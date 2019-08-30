Как в сказке: организуем идеальную свадьбу

Обзор для будущих молодоженов. Продумайте все детали свадьбы вместе с профессионалами и наслаждайтесь приятным предвкушением грандиозного торжества.

Банкетный зал «Шартрез»

В организации каждой свадьбы есть три основных вопроса: место проведения, концептуальное наполнение и, конечно, праздничное меню. И это только часть из того, что необходимо предусмотреть для комфорта молодоженов и гостей. Список предсвадебных дел невесты более чем длинный. Избавиться от выматывающих вопросов организации банкета помогут профессионалы.

Что такое идеальная свадьба прекрасно знают в «Шартрез». Тщательная подготовка, продуманное до мелочей меню и воплощение самых невероятных идей в дизайне – это их рук дело.

«Свадьба под ключ» от «Шартрез»:

Мы составим меню с учетом особых пожеланий гостей. Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека - от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты.

Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека - от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты. Предоставим мебель для организации пространства в зале и поможем в рассадке гостей. Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или возрасту, - по вашим пожеланиям.

Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или возрасту, - по вашим пожеланиям. Создадим правильную атмосферу праздника. Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать свою идею.

Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать свою идею. Подберем обслуживающий персонал . Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать внимательные и вежливые официанты.

. Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать официанты. Музыкальное оформление. В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол!

В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол! Организуем выездную регистрацию. Прекрасная альтернатива привычной росписи в ЗАГСе!

Сколько гостей может принять банкетный зал «Шартрез»?

Если вы приглашаете на свадьбу всех родных, друзей и коллег с соседями, то располагайтесь в большом банкетном зале, который вмещает

от 100 до 200 гостей. А для торжества поменьше подойдёт банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нём будет комфортно компании от 40 до 80 человек

Почему именно «Шартрез»?

Свадьба в рассрочку без участия банков. Заключая договор, непосредственно с «Шартрез», вам организуют идеальный банкет при оплате 50% от суммы заказа. Оставшиеся 50% оплачивайте в течение месяца после свадьбы. Пробкового сбора в «Шартрез» нет! Алкоголь, соки, воды и даже фрукты с десертами вы можете привезти сами. В «Шартрез» всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекались: у каждого банкетного зала есть отдельный выход. Парковка для гостей банкетного зала. Мольберт для плана рассадки гостей – бесплатная услуга от «Шартрез».

Акция! Скидка 10% при заказе банкета с воскресенье по четверг.

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00.

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Центр обручальных колец

К выбору обручальных колец нужно подойти со всей ответственностью. Платье будет висеть в шкафу, туфли возможно «выйдут» на несколько торжественных ужинов, а кольцо останется с вами на всю жизнь вашего счастливого брака.

Как выбрать обручальное кольцо

Гладкое, с камнями, из разных металлов, одинаковые с женихом или нет — выбор за вами. Перед покупкой обручального кольца невесте стоит решить, будете ли она носить его вместе с помолвочным. Если ответ «да», то стоит выбрать более лаконичный вариант, чтобы не перегружать пальцы. Как видите нюансов, много, и каждый их них надо учитывать.

Посмотрим, на что нужно обратить внимание при подборе:

Сочетание ширины кольца с кистью и пальцами. Отталкиваться следует от толщины фаланг и длины пальцев. Чем толще и короче пальцы, тем шире должно быть кольцо, чтобы не потеряться визуально, но не более классических 8 мм. Длинным и тонким пальцам подойдет средний размер в 6 мм. Для мужчин оптимальной считается ширина колец в диапазоне от 4 до 8 мм.

Изящным рукам с длинными пальчиками, которыми часто обладают женщины, подходит аксессуар практически любой разумной ширины, а подобрать кольцо в этом случае можно, ориентируясь на дизайн.

Соотношение фаланги и сустава. Обычно сложность возникает, когда сустав шире фаланги, — в этом случае примерке колечка стоит уделить повышенное внимание. Нужно подобрать размер так, чтобы украшение хоть и с небольшим трудом, но проходило через сустав вниз по пальцу, и в то же время не болталось на нем. Отдавать предпочтение можно более широким кольцам.

Выбор металла и его цвета. Ювелиры предлагают сегодня кольца на любой вкус, цвет и кошелек. Выбор аксессуара должен зависеть не только от вкусовых предпочтений, которые в течение жизни могут поменяться, но и от сочетания с другими украшениями. Гармония в этом случае показывает вкус и стиль обладателя. Идеальным может оказаться вариант из комбинированного золота разных оттенков или из сочетания металлов. Можно не сомневаться, что оно будет выгодно и стильно смотреться с любым фасоном всю жизнь.

Дизайн. Большинство людей продолжают отдавать предпочтение классике — гладким кольцам. «Чтобы и жизнь шла гладко», говорят они. Те же, кто далек от предрассудков, никак не влияющих на супружескую жизнь, положительно смотрят на элементы декора и дизайна: инкрустацию, камни и т. д. В целом здесь правило формулируется так: выбирайте такой дизайн, который не будет мешать в быту.

