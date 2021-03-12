Где поесть блинов и когда будут сжигать чучело зимы: полная афиша масленичных гуляний в Туле

Фото из архива Myslo.

Казанская набережная и ул. Металлистов

В Туле в этом году основной площадкой для масленичных гуляний станут Казанская набережная и улица Металлистов. Здесь уже неделю работает фестиваль вкусов СТО, на котором участники проекта центра «Мой бизнес» — «Сделано в Тульской области» представляют свою продукцию.

Подробное расписание:

13 марта

12.00 — 20.00 — Ярмарка, фестиваль, фуд-корт.

13.00 — 15.00 — Шоу барабанщиков — концерт «Солнечное настроение».

15.00 — 17.00 — Гурманский сюрприз «Коллекция блинов от шеф-поваров» с участием ведущего и шеф-поваров ресторанов.

15.00 – 17.00 – Семейная эстафета.

17.00 — 19.00 — Мастер-класс от участников программы СТО.

14 марта

12.00 — 20.00 — Ярмарка, фестиваль, фудкорт.

12.00 — 13.00 — Старт конкурса «Инста-фото», шоу барабанщиков.

13.00 — 15.00 — «Готовим! Жарим! Угощаем!» — блины из тульских продуктов.

13.00−14.00 — Конкурсная программа фестиваля вкусов СТО.

14.00 — 14.30 — «Танцуют все!» вместе со студией танца «Джампинг джайв».

14.00 — 15.00 — выступление театра огня «Эра» и сожжение чучела.

14.30 — 15.30 — показ весенней коллекции от модельного агентства Linda. Конкурс «Инста-фото», работа фотозон.

15.30 — 17.00 — Кукольный балаган. Театральная студия «Овация», весенний концерт.

Также с 12.00 туляков и гостей города ждет «ГАРМОНИЧная Масленица» — праздник в народном стиле с масленичными забавами, интерактивами, концертами и угощениями. Гости программы — московский коллектив «Гармоника Драйв».

Государственный исторический музей (Тула, ул. Металлистов, 10)

13 марта

11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 — кинопоказ фильма про балаган.

11.30 — 14.40 — программа «На южных рубежах Московии: XVI — XVII века».

12.00 — 15.00 — рыцарский спектакль домашнего театра для детей.

13.00 — программа «Грамота и грамоты на Руси».

13.30, 16.30, 17.30 — экскурсии «Знакомство с сокровищами Исторического музея».

17.30 — программа «Небесные покровители воинства Российского».

11.00 — 17.20 — работа игротеки и раёк (игровая площадка).

14 марта

13.30, 16.30, 17.30 — экскурсии «Знакомство с сокровищами Исторического музея».

17.30 — программа «Небесные покровители воинства Российского».

12.30 — 15.00 — занимательные истории о русских художниках от кандидата философских наук, искусствоведа, доцента МГУ им. М. В. Ломоносова Армена Апресяна. Рисование на блинах.

Армена Апресяна. Рисование на блинах. 11.00 — 16.00 — мастер-классы: валяние, декупаж, тряпичная кукла, ткачество, масляничные куклы, раёк, средневековая игротека.

15.30 — 15.50 — детская концертно-развлекательная программа.

Тульские парки

14 марта

Главная сцена

14.00 – 20.00 – Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!».

19.15 – 20.00 – Московский ансамбль казачьей песни и танца.

20.00 – fire show, сжигание чучела зимы и салют.

Фонтанная площадь

12.00 – 20.00 – ярмарка тульских мастеров (сувенирная продукция, блины и шашлыки).

14.00 – 17.00 – интерактивная площадка с традиционными русскими играми «Молодецкие потехи».

Детский городок

14.00 – 17.00 – Детская анимационная программа.

Центральная аллея

14.00 – 17.00 – «Скомороший двор».

Большой круг

14.00 – 18.00 – Интерактивная площадка «Масленичные потешки».

14.00 – 18.00 – Развлекательная площадка «Родео – бык».

Ротонда

14.00 – 16.00 – Выступление оркестра.

Комсомольский ПКиО

14.00 – 18.00 – Концертная программа «Широкая Масленица».

18.00 – fire show и сжигание чучела зимы.

14.00 – 17.00 – Ярмарка мастеров.

14.00 – 16.00 – Анимационные игры в детском городке для самых маленьких.

Пролетарский ПКиО

14.00 – 18.00 – Концертная программа «Широкая Масленица».

18.00 – fire show и сжигание чучела зимы.

14.00 – 17.00 – Ярмарка мастеров.

14.00 – 16.00 – Анимационные игры на детском городке для самых маленьких.

Парк «Патриот – Тула»

14.00 – 18.00 – Концертная программа «Широкая Масленица».

17.00 – 18.00 – Московский ансамбль казачьей песни и танца.

15.00 – 17.00 – Бесплатное угощение блинами и чаем, катание на лошадях.

14.00 – 16.00 – Интерактивная программа «Казачий двор», детская анимационная программа с традиционными русскими играми.

18.00 – арт-проект «Чучело зимы из экошаров».

Уникальная фотозона, выполненная в технике лоскутного шитья.

