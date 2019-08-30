Как в сказке: организуем идеальную свадьбу
Обзор для будущих молодоженов. Продумайте все детали свадьбы вместе с профессионалами и наслаждайтесь приятным предвкушением грандиозного торжества.
Банкетный зал «Шартрез»
В организации каждой свадьбы есть три основных вопроса: место проведения, концептуальное наполнение и, конечно, праздничное меню. И это только часть из того, что необходимо предусмотреть для комфорта молодоженов и гостей. Список предсвадебных дел невесты более чем длинный. Избавиться от выматывающих вопросов организации банкета помогут профессионалы.
Что такое идеальная свадьба прекрасно знают в «Шартрез». Тщательная подготовка, продуманное до мелочей меню и воплощение самых невероятных идей в дизайне – это их рук дело.
«Свадьба под ключ» от «Шартрез»:
- Мы составим меню с учетом особых пожеланий гостей. Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека - от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты.
- Предоставим мебель для организации пространства в зале и поможем в рассадке гостей. Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или возрасту, - по вашим пожеланиям.
- Создадим правильную атмосферу праздника. Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать свою идею.
- Подберем обслуживающий персонал. Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать внимательные и вежливые официанты.
- Музыкальное оформление. В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол!
- Организуем выездную регистрацию. Прекрасная альтернатива привычной росписи в ЗАГСе!
Сколько гостей может принять банкетный зал «Шартрез»?
Если вы приглашаете на свадьбу всех родных, друзей и коллег с соседями, то располагайтесь в большом банкетном зале, который вмещает
от 100 до 200 гостей. А для торжества поменьше подойдёт банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нём будет комфортно компании от 40 до 80 человек
Почему именно «Шартрез»?
- Свадьба в рассрочку без участия банков. Заключая договор, непосредственно с «Шартрез», вам организуют идеальный банкет при оплате 50% от суммы заказа. Оставшиеся 50% оплачивайте в течение месяца после свадьбы.
- Пробкового сбора в «Шартрез» нет! Алкоголь, соки, воды и даже фрукты с десертами вы можете привезти сами.
- В «Шартрез» всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекались: у каждого банкетного зала есть отдельный выход.
- Парковка для гостей банкетного зала.
- Мольберт для плана рассадки гостей – бесплатная услуга от «Шартрез».
Акция! Скидка 10% при заказе банкета с воскресенье по четверг.
Тула, Щекинское шоссе, 1-а.
Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00.
Центр обручальных колец
К выбору обручальных колец нужно подойти со всей ответственностью. Платье будет висеть в шкафу, туфли возможно «выйдут» на несколько торжественных ужинов, а кольцо останется с вами на всю жизнь вашего счастливого брака.
Как выбрать обручальное кольцо
Гладкое, с камнями, из разных металлов, одинаковые с женихом или нет — выбор за вами. Перед покупкой обручального кольца невесте стоит решить, будете ли она носить его вместе с помолвочным. Если ответ «да», то стоит выбрать более лаконичный вариант, чтобы не перегружать пальцы. Как видите нюансов, много, и каждый их них надо учитывать.
Посмотрим, на что нужно обратить внимание при подборе:
Сочетание ширины кольца с кистью и пальцами. Отталкиваться следует от толщины фаланг и длины пальцев. Чем толще и короче пальцы, тем шире должно быть кольцо, чтобы не потеряться визуально, но не более классических 8 мм. Длинным и тонким пальцам подойдет средний размер в 6 мм. Для мужчин оптимальной считается ширина колец в диапазоне от 4 до 8 мм.
Изящным рукам с длинными пальчиками, которыми часто обладают женщины, подходит аксессуар практически любой разумной ширины, а подобрать кольцо в этом случае можно, ориентируясь на дизайн.
Соотношение фаланги и сустава. Обычно сложность возникает, когда сустав шире фаланги, — в этом случае примерке колечка стоит уделить повышенное внимание. Нужно подобрать размер так, чтобы украшение хоть и с небольшим трудом, но проходило через сустав вниз по пальцу, и в то же время не болталось на нем. Отдавать предпочтение можно более широким кольцам.
Выбор металла и его цвета. Ювелиры предлагают сегодня кольца на любой вкус, цвет и кошелек. Выбор аксессуара должен зависеть не только от вкусовых предпочтений, которые в течение жизни могут поменяться, но и от сочетания с другими украшениями. Гармония в этом случае показывает вкус и стиль обладателя. Идеальным может оказаться вариант из комбинированного золота разных оттенков или из сочетания металлов. Можно не сомневаться, что оно будет выгодно и стильно смотреться с любым фасоном всю жизнь.
Дизайн. Большинство людей продолжают отдавать предпочтение классике — гладким кольцам. «Чтобы и жизнь шла гладко», говорят они. Те же, кто далек от предрассудков, никак не влияющих на супружескую жизнь, положительно смотрят на элементы декора и дизайна: инкрустацию, камни
Отдельно стоит выделить парный дизайн супружеских колец, который всегда смотрится очень интересно, придает особый шик и приковывает любопытные взгляды.
