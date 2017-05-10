Первый Городской Dress-Crossing
В Туле состоится Первый Городской Dress-Crossing. Формат прост, но гениален: вы сможете решить одновременно две главные женские проблемы: «нечего носить» и «некуда складывать».
В шкафу уже год пылится блузка цвета фуксии, которую не с чем носить? А на дальней полке шкафа ждут своего звездного часа модные джинсы 42 размера? И все бы ничего, но у тебя 46? А эти потрясающие туфли! Жаль, что ты в них не можешь даже стоять.
Вытаскивайте из гардероба все, что не делает вас счастливой и участвуйте в Первом Городском Dress-Crossing! Стоимость участия всего 500 Р.
Все вещи необходимо сдать заранее
- 10 мая, 18.30−19.30;
- 12 мая, 16.00−18.00.
В обмен на 1 предмет одежды вы получаете от 1 до 3 карт:
- Блузка, топ, юбка, брюки, юбка и прочее — 1 карта;
- Костюм и платье, сумка — 2 карты;
- Верхняя одежда, обувь — 3 карты;
- 2 аксессуара — 1 карта;
- Брендовые вещи — на усмотрение организатора.
Этими картами вы можете расплачиваться за вещи, выставленные в зале.
Стилист Яна Ясная поможет подобрать комплекты и составить образы. Всех участниц мероприятия ждут приятные сюрпризы от спонсоров и интерактив, кофе-зоны и розыгрыши призов. В конце мероприятия пройдет аукцион, деньги с которого пойдут на благотворительность.