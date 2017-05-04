Меч короля Артура
Страна:
Великобритания, США, Австралия, 2017
Премьера:
в РФ 11.05.2017
Режиссер:
Гай Ричи
Актеры:
Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу, Гермиона Корфилд, Микаэл Персбрандт
Жанр:
боевик, приключения
Продолжительноcть:
126 мин
Бюджет:
$102 000 000
Фильм повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.
Завтра
12 мая, пятница
13 мая, суббота
14 мая, воскресенье
15 мая, понедельник
16 мая, вторник
17 мая, среда
18 мая, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Октябрь
|
09:00
11:30
14:00
16:30
3D 20:20
3D 22:50
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
13:30
14:45
3D 15:25
16:05
18:35
19:25
3D 20:30
21:05
23:35
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:50
3D 13:05
13:45
14:25
3D 15:40
16:20
17:00
3D 18:15
19:35
3D 20:50
21:25
22:10
3D 23:25
23:55
|Синема Стар
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3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
12 мая, пятница
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
13:30
14:45
3D 15:25
16:05
18:35
19:25
3D 20:30
21:05
23:35
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:50
3D 13:05
13:45
14:25
3D 15:40
16:20
17:00
3D 18:15
19:35
3D 20:50
21:25
22:10
3D 23:25
23:55
00:45
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
3D 00:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
13 мая, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
13:30
14:45
3D 15:25
16:05
18:35
19:25
3D 20:30
21:05
23:35
00:05
02:20
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
3D 13:05
3D 15:40
3D 18:15
3D 20:50
3D 23:25
00:45
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
3D 00:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
14 мая, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
13:30
14:45
3D 15:25
16:05
18:35
19:25
3D 20:30
21:05
23:35
00:05
02:20
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
3D 13:05
3D 15:40
3D 18:15
3D 20:50
3D 23:25
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
3D 00:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
15 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
13:30
14:45
3D 15:25
16:05
18:35
19:25
3D 20:30
21:05
23:35
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
3D 13:05
3D 15:40
3D 18:15
3D 20:50
3D 23:25
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
|Химик (Ефремов)
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3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
16 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
13:30
14:45
3D 15:25
16:05
18:35
19:25
3D 20:30
21:05
23:35
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
3D 13:05
3D 15:40
3D 18:15
3D 20:50
3D 23:25
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
17 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:10
3D 00:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
3D 18:15
3D 23:00
|Киносити
|
3D 10:10
10:30
14:45
3D 15:25
17:20
19:25
19:50
3D 20:30
22:20
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
3D 13:05
3D 15:40
3D 18:15
3D 20:50
3D 23:25
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 13:35
3D 19:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:35
3D 15:25
3D 17:40
3D 19:55
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:40
18 мая, четверг
|Киносити
|
00:05