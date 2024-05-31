XX фестиваль Крапивы
1 июня в селе Крапивна Щекинского района состоится XX фестиваль Крапивы. Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты.
Пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна» опубликовала афишу мероприятия. На фестивале выступят творческие коллективы из Щекино, Тулы, Новомосковска и Москвы.
На фуд-корте будут продаваться блюда и напитки с крапивой — здоровая пища, исторически традиционная как для России, так и для многих других стран и народов.
Гостей будут ждать и на площадке крапивных боев. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях: «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку».
На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах по традиционным для Тульской области и соседних регионов ремеслам: создать собственную флористическую композицию, сделать обереговую нить из волокон крапивы или поработать на гончарном круге.
Туристстко-информационный центр, 10.00–20.00
Въездная зона Крапивны (ул. Колхозная, 2-а)
11.00–13.30. Встреча гостей. Музыкальные коллективы Щекинского района
Ярмарка мастеров, 12.00–20.00
Фуд-корт, 12.00–22.00
Центральная площадь Крапивны
Главная сцена, 12.00–22.00
- Центральная площадь Крапивны
- Губернаторский духовой оркестр (Тула)
- Детский фольклорный ансамбль «Таусень» (Щекино)
- Образцовая студия эстрадного вокала «Счастливый день» (Щекино)
- Детский творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок» (Тула)
- Группа «Ладушки» (Тула)
- Народный хор студентов Новомосковского музыкального колледжа им. М. И. Глинки
- Группа «Вереница» (Тула) – Ансамбль «Гармоника Джаз» (Тула)
- Группа «LaVerden» (Тула)
- Группа HodílaÍzba (Москва)
«Крапивные бои», 12.30–19.00
Площадка рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3
Рядом с площадкой крапивных боев можно посетить тир и шатер с настольными играми.
Мастер-классы, 12.00–17.30
сквер у Музея Земства и градостроительной истории (ул. Коммунаров, 40)
- «Крапивная нить» – изготовление обереговой нити из крапивы;
- изготовление экологического гобелена;
- изготовление обереговых эко-кукол;
- ткачество на старинном ткацком стане;
- мастер-класс по рисованию «Крапивный натюрморт»;
- лепка из глины;
- роспись гуашью керамических форм;
- гончарное мастерство;
- разные виды ткачества;
- кузнечное дело
Фестивальная почта, 12.00–17.00
Пересечение ул. Колхозной и Советской
Книжная лавка «Степан Титов», 12.00–16.00
сквер у Музея Земства
Музей земства и градостроительной истории, 9.00–20.00
ул. Коммунаров, 40
- экскурсии по экспозиции с 12:00 до 19:00 (каждый час);
- экскурсии по историческому центру Крапивны с 12:00 до 19:00 (каждый час);
- выставка «Дамское счастье»;
- мастер-класс «Изготовление флористических композиций»
Музей русского и современного искусства в Крапивне
Дом Прянчикова (по предварительной записи, тел: +7-902-843-54-30)
ул. Коммунаров, 27
10.00, 16.00. Экскурсия-квест «Путешествие по музею
14.00. Авторская встреча с художником и мастер-класс
Дом Астафьева (по предварительной записи, тел: +7-902-843-54-30)
ул. Коммунаров, д. 21
- 10.00 – 20.00. Выставка Ильи Глазунова «Поле Куликово»
- 10.00, 18.30. Квест по Крапивне «Загадки старинного города»
- 10.00, 13.00. Квест-викторина по выставке Ильи Глазунова «Поле Куликово»
- 17.00. Театрализованное представление «Купеческое чаепитие по-крапивенски»
Крапивенский ДК, 12.00–17.00
Фойе. Выставка произведений щекинских художников
Подробная информация — на сайте «Ясной Поляны».