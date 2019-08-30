В какой спорт отдать ребенка?

Центр традиционного каратэ «Дракон»

Тульская городская общественная организация «Центр традиционного каратэ «Дракон»» была основана в 1999 году на базе факультета физической культуры Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Ведет свою деятельность совместно с:

Управлением по спорту администрации города Тулы Комитетом Тульской области по спорту Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация восточного боевого единоборства Тульской области» Федерацией восточного боевого единоборства России.

Миссия Центра каратэ «Дракон» — внести максимально возможный вклад в воспитание всесторонне развитого, сильного и здорового подрастающего поколения.

Директор ТГОО ЦТК «Дракон» — Кондратьев Антон Николаевич:

кандидат педагогических наук,

мастер боевых искусств России,

обладатель 6-го Дана каратэ,

тренер высшей категории,

президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области,

доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ТГПУ им. Л.Н.Толстого.

Центр каратэ «Дракон» приглашает ребят с 6 лет на групповые и индивидуальные тренировки по различным стилям традиционного каратэ: сётокан и кобудо.

С вашими детьми будут заниматься высококлассные тренеры с высшим профессиональным образованием, трое из которых имеют высшую категорию тренера-преподавателя, а двое являются кандидатами наук.

Преподаватели центра проводят занятия в 30 секциях, в разных районах города Тулы и области. Выбирайте школу, которая вам удобнее территориально.

За годы работы центра подготовлено 26 мастеров каратэ, пять победителей первенства Европы, один чемпион Европы, один победитель первенства мира, два чемпиона мира.

Кроме того, центр подготовил 668 спортсменов массовых разрядов, 48 перворазрядников, 42 кандидата в мастера спорта и трех мастеров спорта России.

Спортсмены ЦТК «Дракон» являются членами сборной команды Тульской области и сборной команды России, постоянно принимают участие в первенствах, Кубках и чемпионатах России, Европы и мира.

Центр традиционного каратэ «Дракон»

Тула, ул. Н. Руднева, 28-а, офис 51

8 (4872) 57-49-06 , 8 (950) 905-07-07

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Тульская региональная федерация традиционного каратэ

Тульская региональная федерация традиционного каратэ объявляет набор мальчиков и девочек с 5 лет, а также подростков.

Президент Тульской региональной федерации традиционного каратэ Дмитрий Александрович Кобзев – вице-президент Российского союза каратэ-до шотокан казэ ха, обладатель чёрного пояса, 6 ДАН шотокан каратэ-до, судья Международной категории, руководитель судейской коллегии Всемирной федерации каратэ-до шотокан. Призёр чемпионата России. Серебряный призёр Кубка мира 2016 г., Париж. Занимается каратэ с 1988 г. и по настоящее время. Его ученики – многократные чемпионы мира, Европы и России.

Старшие инструкторы Федерации:

– Азизов Али (чёрный пояс, 4 ДАН). 6-кратный чемпион России, 4-кратный чемпион международных турниров, 2-кратный чемпион Кубка мира. Занимается каратэ с 1998 г. и по настоящее время. С 2009 г. – тренер-инструктор по каратэ. Его ученики становились победителями и призёрами Кубков и чемпионатов России.

– Манян Айк (чёрный пояс, 1 ДАН). Многократный победитель и призёр областных соревнований, призер общероссийских соревнований. Занимается каратэ с 2000 г. по настоящее время. С 2015 г. тренер-инструктор по каратэ. Его ученики – победители и призёры областных соревнований.

– Садовников И. (чёрный пояс, 7 ДАН),

– Боутбул А. (чёрный пояс, 9 ДАН),

– Йорга Илья (чёрный пояс, 10 ДАН).

В программе занятий:

Изучение одной из самых эффективных боевых систем единоборств — каратэ;

Общее физическое развитие (силовая подготовка, растяжка, упражнения на гибкость, скорость выносливость);

Участие в соревнованиях различного уровня (городских, областных, общероссийских, международных);

Психологическая подготовка;

Сдача квалификационных экзаменов;

Открытые тренировки;

Учебные сборы на побережье Черного моря (Абхазия).

