1 июня в Туле выступит группа 5sta Family.

C 13.00 в Тульском кремле под эгидой «Движения первых» состоится фестиваль «Первое с Первыми. Город детства». Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок.

Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка.

Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family. Вход свободный.