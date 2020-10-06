HammAli & Navai
12 марта в Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai. Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты.
В 2020 году музыканты отправляются в масштабный тур, чтобы взбодрить поклонников горячими танцевальными вечеринками и яркими новыми треками.
Александр Алиев и Наваи Бакиров для совместного творчества выбрали модное нынче направление — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами.
Отличительная черта этого творческого тандема — трогательная лирика о любви. Парни по-мужски лаконично, но при этом очень емко и красиво рассказывают в своих песнях о чувствах.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
12 марта 2021, пятница
20:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