Отдельно стоит выделить парный дизайн супружеских колец, который всегда смотрится очень интересно, придает особый шик и приковывает любопытные взгляды.

«Центр обручальных колец» — здесь подбирают символ единства сердец!

«Центр обручальных колец» — сеть ювелирных салонов, основанная компанией «Бриллиантовая ручка» (bruka.ru), которая радует своих покупателей красивыми и качественными ювелирными изделиями с 2002 года. Сервис и ассортимент украшений оценили уже тысячи покупателей России. «Центр обручальных колец» является продолжателем многолетних традиций «Бриллиантовой ручки» и создан для того, чтобы предоставить молодоженам идеальный сервис для выбора обручальных и помолвочных колец.

Подбирая украшение в «Центре обручальных колец» вы гарантированно получите:

Индивидуальный подход. Здесь не просто продают изделия, а стремятся подчеркнуть индивидуальность клиента. Вне зависимости от того, делаете ли вы подарок или приобретаете украшение для себя, будьте уверены в лучшем выборе. С консультантами вы подберете оптимальный вариант, который будет радовать эстетически и всегда останется удобен.

Качество обслуживания. Высокая квалификация и доброжелательность — основные качества сотрудников, которые отлично ориентируются во всем богатстве выбора и умеют угадывать пожелания клиентов. Здесь уделяют большое внимание профессионализму, подготовке сотрудников и качеству их работы.

Широкий ассортимент. Центр обручальных колец — мультибрендовый салон, который подбирает лучшие украшения именитых и проверенных производителей. Это сделано для того, чтобы каждый клиент мог найти соответствующее своему вкусу и современным модным тенденциям кольцо.

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Рассрочка и кредит. Для удобства покупателей салон сотрудничает с банками-партнерами, предлагающими кредит или рассрочку на выгодных условиях. Плюс этого сервиса в том, что оформить все банковские документы и совершить покупку можно прямо на месте.

Приходите в «Центр обручальных колец» и оцените богатство, ассортимент, сервис и доступные цены. Обручальные и помолвочные кольца не просто рядовое украшение, это символ, к приобретению которого нужно подходить с открытыми душой и сердцем. Мы создали для вас все условия!

При покупке двух обручальных колец одновременно, скидка 60% на кольцо наименьшей стоимости.

Тула, пр. Ленина, 17 (1-й этаж).

Тел. 8-800-100-85-25.

Официальный сайт: bruka.ru

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«Русский фейерверк»

Свадьба — это событие, наполненное счастьем, волнением и эмоциями. Хотите сделать его ещё ярче и красочнее? Фейерверк станет незабываемым украшением и финальным аккордом торжества. Компания «Русский фейерверк» устроит для вас настоящее профессиональное шоу, продуманное и созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Ваши гости оценят и надолго запомнят такую свадьбу!

Почему бы не купить фейерверки и не запустить их самим? Любая пиротехника может быть опасной в неопытных руках. Вместо празднования и отдыха вам придётся беспокоиться о том, чтобы гости не пострадали. К тому же только профессиональные пиротехники могут создать салют, который удивит каждого гостя, будет по настоящему красивым и подготовленным именно для вашего события.

Пиротехник компании «Русский фейерверк» встретится с вами заранее, выслушает все ваши пожелания и составит специальную программу для события. Специалист учтёт все важные нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.

Ваш салют будет потрясающим и неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков, которые будут расположены так, чтобы каждый гость мог насладиться красотой огней.

Вы сможете выбрать свадебный фейерверк на любой бюджет — от скромного до наполненного всеми вариантами огненного шоу. Если ваше торжество планируется на маленьком пространстве и в небольшой компании гостей, удачными станут наземные фигуры или огненные надписи. Хотите удивить гостей сменой формы и цвета? Закажите парковый салют, он же — «стена огня». Ну а если вы будете праздновать на просторной площадке, лучше выбрать высотные залпы, которые станут потрясающей кульминацией вечера.

Кроме фейерверка вы можете запустить китайские фонарики или шары желаний как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.

Погода может помешать проведению пиротехнического шоу? Не беда!

Небольшой фейерверк можно устроить даже в закрытом помещении.

Например, украсить свадебный торт можно огненными фонтанами или разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Фейерверк хорошо смотреть в темноте. Но и днём, ещё до застолья, свадьбу можно сделать яркой.

Отличный вариант дневных фейерверков — фонтаны цветного дыма. Их можно выбрать разной интенсивности и времени работы. Если дым вам не по душе, выбирайте залпы мини-салютов с конфетти и разнообразными парашютами. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря малой зоне опасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.

Сделайте свою свадьбу потрясающей с компанией «Русский фейерверк»!

Директор компании «Русский фейерверк — Тула»

Владимир Альбертович Карташев.

Тула, ул. Луначарского, 35.

Тел. 8 (4872) 47-08-50 .

orf.ru

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