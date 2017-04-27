Киллер поневоле
Страна:
Франция, Бельгия, 2016
Премьера:
в РФ 11.05.2017
Режиссер:
Паскаль Шомель
Актеры:
Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белаиди, Гюстав Керверн, Алекс Лутс, Шарли Дюпон, Филипп Гран’Анри, Иван Маркос, Стефани де Крэенкур, Изабель Дарра
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
107 мин
Жак готов на все, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.
13 мая, суббота
|21:25
|ДКЖкино
17 мая, среда
|14:40
|ДКЖкино