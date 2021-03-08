Скайлайн 3
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 11.03.2021
Режиссер:
Лайам О’Доннелл
Актеры:
Линдси Морган, Джонатан Ховард, Дэниэл Бернхард, Рона Митра, Наоми Танкел, Чарли Юн, Джереми Фицджералд, Иева Андреевайте, Джеймс Космо, Александр Сиддиг
Жанр:
боевик, приключения, фантастика
Продолжительноcть:
113 мин
Сбор в мире:
$69 808,00
Рейтинг Кинопоиска:
4,48
Неизвестный вирус угрожает мирному сосуществованию людей и инопланетян, попавших на землю много лет назад. Роуз Керли возглавляет хорошо подготовленный отряд и направляется на вражескую планету, чтобы спасти человечество.
Сегодня
|21:40
|Алмаз Синема
Завтра
|21:40
|Алмаз Синема
13 марта, суббота
|21:40
|Алмаз Синема
14 марта, воскресенье
|21:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:40
13 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
21:40
14 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:40
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