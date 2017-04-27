афиша
афиша
Регистрация
Киллер поневоле

Киллер поневоле

Страна:
Франция, Бельгия, 2016
 
Премьера:
в РФ 11.05.2017
 
Режиссер:
Паскаль Шомель
  
Актеры:
Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белаиди, Гюстав Керверн, Алекс Лутс, Шарли Дюпон, Филипп Гран’Анри, Иван Маркос, Стефани де Крэенкур, Изабель Дарра
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Жак готов на все, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.

Купить билет
Сегодня
14:40 ДКЖкино
21:25 ДКЖкино
Завтра
14:40 ДКЖкино
21:25 ДКЖкино
13 мая, суббота
21:25 ДКЖкино
14 мая, воскресенье
14:40 ДКЖкино
21:25 ДКЖкино
15 мая, понедельник
14:40 ДКЖкино
21:25 ДКЖкино
16 мая, вторник
14:40 ДКЖкино
21:25 ДКЖкино
17 мая, среда
14:40 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.