12 мая в баре-ресторане Stechkin пройдет долгожданный концерт Васи Обломова.

Вася Обломов лишь недавно справил пятилетие творческой деятельности, но его треки настолько прочно вошли в современный обиход, что кажется, будто на сцене он был всегда. Каждая песня автора — это искусно зарифмованная злободневная сатира на социальную и политическую тематику, потому неудивительно, что почти все произведения артиста разлетаются на цитаты. В этом феврале свет увидел его пятый студийник «Долгая и несчастливая жизнь», а в разгар майских праздников музыкант соберет друзей и ценителей его творчества в баре-ресторане Stechkin. Зрители улышат композиции с нового альбома и лучшие песни.

Билеты в баре-ресторане Stechkin в предпродаже 950 Р, в день концерта — 1200 Р.

Бронирование столов по телефону +7 (4872) 25−22−86.