Киллер поневоле

Страна: Франция, Бельгия, 2016

Премьера: в РФ 11.05.2017

Режиссер: Паскаль Шомель

Актеры: Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белаиди, Гюстав Керверн, Алекс Лутс, Шарли Дюпон, Филипп Гран’Анри, Иван Маркос, Стефани де Крэенкур, Изабель Дарра

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 107 мин

Жак готов на все, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.