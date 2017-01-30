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Тони Раут и Гарри Топор

Тони Раут и Гарри Топор

Два ярких представителя злого отечественного рэпа выступят на одной сцене. Вас ждут лучшие старые и новые треки за семь лет выступлений дуэта.

Гарри Топор известен как представитель темного убедительного андеграунд-рэпа. Он эмоционален и агрессивен, его читка и подача узнаваемы.

Тексты Тони Раута пропитаны душевностью, без которой немыслим русский стиль. Он не просто рэпер, он артист за которым интересно наблюдать. Раут создает свои произведения быстро, они просты и в них есть посыл.

Информация по билетам: 8−920−749−50−12 (Сергей), 8−905−119−06−66 (Максим).

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
13 мая 2017, суббота
19:00
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