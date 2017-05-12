Дмитрий Носов: Каждый человек должен заниматься спортом

Фото Алексея Пирязева.

Дзюдоист и политик Дмитрий Носов – создатель проекта «Антидилер». Это движение пропагандирует здоровый образ жизни и борется с наркоманией и незаконной продажей алкоголя. Почти в каждом регионе России работают отделения «Антидилера». В Туле оно существует уже четыре года.

«Тульская полиция работает на «пятерку»!»

- В Туле я не был уже шесть лет и приехал сюда посмотреть, как работает тульское отделение движения. И очень доволен! Мы провели рейд по городу и выявили две точки продажи контрафактного алкоголя, обе – на улице Металлургов. Сделали там контрольную закупку и вызвали полицию. Надо сказать, полицейские молодцы – работают на «пятерку»: среагировали за пять минут, приехали, составили протокол. Сотрудники сказали, что по этим адресам давно торгуют контрафактным спиртным.

В Туле об этом все знают, но сделать ничего не могут.

Дело в том, что закон не позволяет привлекать к ответственности владельцев таких подпольных производств, если их продукция не несет серьезной угрозы здоровью. Обидно. Ведь эти люди, по сути, спаивают туляков. Надеюсь, после нашего рейда полиция с особым вниманием рассмотрит эту проблему и примет меры в рамках закона.

«Антидилер» я задумал четыре года назад, после того, как посетил реабилитационный центр и увидел, насколько доступны наркотики. До этого момента я даже не знал, что существует аптечная наркомания. Начать бороться с этим я решил в своем родном Красноярске. И теперь я с гордостью могу сказать: «Антидилер» - самое крупное антинаркотическое движение в России». Проект существует на мои деньги и добровольные пожертвования спонсоров. Ни копейки государственных денег.

«У Тулы огромный потенциал!»

- Тула очень изменилась с моего последнего визита. Я помню ее убитой: разбитые дороги, разрушенные здания, скучные городские пейзажи.

А сейчас я приехал и не поверил глазам. Тула – красавица!

Здесь открыли новые магазины, отреставрировали дома, установили арт-объекты. И город сразу же преобразился. Дороги, конечно, еще не идеальны, но значительно похорошели за шесть лет. Мусор стали убирать по совести. А еще я для себя отметил интересные улочки, исторические кварталы.

Если сделать все по уму, можно превратить их в настоящие туристические центры, которые будут собирать не только из России, но и со всего мира! Иностранцы обожают такие строения. В общем, у Тулы огромный потенциал. Лично знаком с губернатором Алексеем Дюминым. Это волевой человек с правильными принципами и приоритетами. Думаю, тулякам повезло с лидером.

«Дзюдо не для девочек»

- Мой день обычно проходит так: подъем в 9.00, далее съемка — тренировка — переговоры — мероприятия — лекции, мастер-классы — пробка — совещание, постановка задач в коллективе — текущая работа. Тренировки – обязательная графа в расписании. Я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен уделять время спорту.

Но в России считается так: пробежался два раза в неделю, значит, занялся спортом. Нет, на самом деле все не так. Тренировкам нужно посвящать время каждый день, только тогда от них будет толк.

Я посвятил жизнь дзюдо. И дзюдоистскими приемами приходится пользоваться не только в зале. Я считаю, людей надо ставить на место, если они не понимают по-хорошему. И слова иногда не помогают…

На моем счету есть даже задержание нескольких вооруженных преступников.

Как бы ни было полезно дзюдо, советую родителям отдавать в эту секцию только мальчиков. На мой взгляд, девочкам нужно что-то более нежное. Одну из своих дочек я записал на танцы, другую – на гимнастику. Но мне бы не хотелось, чтобы они стали профессиональными спортсменками. А вообще, пусть они сами выбирают свой путь.

«Хочешь узнать человека? Посмотри, как он относится к официантам»

- После того, как меня стали узнавать на улицах, во мне что-то изменилось. Наверное, так бывает со всеми медийными людьми. У меня было несколько «реинкарнаций» популярности и, слава Богу, мне удалось справиться с этой ответственностью.

У меня сразу стали появляться поклонницы, некоторые из них слишком настойчивые – звонят, даже какие-то подарки пытаются вручить. Но я не принимаю подарки от девушек: все же добиваться внимания должен мужчина. Среди поклонниц попадаются и неадекватные люди – невоспитанные, грубые, злые. С ними не хочется разговаривать ни на какие темы. А так я всегда открыт для общения и свежих идей!

Не понимаю знаменитостей, которые вечно на пафосе и причисляют себя к небожителям. С людьми надо вести себя честно, искренне! Я, например, смотрю на то, как человек относится к официанту: это очень показательно! Для меня их профессия уважаема. Это люди, которые помогают нам красиво и качественно питаться.

Но это понимают не все. Если мой знакомый обращается к официанту на «ты», грубит ему или смеется над ним, значит, я, скорее всего, просто больше не буду общаться с этим человеком. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем тулякам!

Друзья! Если вы узнали, что где-то употребляют или распространяют наркотики или продают детям алкоголь, обращайтесь в тульское подразделение «Антидилер» или пишите мне ВК.

досье Myslo

Дмитрий Юрьевич Носов

Российский дзюдоист и политик, заслуженный Мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо, бронзовый призер Олимпийских Игр в Афинах (2004), основатель школы боевых искусств и всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер».

Родился 9 апреля 1980 года в Чите.

Титулы:

2002, 2003 - Бронзовый призёр чемпионатов России.

2003 - Победитель Олимпийских игр среди полицейских.

2004 - Бронзовый призёр чемпионата Европы.

2004 - Бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады в Афинах в категории до 81 кг. По ходу турнира получил тяжёлую травму руки, но отказался сниматься с турнира.

В 2006 году закончил выступления в большом спорте.

Семья: жена Дарья Данник, дочери Злата и Дарина.