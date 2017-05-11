Выходные в Туле: 12-14 мая

Безусловно, самым важным событием для портала Myslo и, надеемся для вас тоже, на этих выходных станет посадка деревьев и создание Аллеи Доброты.

Будем ждать вас 13 мая в сквере вокруг детской площадки рядом с Щегловским монастырем и ул. Баженова.

Приглашаем вас в нашу весёлую компанию, чтобы посадить прекрасные двухлетние елочки. А чтобы было тепло и сытно, будет горячий чай из самовара и пироги.

благотворительность

#двортрудмай

Двор Тульского историко-архитектурного музея

Тула, пр. Ленина, 25

13 мая, суббота, 10.00

Участие бесплатно

Если дерево вы уже посадили, то можете помочь организаторам Картонной ночи сделать самые шикарные декорации за всю историю проекта на мероприятии #двортрудмай. Приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после мероприятия вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома.

обнови гардероб

Первый Городской Dress-Crossing

Тройка, ТЦ

Тула, Каминского ул., 24

13 мая, суббота, 13.00

500 Р

Пока мы не ушли далеко от темы благих дел, расскажем о Первом Городском Dress-Crossing. Мероприятие отчасти благотворительное, а от другой части — очень полезное для модниц. Если вам жаль выкидывать хорошие, брендовые и качественные, но не подошедшие вам по каким-то причинам, вещи, вы можете их обменять на другие вещи — одежду, обувь, аксессуары. А поможет в подборе нового гардероба известный стилист Яна Ясная.

открытие недели

Открытие Vesna Bar

Vesna bar

Тула, ул. Октябрьская, 1-д

12 мая, пятница, 22.00

На этих выходных откроется ещё одно уютное местечко для женских посиделок или романтических свиданий, и ключевым моментом этого знаменательного вечера будет выступление диджея Maria Tronina и MC Паша Вайти. А для всех женских компаний заготовлен приятный бонус!

А 13 мая прекрасная Елена Темникова впервые в Туле выступит с сольной программой в новом Vesna Bar.

йо нигга

Тони Раут и Гарри Топор

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

13 мая, суббота, 19.00

800 Р

Два ярких представителя злого отечественного рэпа Тони Раут и Гарри Топор выступят на одной сцене. Вас ждут лучшие старые и новые треки за семь лет выступлений дуэта. Гарри Топор известен как представитель темного убедительного андеграунд-рэпа. Он эмоционален и агрессивен, его читка и подача узнаваемы. Тексты Тони Раута пропитаны душевностью, без которой немыслим русский стиль. Он не просто рэпер, он артист за которым интересно наблюдать. Раут создает свои произведения быстро, они просты и в них есть посыл.

грустный рэп

Вася Обломов

STECHKIN

Тула, проспект Ленина, 85

12 мая, пятница, 20.00

1200 Р

Вася Обломов стал широко известен после хита «Еду в Магадан», который слышали, наверное, все. Многие даже придерживаются мнения, что это единственная песня у этого коллектива. Впрочем в той же песне и описано так называемое явление «группы одного хита». Однако, у Васи Обломова есть своя аудитория, которая радуется его несколько гротескному стилю, имитирующему русский рэп.

графика

Неактуальное искусство

Дом Крафта

Тула, пр. Ленина, 25

12 мая, пятница, 17.00

В Туле состоится открытие выставки работ Михаила Верхоланцева «Неактуальное искусство». Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения выдающегося российского графика, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств.

япония

Вечер японского кинематографа

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, улица Гоголевская, 82

13 мая, суббота, 17.00

100 Р

13 мая состоится показ удостоенной множества наград и мирового признания классической исторической драмы Акиры Куросавы «Ран», вышедшей на экраны в 1985 году. Фильм является дзидайгэки (костюмированной исторической драмой), посвящённой падению Итимондзи Хидэторы, видного аристократа эпохи Сэнгоку Дзидай. Картина основана на легендах даймё Мори Мотонари, а также на трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Фильм был удостоен премии BAFTA за лучший фильм на иностранном языке и ряда других наград.

а что в кино

На этой неделе нас ждут четыре новинки в кинотеатрах. Расскажем о каждой из премьер.

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская с детства мечтает попасть в Большой. Она живёт в маленьком городке, и шансы попасть на сцену самого известного в мире балета театра не велики. Но ее замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть большая мечта.

Фильм «Меч короля Артура» повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы. Смотрите фильм «Доспехи бога: В поисках сокровищ» в кинотеатрах Тулы.

Жак готов на все, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера. В «ДКЖ кино» — фильм «Киллер поневоле» с 11 мая.