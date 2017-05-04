Меч короля Артура

Страна: Великобритания, США, Австралия, 2017

Премьера: в РФ 11.05.2017

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу, Гермиона Корфилд, Микаэл Персбрандт

Жанр: боевик, приключения

Продолжительноcть: 126 мин

Бюджет: $102 000 000

Фильм повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.