Как Тула отметит День России: афиша

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Собрали самые интересные мероприятия, которые пройдут 12 июня. Внимание: в афише возможны изменения.

Туляки увидят редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома, которые выйдут на старт этапа Кубка РАФ и Кубка «Наследие» в рамках ретроралли.

12.00 — Торжественное открытие и старт ралли исторических автомобилей.

12.00 — 17.00 — Выставки, конкурсы, шоу-программа, дрифт-шоу.

16.30 — Награждение лауреатов фестиваля.

Экспонаты «оживут» в 12.30 — выйдут на маршрут ретроралли протяженностью 100 километров. Среди них: Willys Jeepster 1949 года выпуска, Alfa Romeo Giulia Sprint 1966 года, «Победа» 1953 года и др.

Экипажи проедут по улицам Тулы и дорогам Тульской области, выполнят сложные упражнения на мастерство маневрирования.

Адрес: территория Тульского кремля. 0+

Это соревнования по смешанным единоборствам (ММА). Ожидается более ста спортсменов, представляющих Брянскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Московскую и Тульскую области.

13.00 — Торжественное открытие «Юношеской лиги».

19.00 — Начало турнира серии «Битва за Тулу», где будут сражаться профессиональные бойцы.

Подробная программа станет известна позднее. Информация будет размещена в группе областной Федерации ММА ВКонтакте.

Адрес: Тула, Казанская набережная. 12+

13.00 — Горожан ждут выступления тульских артистов Михаила Гришина и Игоря Каменских, группы «Непоседы» и танцевального дуэта Just in time.

Маленькие гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию гравюр и брошей, подставить щечки под аквагрим. В конце программы запланирован танцевальный флешмоб.



На ярмарке все желающие смогут познакомиться с продукцией региональных производителей, в том числе участников проекта «Сделано в Тульской области».

Адрес: ул. Советская, 1/1, (Туристско-информационный центр), стенд Национального центра «Россия». 0+

Мероприятия 0+.

С 14.00 до 17.00 — Концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп» под девизом «Яркая, разная, родная».

Представители национальных культурных общественных объединений расскажут о богатом наследии русской, казачьей, армянской, таджикской, азербайджанской, дагестанской, молдавской, цыганской, узбекской и еврейской культур. Гости станут свидетелями ярких и самобытных празднований, узнают обряды и обычаи весеннего «Навруза», молдавского «Мэрцишора», армянского «Трндеза», грузинского «Чичилаки», славянской «Троицы» и других праздников.

Кульминацией праздника станет концерт «О России — с любовью…» с участием выдающихся молодых исполнителей Тульской области — лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обладателей дипломов Гран-при, участников популярных телевизионных шоу.

Особым моментом станет «Церемония единства» — открытие фотовыставки «Галерея единого подвига», посвящённой героям Великой Отечественной войны.

На протяжении всего праздника для гостей будут работать тематические площадки, отражающие культуру и традиции народов, проживающих на территории Тульской области:

этно-мастерская «Народные ремесла» с выставкой уникальных предметов быта, изделий в техниках декоративно-прикладного творчества и интерактивными занятиями;

гастротур «Калейдоскоп вкуса» с дегустацией национальных блюд и интерактивной выставкой «8 необыЧАЙных традиций» (количество мест ограничено);

«Этно-объектив» — выставка традиционных костюмов с возможностью примерить наряды и сделать памятные фото.

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б. 0+

11.30 — 11.50 — Сбор участников автомотопробега, размещение автомобилей и мотоциклов на территории МСЦ «Тула-Арена». Все желающие смогут получить флаги для закрепления на мотоциклах (при себе нужно иметь стяжки).

12.00 — 12.40 — Торжественная часть. Выступление спикеров, вручение паспортов юным тулякам.

13.00 — Исполнение Гимна Российской Федерации.

13.10 — Старт автомотопробега по маршруту: Калужское шоссе — ул. Рязанская — пр-т Ленина — ул. Советская — Демидовская плотина — Набережная Дрейера — ул. Демидовская — ул. Луначарского — ул. Курковая — набережная Дрейера — мост — кольцевое движение — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе — мемориал «Защитникам неба Отечества».

На финишной точке состоится торжественное возложение цветов к мемориалу «Защитникам неба Отечества».

