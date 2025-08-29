Школодром-2025 и Гонка героев: выходные в Туле

Школодром-2025
Где: Центральный парк.
31 августа в Центральном парке на площадке вокруг главного фонтана развернется фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2025».
Гонка героев
Где: Некрасово.
30 августа в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет традиционная «Гонка героев».
ZERO DISCO 2K17
Где: ул. Металлистов, 17.
29 августа в баре «ХУД.» пройдет вечеринка ZERO DISCO 2K17.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
30 августа в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Машина добра
Где: Ул. Путейская, 5.
31 августа в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
На деревню дедушке
Десятилетний Владик (Ярослав Головнёв) активно осваивает нейросети и так же активно выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Маме предстоит важная командировка в Москву, но оставить сына не с кем. И она принимает трудное решение — наконец-то познакомить его с дедушкой (Юрий Стоянов), который живет в деревне.
Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за нежданным внуком. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот в свойственной ему категоричной манере отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот его отправил восвояси, но вот только не на того напал: это не очередная няня, и дед сам может довести кого угодно.