афиша
афиша
Регистрация
Первый Городской Dress-Crossing

Первый Городской Dress-Crossing

В Туле состоится Первый Городской Dress-Crossing. Формат прост, но гениален: вы сможете решить одновременно две главные женские проблемы: «нечего носить» и «некуда складывать».

В шкафу уже год пылится блузка цвета фуксии, которую не с чем носить? А на дальней полке шкафа ждут своего звездного часа модные джинсы 42 размера? И все бы ничего, но у тебя 46? А эти потрясающие туфли! Жаль, что ты в них не можешь даже стоять.

Вытаскивайте из гардероба все, что не делает вас счастливой и участвуйте в Первом Городском Dress-Crossing! Стоимость участия всего 500 Р.

Все вещи необходимо сдать заранее в ТЦ Тройка, 2 этаж, фотостудия. Даты и время сбора:

  • 10 мая, 18.30−19.30;
  • 12 мая, 16.00−18.00.

В обмен на 1 предмет одежды вы получаете от 1 до 3 карт:

  • Блузка, топ, юбка, брюки, юбка и прочее — 1 карта;
  • Костюм и платье, сумка — 2 карты;
  • Верхняя одежда, обувь — 3 карты;
  • 2 аксессуара — 1 карта;
  • Брендовые вещи — на усмотрение организатора.

Этими картами вы можете расплачиваться за вещи, выставленные в зале.

Стилист Яна Ясная поможет подобрать комплекты и составить образы. Всех участниц мероприятия ждут приятные сюрпризы от спонсоров и интерактив, кофе-зоны и розыгрыши призов. В конце мероприятия пройдет аукцион, деньги с которого пойдут на благотворительность.

Где и когда?
Тройка, ТЦ
Тула, Каминского ул., д.24
13 мая 2017, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.