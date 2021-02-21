Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
12 марта в культурном центре «Типография» пройдет концерт трио Павла Ершова. Гитарист и композитор Павел Ершов в компании барабанщика Даниила Морозова и контрабасиста Фёдора Фабера подготовили для увлекательный экскурс в самые далекие уголки души. На языке традиционного джаза и блюза прозвучат истории, вопросы, впечатления.
В этот день все силы коллектива будут направлены только на одно — развенчания мифа, что джаз — это грустно, а под авторские композиции невозможно танцевать. Если вы о нас не слышали, это означает лишь одно — мы будем рады познакомится с вами.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 марта 2021, пятница
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