Ремесленный двор «Добродей» (Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, б)

14 марта с 12.00 до 15.00 пройдет праздник «А у нас на дворе – Масленица!»

Гости смогут принять участие в увлекательном «Тесто-квесте», пострелять из гигантской рогатки на чемпионате «Осадный тир», увидеть шоу силачей, помериться силой с кузнецами в «Кузнечном троеборье», стать участниками конкурса «Косоплет» и рэп-баттла «Скоморох VS», а также мастер-классов по гравировке, чеканке, ковке, изготовлению текстильной масленичной куклы, росписи филимоновской игрушки, розжигу тульского жарового самовара и многих других.

Всех желающих научат печь вкусные блины на пеньке. Покажут представление театра Петрушки, которое удивит детей и взрослых. На празднике можно посостязаться на «Забавных площадках» в быстроте и ловкости, а на фолк-уроке – блеснуть знаниями о старинных масленичных гуляниях. В «Тульской кузне» кузнец на глазах посетителей скует раскаленное солнце, от которого и возьмут огонь, чтобы сжечь масленичное чучело и окончательно проститься с зимой.

Необходима предварительная запись по телефонам: +7 (953) 199-71-88, +7 (4872) 35-25-00. Количество мест ограничено.

Вход на праздник – свободный.

Стоимость мастер-классов – от 100 до 300 рублей, представления в театре Петрушки – от 150 до 300 рублей.

Мероприятие проводится с соблюдением всех требований «Роспотребнадзора». Гостей просят иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Музейный комплекс «Куликово поле»

13 марта

Проводы Масленицы в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

В программе:

11.00 — 16.00 Сельские аттракционы: метаем блины в печь, проходим сырный лабиринт, подковываем коня и катаемся в бричке

12.00 — 13.00 Концертная программа «Широкая Масленица на Куликовом поле» с народными песнями и обрядовыми масленичными играми

13.00 — 13.20 Масленичный танцевальный флешмоб

13.00 Турнир по хоккею с метлами

В рамках комплексных интерактивных программ в этот день с 11.00 до 16.00 можно посетить с экскурсией Музей Куликовской битвы, покататься на лошади, пострелять из лука, отчеканить монетку на память, поиграть в боулинг с матрешками, попробовать плов из полбы, выпить травяного чаю с гречишными блинами.

Музей Куликовской битвы и детский музей в этот день работают с 10.00 до 19.00.

Подробная информация и бронирование мест по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73, e-mail: visitkp@kulpole.ru.

14 марта

Проводы Масленицы в Музейно-мемориальном комплексе «Героям Куликовской битвы» в селе Монастырщино.

В программе:

11.00−14.00 Катание на бричке, стрельба из лука в тире и мастер-классы: печем блины на пеньках, мастерим Куклу добрых вестей, жарим сушки-веснушки.

12.00 Открытие праздника с главным символом — куклой Масленицей

12.00 — 14.00 Развлекательная программа с частушками и играми

13.20 Подведение итогов конкурса Маслениц, представление победительницы и ее создателей

13.40 Проводы Масленицы

Экскурсии по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки», по территории мемориала и на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы проводятся с 10.00 до 19.00. Различные площадки праздника можно посетить в своем режиме и в рамках комплексной программы «Масленичные потехи».

Рекомендована предварительная запись на сеансы, программы проводятся для малокомплектных групп (до 5 человек). Телефон: +7 (48735) 3-15−46, e-mail: mon@kulpole.ru.

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

14 марта с 13.00

На площадке перед Домом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142-а) состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели. Гостей праздника ждет театрализованное представление и концертная программа, подготовленные воспитанниками театральной студии «Бенефис», вокальной студии «Карусель» и театра танца «Элегия». Прозвучат песни, посвященные весне, а также будет показана хореографическая композиция «Весну звали».

Все гости смогут принять участие в подвижных играх на свежем воздухе, а также традиционной масленичной забаве — сжигании соломенного чучела Масленицы. В финале праздника артисты пригласят гостей в общий хоровод и предложат блины с горячим чаем.

Вход свободный.

Экскурсионный тур «Масленица в русской усадьбе» в Чернский район

13 марта

Центр приема гостей Тульской области приглашает отпраздновать широкую Масленицу в литературных усадьбах Тульской губернии, которые стали творческой колыбелью для прославленных русских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича Толстого.

Расписание:

9.00 — сбор группы (ул. Демонстрации, 1-а) 9.10 — 11.20 — трансфер в Никольское-Вяземское

11.30 — 12.10 — экскурсия в музее,

12.10 — 12.40 — интерактивная программа «Батарея Тушина»,

12.45 — 13.15 — обед,

13.20 — 13.50 — трансфер в с. Тургенево,

14.00 — 15.20 — праздничная программа: игры, загадки, концерт ансамбля «Околица», сжигание чучела, угощение блинами.

15.35 — 16.45 — экскурсия в музее И. С. Тургенева .

. 16.50 — 17.20 — посещение каретного сарая, фото на память, прогулка по усадьбе и к колодцу «Николенька».

17. 40 — 20.00 — трансфер в Тулу.

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, обед. Стоимость билета: дети, пенсионеры и студенты 2350 руб., взрослые — 2550 руб.

Возрастная категория 6+.