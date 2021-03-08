афиша
афиша
Регистрация
Скайлайн 3

Скайлайн 3

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 11.03.2021
 
Режиссер:
Лайам О’Доннелл
  
Актеры:
Линдси Морган, Джонатан Ховард, Дэниэл Бернхард, Рона Митра, Наоми Танкел, Чарли Юн, Джереми Фицджералд, Иева Андреевайте, Джеймс Космо, Александр Сиддиг
  
Жанр:
боевик, приключения, фантастика
  
Продолжительноcть:
113 мин
  
Сбор в мире:
$69 808,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
4,48
          
 

Неизвестный вирус угрожает мирному сосуществованию людей и инопланетян, попавших на землю много лет назад. Роуз Керли возглавляет хорошо подготовленный отряд и направляется на вражескую планету, чтобы спасти человечество.

Купить билет
Сегодня
21:40 Алмаз Синема
Завтра
21:40 Алмаз Синема
13 марта, суббота
21:40 Алмаз Синема
14 марта, воскресенье
21:40 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Монгол Шуудан
Купить билет
26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Игра
Купить билет
16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.