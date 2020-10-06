12 марта в Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai. Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты.

В 2020 году музыканты отправляются в масштабный тур, чтобы взбодрить поклонников горячими танцевальными вечеринками и яркими новыми треками.

Александр Алиев и Наваи Бакиров для совместного творчества выбрали модное нынче направление — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами.

Отличительная черта этого творческого тандема — трогательная лирика о любви. Парни по-мужски лаконично, но при этом очень емко и красиво рассказывают в своих песнях о чувствах.