«Центр обручальных колец» — здесь подбирают символ единства сердец!
«Центр обручальных колец» — сеть ювелирных салонов, основанная компанией «Бриллиантовая ручка» (bruka.ru), которая радует своих покупателей красивыми и качественными ювелирными изделиями с 2002 года. Сервис и ассортимент украшений оценили уже тысячи покупателей России. «Центр обручальных колец» является продолжателем многолетних традиций «Бриллиантовой ручки» и создан для того, чтобы предоставить молодоженам идеальный сервис для выбора обручальных и помолвочных колец.
Подбирая украшение в «Центре обручальных колец» вы гарантированно получите:
- Индивидуальный подход. Здесь не просто продают изделия, а стремятся подчеркнуть индивидуальность клиента. Вне зависимости от того, делаете ли вы подарок или приобретаете украшение для себя, будьте уверены в лучшем выборе. С консультантами вы подберете оптимальный вариант, который будет радовать эстетически и всегда останется удобен.
- Качество обслуживания. Высокая квалификация и доброжелательность — основные качества сотрудников, которые отлично ориентируются во всем богатстве выбора и умеют угадывать пожелания клиентов. Здесь уделяют большое внимание профессионализму, подготовке сотрудников и качеству их работы.
- Широкий ассортимент. Центр обручальных колец — мультибрендовый салон, который подбирает лучшие украшения именитых и проверенных производителей. Это сделано для того, чтобы каждый клиент мог найти соответствующее своему вкусу и современным модным тенденциям кольцо.
- Система акций и скидок. К вашим услугам действуют программы лояльности.
- Рассрочка и кредит. Для удобства покупателей салон сотрудничает с банками-партнерами, предлагающими кредит или рассрочку на выгодных условиях. Плюс этого сервиса в том, что оформить все банковские документы и совершить покупку можно прямо на месте.
Приходите в «Центр обручальных колец» и оцените богатство, ассортимент, сервис и доступные цены. Обручальные и помолвочные кольца не просто рядовое украшение, это символ, к приобретению которого нужно подходить с открытыми душой и сердцем. Мы создали для вас все условия!
При покупке двух обручальных колец одновременно, скидка 60% на кольцо наименьшей стоимости.
Тула, пр. Ленина, 17 (1-й этаж).
Тел. 8-800-100-85-25.
Официальный сайт: bruka.ru
«Русский фейерверк»
Свадьба — это событие, наполненное счастьем, волнением и эмоциями. Хотите сделать его ещё ярче и красочнее? Фейерверк станет незабываемым украшением и финальным аккордом торжества. Компания «Русский фейерверк» устроит для вас настоящее профессиональное шоу, продуманное и созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Ваши гости оценят и надолго запомнят такую свадьбу!
Почему бы не купить фейерверки и не запустить их самим? Любая пиротехника может быть опасной в неопытных руках. Вместо празднования и отдыха вам придётся беспокоиться о том, чтобы гости не пострадали. К тому же только профессиональные пиротехники могут создать салют, который удивит каждого гостя, будет по настоящему красивым и подготовленным именно для вашего события.
Пиротехник компании «Русский фейерверк» встретится с вами заранее, выслушает все ваши пожелания и составит специальную программу для события. Специалист учтёт все важные нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.
Ваш салют будет потрясающим и неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков, которые будут расположены так, чтобы каждый гость мог насладиться красотой огней.
Вы сможете выбрать свадебный фейерверк на любой бюджет — от скромного до наполненного всеми вариантами огненного шоу. Если ваше торжество планируется на маленьком пространстве и в небольшой компании гостей, удачными станут наземные фигуры или огненные надписи. Хотите удивить гостей сменой формы и цвета? Закажите парковый салют, он же — «стена огня». Ну а если вы будете праздновать на просторной площадке, лучше выбрать высотные залпы, которые станут потрясающей кульминацией вечера.
Кроме фейерверка вы можете запустить китайские фонарики или шары желаний как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.
Погода может помешать проведению пиротехнического шоу? Не беда!
Небольшой фейерверк можно устроить даже в закрытом помещении.
Например, украсить свадебный торт можно огненными фонтанами или разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.
Фейерверк хорошо смотреть в темноте. Но и днём, ещё до застолья, свадьбу можно сделать яркой.
Отличный вариант дневных фейерверков — фонтаны цветного дыма. Их можно выбрать разной интенсивности и времени работы. Если дым вам не по душе, выбирайте залпы мини-салютов с конфетти и разнообразными парашютами. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.
Благодаря малой зоне опасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.
Сделайте свою свадьбу потрясающей с компанией «Русский фейерверк»!
Директор компании «Русский фейерверк — Тула»
Владимир Альбертович Карташев.
Тула, ул. Луначарского, 35.
Тел.