Среди воспитанников Федерации есть члены сборной России, многократные победители первенств и чемпионатов России по каратэ, призеры и победители Кубков мира по каратэ-до шотокан во Франции (2008 г.), в Мексике (2010 г.), в Москве (2012 г.), на Кубе (2014 г.).

Ребенок готов заниматься в группе каратэ с 5-6 летнего возраста. Именно к 5 годам он может иметь начальные понятия о дисциплине, работе в коллективе, терпении и выдержке.

Каратэ для детей является отличной системой психофизической подготовки. Каратэ направляет в нужное русло избыточную детскую энергию: они занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, тренируют реакцию и координацию, учатся уважать старших, преодолевают собственную лень, адаптируются к разновозрастному коллективу.

Ребята будут защищены от вредного влияния улицы и безделья, станут меньше времени проводить за компьютером и больше общаться со сверстниками.

В результате дети смогут постоять за себя, станут сильнее, организованнее, увереннее в себе, при этом будут лояльнее относиться к слабым и побеждённым. Каратэ — хорошая подготовка малыша к жизни.

Адреса проведения занятий:

Тренер-преподаватель Кобзев Дмитрий Александрович

Тел. 8 (920) 272-15-66.

Тула, ул. Сойфера, 8 (МБОУ «ЦО №23») вт., чт., сб. с 17.00 до 19.00.

Щёкино, ул. Л. Толстого, 49 (лицей №1) пн., ср., пт. с 18.00 до 20.00.



Тренер-преподаватель Азизов Али Магомедович

Тел. 8 (919) 074-44-44.

Тула, ул. Кауля, 9 (МБОУ «ЦО №19») пн., ср., пт. с 19.00 до 21.00.

Тула, ул. Болдина, 100 (МБОУ «ЦО №34») вт., чт., сб. с 17.00 до 19.00.

Тренер-преподаватель Манян Гайк Гагикович

Тел.: 8 (910) 700-78-57, 8 (950) 917-71-72.

Ленинский р-н, пос. Плеханово, ул. Ленина, 45 (МБОУ «ЦО №28») пн., ср.. пт. с 19.00 до 21.00.

karate-tula.ru

Танцевально-спортивный клуб «Звездная линия»



ТСК «Звездная линия» почти 10 лет занимается подготовкой чемпионов по бальным танцам. Его воспитанники - многократные победители Первенства России, кубка Гран При, неоднократные победители и призеры открытых чемпионатов Италии, Испании, Германии, Эстонии, Болгарии, Грузии, ОАЭ и Китая. Не даром этот танцевально-спортивный клуб называют школой чемпионов.

Руководители «Звездной линии» Кабиров Алексей Тимурович и Кабирова Алина Александровна, пройдя путь от танцора до тренера, не понаслышке знают, как важно не ошибиться с выбором наставника. Танец для них – не просто любимое хобби, а стиль жизни. Год за годом с 2010, они, начиная с азов, готовят юных спортсменов к первым профессиональным турнирам.

Алина Кабирова

- ТСК «Звездная линия» мы открыли почти 10 лет назад, - рассказывает Алина Кабирова. - Все начиналось с частных уроков в родительской квартире. И шаг за шагом, что называется «по сарафанному радио», мы развивались. Стало достаточно много учеников, и большой тренерский состав.

Сама Алина родом из Тулы, а в 12 лет уехала в столицу – делать спортивную и тренерскую карьеру. Но родной город ее не отпускал: по просьбе знакомых она продолжала тренировать земляков. Алексей Кабиров –коренной москвич и успешно преподавал в столице и совершенно не собирался перебираться в Тулу. Но когда он увидел трудолюбивых, целеустремленных детей, которые хотят добиться результата- он понял, что они смогут вырастить чемпионов. В итоге Алина и Алексей решили открыть свою школу танцев и заниматься с детьми по собственной методике.

И после затишья длиной в почти 20 лет тульские спортсмены, и именно воспитанники «Звездной линии», стали чемпионами, призерами и финалистами первенств и чемпионатов России и других стран

- Мы просто захотели, чтобы наши воспитанники добились в профессиональной спортивной карьере большего успеха, чем сделали это мы, - продолжает Алина Кабирова. – Думаю, что залог успеха нашего клуба – это профессиональная сплоченная команда тренеров. Мы все смотрим в одну сторону, идем в одном направлении. А наши дети не боятся работать, они очень трудолюбивые и целеустремленные. Спортсмен, его родители и тренер – это главная составляющая для для достижения успеха.

