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Меч короля Артура

Меч короля Артура

Страна:
Великобритания, США, Австралия, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.05.2017
 
Режиссер:
Гай Ричи
  
Актеры:
Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу, Гермиона Корфилд, Микаэл Персбрандт
  
Жанр:
боевик, приключения
  
Продолжительноcть:
126 мин
  
Бюджет:
$102 000 000
  

 

Фильм повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.

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22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 3D Родина (Ясногорск)
22:40 3D Азимут (Богородицк)
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23:35 Киносити
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13 мая, суббота
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14:00 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:00 3D Азимут (Богородицк)
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:45 Киносити
15:05 3D Азот (Новомосковск)
15:25 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Киносити
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:40 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Азимут (Богородицк)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:25 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Киносити
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:10 3D Азот (Новомосковск)
22:40 3D Родина (Ясногорск)
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22:40 3D Юность (Узловая)
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23:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35 Киносити
00:05 Киносити
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00:30 3D Синема Стар
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:20 Киносити
14 мая, воскресенье
10:10 3D Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 3D Синема Стар
11:00 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:35 3D Синема Стар
14:00 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:00 3D Азимут (Богородицк)
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:45 Киносити
15:05 3D Азот (Новомосковск)
15:25 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Киносити
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:40 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Азимут (Богородицк)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:25 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Киносити
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:10 3D Азот (Новомосковск)
22:40 3D Родина (Ясногорск)
22:40 3D Азимут (Богородицк)
22:40 3D Юность (Узловая)
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35 Киносити
00:05 Киносити
00:25 3D Азот (Новомосковск)
00:30 3D Синема Стар
02:20 Киносити
15 мая, понедельник
10:10 3D Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 3D Синема Стар
11:00 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:35 3D Синема Стар
14:00 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:00 3D Азимут (Богородицк)
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:45 Киносити
15:05 3D Азот (Новомосковск)
15:25 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Киносити
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:40 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Азимут (Богородицк)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:25 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Киносити
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:10 3D Азот (Новомосковск)
22:40 3D Родина (Ясногорск)
22:40 3D Азимут (Богородицк)
22:40 3D Юность (Узловая)
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35 Киносити
00:05 Киносити
00:25 3D Азот (Новомосковск)
16 мая, вторник
10:10 3D Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 3D Синема Стар
11:00 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:35 3D Синема Стар
14:00 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:00 3D Азимут (Богородицк)
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:45 Киносити
15:05 3D Азот (Новомосковск)
15:25 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Киносити
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:40 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Азимут (Богородицк)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:25 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Киносити
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:10 3D Азот (Новомосковск)
22:40 3D Родина (Ясногорск)
22:40 3D Азимут (Богородицк)
22:40 3D Юность (Узловая)
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35 Киносити
00:05 Киносити
00:25 3D Азот (Новомосковск)
17 мая, среда
10:10 3D Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:00 3D Синема Стар
11:35 3D Химик (Ефремов)
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D Синема Стар
14:00 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:00 3D Азимут (Богородицк)
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:45 Киносити
15:05 3D Азот (Новомосковск)
15:25 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Киносити
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Киносити
17:40 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Азимут (Богородицк)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
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18:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:25 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Киносити
19:55 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Киносити
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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22:10 3D Азот (Новомосковск)
22:20 Киносити
22:40 3D Родина (Ясногорск)
22:40 3D Азимут (Богородицк)
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23:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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