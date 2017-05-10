В Туле состоится Первый Городской Dress-Crossing. Формат прост, но гениален: вы сможете решить одновременно две главные женские проблемы: «нечего носить» и «некуда складывать».

В шкафу уже год пылится блузка цвета фуксии, которую не с чем носить? А на дальней полке шкафа ждут своего звездного часа модные джинсы 42 размера? И все бы ничего, но у тебя 46? А эти потрясающие туфли! Жаль, что ты в них не можешь даже стоять.

Вытаскивайте из гардероба все, что не делает вас счастливой и участвуйте в Первом Городском Dress-Crossing! Стоимость участия всего 500 Р.

Все вещи необходимо сдать заранее в ТЦ Тройка , 2 этаж, фотостудия. Даты и время сбора:

10 мая, 18.30−19.30;

12 мая, 16.00−18.00.

В обмен на 1 предмет одежды вы получаете от 1 до 3 карт:

Блузка, топ, юбка, брюки, юбка и прочее — 1 карта;

Костюм и платье, сумка — 2 карты;

Верхняя одежда, обувь — 3 карты;

2 аксессуара — 1 карта;

Брендовые вещи — на усмотрение организатора.

Этими картами вы можете расплачиваться за вещи, выставленные в зале.

Стилист Яна Ясная поможет подобрать комплекты и составить образы. Всех участниц мероприятия ждут приятные сюрпризы от спонсоров и интерактив, кофе-зоны и розыгрыши призов. В конце мероприятия пройдет аукцион, деньги с которого пойдут на благотворительность.