Спортивно-бальные танцы – это не только грация и пластика, это тот род занятий, который закаливает характер, формирует лидерские качества.

Открытый Чемпионат Тульской области. Все воспитанники "Звездной линии" стояли на пьедестале во всех возрастных категориях.



Клуб «Звездная линия» приглашает на занятия по направлениям:

Спортивно-бальные танцы (европейская и латиноамериканская программы), с 3 лет

Классический танец, с 3 лет

Современные танцы

Baby Dance, 2.5 - 3.5 лет

Pro-Am (Профессионал-любитель)

Общая физическая подготовка

Гимнастика

10 доводов отдать ребенка на бальные танцы:

Ребенок, занимающийся танцами, развивает отличную координированность движений, пластику и грацию. Танцы формируют правильную и красивую осанку. Мышцы приобретут рельефность и упругость Занятия танцами прекрасно воздействуют на дыхательную систему и органы кровообращения . Вы станете более музыкальным и научитесь чувству ритма. Ни возраст, ни комплекция, ни наличие или отсутствие растяжки или гибкости не может стать вам помехой - танцы доступны каждому! Вы поднимете свою самооценку, станете привлекательнее для окружающих. Танцы помогут вам стать более смелым и открытым, вы почувствуете, как избавляетесь от комплексов и предрассудков. Вы научитесь работать в паре или в команде, и получите неоценимый опыт выступления на публике. Новые знакомства и новый круг общения - это всегда приятно.

Тренерский состав ТСК «Звездная линия»:

Кабирова Алина, главный тренер, финалистка чемпионата России по 10 танцам в категории взрослые, победитель открытого чемпионата России, чемпионка мира в составе сборной России в номинации фристайл (GOC – открытый чемпионат Германии), призёр ряда международных соревнований.

Кабиров Алексей, главный тренер, бронзовый призёр чемпионата мира в категории молодёжь, серебряный призёр чемпионата России, финалист чемпионата России среди профессионалов, финалист чемпионата Европы среди профессионалов, победитель и призёр ряда международных соревнований.

Табачкова Екатерина, многократный призёр чемпионата России в категориях юниоры 2, молодёжь, победитель открытого чемпионата России, многократная финалистка GOC – открытого чемпионата Германии, призёр ряда международных соревнований.

Табачков Никита, многократный призёр чемпионата России в категориях юниоры 2, молодёжь, победитель открытого чемпионата России, многократный финалист GOC – открытого чемпионата Германии, призёр ряда международных соревнований.

Николаева Кристина, хореограф-балетмейстер, преподаватель по пластике и актёрскому мастерству, постановщик шоу-программ, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Артистка балета тульской областной филармонии им. Михайловского.



Анастасия Алехина, тренер по спортивно-бальным танцам. Мастер спорта РФ; 7-микратная чемпионка Тульской области; финалистка открытого первенства России; победитель, призер и финалистка ряда международных соревнований России и Европы; действующая спортсменка ТСК «Звездная линия».



Ольга Владимировна Митичкина, тренер по спортивной гимнастике и ОФП. Мастер спорта СССР по художественной гимнастике; многократная чемпионка Тульской области по художественной гимнастике в индивидуальном зачете, неоднократный призер чемпионатов СССР; ныне – тренер ДЮШ Олимпийского резерва г. Тулы по спортивной гимнастике.



Екатерина Угнивенко, тренер по спортивной гимнастике, ОФП, стретчинг. Мастер спорта РФ по художественной гимнастике; серебряный призер первенства России в командном зачете; серебряный призер соревнований ЦФО, член сборной команды России (5 лет), победительница первенства Министерства образования РФ среди школьников, участница чемпионатов России, Кубка России, неоднократная победительница турниров вузов России.



