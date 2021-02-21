Джаз-клуб: Трио Павла Ершова

12 марта в культурном центре «Типография» пройдет концерт трио Павла Ершова. Гитарист и композитор Павел Ершов в компании барабанщика Даниила Морозова и контрабасиста Фёдора Фабера подготовили для увлекательный экскурс в самые далекие уголки души. На языке традиционного джаза и блюза прозвучат истории, вопросы, впечатления.

В этот день все силы коллектива будут направлены только на одно — развенчания мифа, что джаз — это грустно, а под авторские композиции невозможно танцевать. Если вы о нас не слышали, это означает лишь одно — мы будем рады познакомится с вами.



