Школодром-2025 и Гонка героев: выходные в Туле

А еще вечеринка в стиле 2K17 — в нашем обзоре выходных.

Школодром-2025

Когда: 31 августа, воскресенье, 12.00.
Где: Центральный парк.
 

31 августа в Центральном парке на площадке вокруг главного фонтана развернется фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2025».

 

Гонка героев

Когда: 30 августа, суббота, 10.00.
Где: Некрасово.
 

30 августа в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет традиционная «Гонка героев».

 

ZERO DISCO 2K17

Когда: 29 августа, пятница, 23.00.
Где: ул. Металлистов, 17.
 

29 августа в баре «ХУД.» пройдет вечеринка ZERO DISCO 2K17.

 

Открытый микрофон

Когда: 30 августа, суббота, 20.00.
Где: Кафе «Суп с котом».
 

30 августа в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». 

 

Машина добра

Когда: 31 августа, воскресенье, 12.00.
Где: Ул. Путейская, 5.
 

31 августа в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. 

а что в кино?

На деревню дедушке


Десятилетний Владик (Ярослав Головнёв) активно осваивает нейросети и так же активно выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Маме предстоит важная командировка в Москву, но оставить сына не с кем. И она принимает трудное решение — наконец-то познакомить его с дедушкой (Юрий Стоянов), который живет в деревне.

Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за нежданным внуком. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот в свойственной ему категоричной манере отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот его отправил восвояси, но вот только не на того напал: это не очередная няня, и дед сам может довести кого угодно.

 

29 августа, в 16:43 0