Игорь Панков, тренер по спортивно-бальным танцам. Призер Чемпионата СССР по спортивно-бальным танцам; Мастер спорта России; 10-кратный чемпиона Тульской области; неоднократный призер первенств и чемпионатов России.

Роман Тормашев, тренер по спортивно-бальным танцам. Мастер спорта РФ, 7-кратный чемпион Тульской области, финалист открытого первенства России; победитель, призер и финалист ряда международных соревнований России и Европы; действующий спортсмен ТСК «Звездная линия».





Наши победы за 2019 год!

Первенства и Чемпионаты России по танцевальному спорту 2019.

Второй блок ПФТСАРР-2019. Казань

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета, категория Д-2, La - золото.

Наумов Макар и Кузнецова Серафима в категории Д-1 La-серебро, St-бронза. Сильнейший состав финала в этой категории, более чем достойные соперники. И наши спортсмены как всегда на высоте!

Ларин Степан и Егорова Екатерина, категория Д-1, La - полуфинал, ST - 6 место.

Ким Артемий и Корнева Александра, категория Ю1 La -полуфинал. Ребята стали вторыми по своему возрасту среди лучших пар России!

Сочи (SOCHI OPEN CUP 2019 ПФТСАРР).

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета - золото в категории Д-2 двоеборье. Это второе золото ребят на первенстве России в этом году, и теперь ребята восьмикратные чемпионы России!

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета

Испания (Spain Palau iberica Dance Sport).

Ким Артемий и Корнева Александра абсолютные чемпионы в категории "Юниоры 1: Гран-При юниоры 1стандарт - золото; Гран-При юниоры 1 латина-золото; Internftional O pen Juner-1 St,La – золото.

Италия (ХХХI I.O.C Alassio International Competition).

Харин Даниил и Тихонова Екатерина - золото. Этот турнир был дебютным для ребят в новой паре и сразу высокий результат!

Ширинкин Артемий и Симоненко Александра в категории Д1 - золото.

Ким Артемий и Корнева Александра LA Ю2+1 - золото, LA, ST Ю1- золото.

Германия(GOC-German Open Championships 2019 in Stuttgart).

Наумов Макар и Кузнецова Серафима. Двукратные чемпионы в категории Д 1, La-золото, двоеборье-золото. В серьезной борьбе с самыми сильными соперниками со всего мира наши дети одержали безоговорочную победу в двух номинациях!

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета. Двоеборье -бронза, La-серебро, St-5 место. Страсти кипели на паркете! Самые сильные пары со всего мира мечтали стоять на пьедестале, и именно наши воспитанники смогли достойно защитить честь России!

Ким Артемий и Корнева Александра. Категория Ю- 1 двоеборье - четверть финалисты. Румба в их исполнении - это особый шарм. Красивые и зажигательные!

Наумов Макар и Кузнецова Серафима

Китай (Sichuan United Sport Association&Chengdu Dancesport Association). Федерация Китая по танцевальному спорту пригласила наших детей принять участие в открытом чемпионате Китая. Многочисленные победы и достижения наших спортсменов не оставили равнодушными представителей этой страны. Именно наш клуб, наши спортсмены отправились в Китай защищать честь России и взошли на верхние ступени пьедестала во всех заявленных категориях! Детей и тренеров радушно встретили и разместили, показали местные достопримечательности. Все расходы на себя взяла встречающая сторона. Мы, конечно, не могли остаться без подарка: показательный номер в русских народных костюмах, который совместил в себе элементы русских народных и бальных танцев. Публика была в восторге и аплодировали стоя! А еще наши тренеры щедро делились опытом воспитания чемпионов и провели серию мастер-классов и индивидуальных занятий с китайскими спортсменами!



И это только небольшая часть наших достижений! Другие международные и Всероссийские соревнования, которые проходили весной-летом 2019 года, были очень успешными для спортсменов нашего клуба и принесли в копилку множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Наши спортсмены активно выступают на чемпионатах Тулы, в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Калуга, Ярославль, Мурманск, Астрахань), а также за пределами нашей родины.

Интересную и насышенную на события жизнь ТСК «Звездная линия», новости, праздники, достижения вы можете увидеть в нашем инстаграме @starline_danceclub.

«Звездная линия»

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