«Мы пережили ужасы и тяготы войны 1941-1945 годов»

Фото Алексея Пирязева.

В преддверии Дня Победы ресторан «Аида» собрал ветеранов ВОВ – людей, которые помнят все тяготы и лишения войны. Myslo послушал истории военных и послевоенных лет.

Борис Сбоев прошел всю войну

Борис Алексеевич прошел всю войну, был тяжело ранено под Полтавой. Пуля прошла чуть выше сердца и, на счастье, ранение не оказалось опасным для жизни. Борис Алексеевич поделился с Myslo одним из эпизодов войны.

- Я помню каждую деталь. Война — то, что не проходит бесследно… Помню, как меня послали «прощупать» минное поле, дав в помощники лишь одного пулеметчика. Стою перед этим полем и думаю: что делать? Как поступить? Один шаг — и жизнь оборвалась. Была зима. Поле устелено чистым, недавно выпавшим, снегом. И вдруг смотрю — виднеются свежие следы лисы. Сразу смекаю: раз она прошла, значит, и я смогу. Пошел по следу… И Бог мне помог!

Надежда Колганова: «Хотелось забыть о том, что идет война»

- Вся моя жизнь прошла в поселке Рогожинский. Там, в своем родном местечке, я и встретила немцев. Мне тогда было 12 лет. Только начало рассветать, и сестра пошла к колодцу за водой. Встретила мужчину, и он сказал: «Девочки, сейчас будет перестрелка, гасите печи, сидите тихо». Сестра прибежала домой в ужасе, на улицах образовалась пугающая тишина. Всем было страшно.

Немцы подошли тихо, мы слышали только звуки, издаваемые нашими танками и самолетами.

И вдруг прогремело что-то невероятно мощное: враг подошел к Рогожинскому поселку. «Наши танки отступают», — прошептала сестра, глядя в окно. «Нет, это немецкие… Немецкие отступают», — заверил папа. Он пытался держаться уверенно, но его голос дрожал. Я успела увидеть только один танк, сестра — четыре. Они строчили из-за угла, совсем рядом с нашим домом.

Хотелось телепортироваться туда, где хорошо и безопасно. Хотелось забыть о том, что идет война. Церковь, кладбища, школа… Все строения, которые люди возводили с любовью и надеждами, рухнули в один миг. А в будущем — пугающая неизвестность. Хорошо, что все это нам удалось пережить.

Борис Стаханов прожил с клеймом

«отпрыска врагов народа» 70 лет

- Я воспитанник детдома военного времени. Моих родителей репрессировали в 1937 году, а я автоматически стал, как тогда говорили, «отпрыском врагов народа».

Конечно, все пути мне сразу же обрубили: не дали окончить педагогическое училище и консерваторию.

Реабилитировали меня только 9 лет назад. Сейчас мне 79: получается, 70 лет я прожил с клеймом «отпрыска врагов народа». Обидно…

Войну я помню плохо, а вот послевоенное время — отлично. Трагические события тех страшных лет отразились на жизни всего народа. Тогда не было протезов, и раненые солдаты делали себе искусственные конечности из подручных материалов, чаще всего — дерева.

Первые годы после войны — голодные годы. Постоянно хотелось есть.

Помню, выстраивались огромные очереди в буфет. По карточкам людям выдавали несколько кусочков хлеба. Помню, я как-то потерял эту самую карточку… Столько слез было. Ведь ее берегли как зеницу ока. Карточка была гарантией хотя бы какого-то пропитания. А я был маленьким, несмышленым, несосредоточенным.

Все эти лишения не помешали мне заняться любимым делом. Я основал народный ансамбль гармонистов Тулы «Озорные переборы» — коллектив, который живет и процветает вот уже более 30 лет.

