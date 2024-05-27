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5sta Family

5sta Family

1 июня в Туле выступит группа 5sta Family.

C 13.00 в Тульском кремле под эгидой «Движения первых» состоится фестиваль «Первое с Первыми. Город детства». Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок. 

Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка.

Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family. Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
1 июня 2024, суббота
15:30
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