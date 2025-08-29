Школодром-2025 и Гонка героев: выходные в Туле

На деревню дедушке



Десятилетний Владик (Ярослав Головнёв) активно осваивает нейросети и так же активно выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Маме предстоит важная командировка в Москву, но оставить сына не с кем. И она принимает трудное решение — наконец-то познакомить его с дедушкой (Юрий Стоянов), который живет в деревне.



Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за нежданным внуком. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот в свойственной ему категоричной манере отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот его отправил восвояси, но вот только не на того напал: это не очередная няня, и дед сам может довести кого угодно.