для Вас уже более 10 лет!

Тула, ул. Революции, 39, к. 219.

Тел. 8-920-750-28-27, 8-953-420-40-64.