5sta Family
1 июня в Туле выступит группа 5sta Family.
C 13.00 в Тульском кремле под эгидой «Движения первых» состоится фестиваль «Первое с Первыми. Город детства». Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок.
Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка.
Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family. Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Кремль
1 июня 2024, суббота
15:30
1 - 2 июня
8 июня, суббота 00:00
6 июня, четверг 00:00
31 мая - 1 июня
1 июня, суббота 00:00
1 июня, суббота 00:00