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Адрес: начальная точка сбора — «Тула-Арена», Калужское шоссе, 18.

Здание-шлем. Мероприятия 6+

10.30 — Патриотическая акция «Триколор».

12.30 — На интерактивной детской площадке для семей с детьми состоится познавательная викторина «Необъятная моя Россия».

14.00 — Мастер-класс «Стрелковое дело» по разборке-сборке современных и исторических массогабаритных макетов оружия.

В течение дня гости музея смогут принять участие в патриотических акциях «Горжусь тобой, моя Россия!» и «Письмо Zащитнику Отечества». Также посетителей ждут:

тематические экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и выставкам «Защитники Отечества. Героям специальной военной операции посвящается», «Оружие Великой Победы», «Мы вместе: всё для Победы»;

демонстрация фильма о героических страницах российской военной истории и истории оружейного производства в Туле и России;

интерактивные площадки «Я управляю „Смерчем“» и «Я управляю „Ураганом“», виртуальный тир «Фотоохота», мультимедийные комплексы «Стендовая стрельба», «Военно-транспортный вертолет», «Укрась ружье», разнообразные фототочки, страйкбольный тир и многое другое.

Музей оружия на территории Тульского кремля. Все мероприятия — 6+.

Экскурсии по выставкам «Честь мундира: история российских войск XVIII — начала XX века» и «Защитники южных рубежей России XVI–XVII веков».

Интерактивные площадки:

лазерный тир с макетами исторического оружия XVI–XVII веков;

мультимедийный комплекс «Путешествие во времени».

9.00 — 15.00 — Мастер-класс по метанию ножей.

10.00 — 18.00 — Командная игра по военно-спортивному ориентированию «Я учусь служить России!».

12.00 — 14.00 — Акция «Родной триколор». Прикрепите ленточку с российским флагом.

12.00 — 15.00 — Страйкбольный тир для всех желающих.

12.00, 15.00 — Сборная экскурсия по уличной выставке военной техники.

13.00 — Патриотический концерт музыкального коллектива студии «Ступени».

14.00 — Акция по разворачиванию российского триколора.

В течение дня — выставка «Галерея военной символики»: представлены медали, пуговицы, кокарды разных времен и государств. 6+

Адрес: Тула, территория парка «Патриот-Тула».

12.00, 14.00, 16.00 — Сборные экскурсии «Рабочий город стал бойцом».

11.00 — 17.00 — Интерактивная выставка с элементами мастер-класса «Оружие Победы». В экспозиции — оружие времен Великой Отечественной войны из личной коллекции реконструктора, сотрудника музея Сергея Воробьева.

11.00 — 18.00 — Квест «Я учусь служить России».

12.00 — 18.00 — Мастер-класс «Штык-молодец». Опытный инструктор расскажет и покажет основные приёмы и техники использования штыка в бою.

13.00 — Спектакль «Василий Теркин» представляет Молодежный театр из Узловой.

17.00 — Музыкальная авторская программа «Моя Россия» в рамках проекта «Голос Единства» сестер Оксаны и Валентины Ивановых. Формат сочетает в себе элементы караоке и хорового пения. Предварительная регистрация по ссылке обязательна.

19.00 — Экскурсия «В ночь перед наступлением»: включим фонарики и отправимся в путешествие по экспозиции с выключенным светом.

Адрес: Тула, территория парка «Патриот-Тула». 6+

В течение дня:

масштабная выставка «Одна на всех. Победа!»;

сборные экскурсии по экспозиции. Для участия необходима регистрация на сайте.

15.00 — концерт в рамках выставки «Одна на всех. Победа!». Ансамбль современного танца и фланкировки «Импульс». Вокальные коллективы ГКЗ.

Адрес: Тула, кремль, Музейно-выставочный комплекс. 6+

Посетители смогут принять участие в разнообразных мастер-классах и экскурсиях. Стоимость участия в акционных мероприятиях — по цене входного билета на выставку. Музей будет работать до 21.00.

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00 — Экскурсия по выставке «Хранить вечно. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне». 12+

11.00 — Программа с мастер-классом «Секреты древней керамики». 6+

13.00 — Программа с мастер-классом «Черным по белому: искусство гравюры». 6+

15.00 — Программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко». 6+

Билеты на мероприятия в рамках акции на сайте и в кассах музея. Количество участников ограничено.