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HammAli & Navai

HammAli & Navai

12 марта в Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai. Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты.
 
В 2020 году музыканты отправляются в масштабный тур, чтобы взбодрить поклонников горячими танцевальными вечеринками и яркими новыми треками. 
 
Александр Алиев и Наваи Бакиров для совместного творчества выбрали модное нынче направление — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами. 
 

Отличительная черта этого творческого тандема — трогательная лирика о любви. Парни по-мужски лаконично, но при этом очень емко и красиво рассказывают в своих песнях о чувствах. 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
12 марта 2021, пятница
20:00
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Касса
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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