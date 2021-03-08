Скайлайн 3

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 11.03.2021

Режиссер: Лайам О’Доннелл

Актеры: Линдси Морган, Джонатан Ховард, Дэниэл Бернхард, Рона Митра, Наоми Танкел, Чарли Юн, Джереми Фицджералд, Иева Андреевайте, Джеймс Космо, Александр Сиддиг

Жанр: боевик, приключения, фантастика

Продолжительноcть: 113 мин

Сбор в мире: $69 808,00

Рейтинг Кинопоиска: 4,48

Неизвестный вирус угрожает мирному сосуществованию людей и инопланетян, попавших на землю много лет назад. Роуз Керли возглавляет хорошо подготовленный отряд и направляется на вражескую планету, чтобы спасти человечество.