Анна Макаркина ходила босиком по росе

- Когда началась война, мне было 13 лет. Я работала на полевых работах, в бригаде вместе со взрослыми. И ни в чем от них не отставала: выполняла любые задания, которые мне давали. А если вдруг сталкивалась с трудностями, коллеги помогали — просто так, безвозмездно, от души.

Наверное, раньше люди были добрее, человечнее.

Ведь все находились в одинаковых условиях — условиях войны. Не было гонки, соперничества, холодного расчета: общее дело — общие усилия. Этому правилу следовали неукоснительно.

Несмотря на помощь, было все равно трудно. Особенно — бороновать поле. Лошадь была такая большая и резвая, что мне было тяжело даже оседлать ее. Приходилось применять хитрость и сноровку. Жили мы бедно, плохо. У меня даже не было обуви, приходилось ходить босиком по росе. Больнее всего — после сбора урожая: ноги покрылись ссадинами, царапинами, ранами — до сих пор остались шрамы как напоминание о том страшном периоде.

Братьев забрали на фронт. Один пропал без вести, второй прошел всю войну, но умер вскоре после возвращения домой.

Он был сильно ранен, много болел, не выдержал… Мы выплакали все глаза. Было больно, горько, обидно. Обидно потому, что война так бесцеремонно вторглась в жизни миллионов ни в чем не повинных семей.

Иван Быков: «Мы работали на врага»

- Я родился в Орловской области. Когда мне исполнилось 6 лет, началось страшное: город захватили немцы и погнали всю нашу семью (меня, маму и троих братьев и сестер) в Гомель (Белоруссия) — трудиться на торф-разработках. Поначалу нас держали в жесточайших условиях — за колючей проволокой. А потом сделали послабление — расселили по домам.

Кушать было нечего: приходилось просить милостыню всей семьей.

В 1943 году стало совсем опасно: немец дошел до Белоруссии. Мы спали одетыми, рядом с самыми ценными вещами, опасаясь поджога. Однажды посреди ночи к нам прокрались русские разведчики. Мы им сообщили, что дорога заминирована, а поэтому нашим танкам нельзя здесь ехать. Ребята поблагодарили нас и ушли. А потом освободили нас.

Наша семья вернулась домой. Приехали и ужаснулись: все разрушено. У нас не осталось ничего. Даже запасы, которые мама закопала перед тем, как уехать, разворовали. Пустота… Но мы остались живы, это главное. Когда объявили о победе, все вокруг забыли о своих печалях и страданиях. Народ был счастлив так, как, наверное, никто другой за всю историю. Мы живы. Все хорошо. И теперь, когда я смотрю военные фильмы, дело доходит до слез. Ведь все, что там показывают, я видел своими глазами…

Встречи ветеранов ресторан «Аида» организует уже 17 лет. Тогда, в 2000 году, сюда пришли 150 человек, в этом — уже 50.

Людей, живших в беспощадное военное время, становится все меньше.

И владелец ресторана Магсуд Мамедов каждый раз устраивает для них грандиозный праздник — с масштабной развлекательной программой и богатыми угощениями.

- Разрешите поздравить вас с великим Днем победы, — обратился Магсуд Мамедов к присутствующим. — С вами рядом воевали мой дед и дядя. И они, к сожалению, пропали без вести в 1942 году. Я отыскал их в списках, и теперь моя главная задача — найти место их захоронения.

Война коснулась практически каждой советской семьи. Мне приятно находиться с вами. Для нас вы — история. И вспоминать тех, кто плечом к плечу сражался за нашу свободу, за нашу Родину, — наш долг. Я благодарен вам за все! Если бы не ваша победа и усилия, не знаю, что бы сейчас было с нашим государством, с нашими жизнями, с нашими семьями.

Спасибо вам, дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Уверен, что мы встретимся с вами еще много раз! Ждем вас в «Аиде» каждый год и будем всегда вам рады, дорогие ветераны! Я не прощаюсь с вами, а говорю «До новых встреч»!

РК «Аида»

Тула, улица Кутузова, 131Б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru