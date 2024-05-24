Открытие мотосезона, рыцарский турнир и 1/4 финала «Оружейной лиги» КВН: выходные в Туле

1/4финала «Оружейной лиги» КВН
Где: Актовый зал ТулГУ.
25 и 26 мая в актовом зале ТулГУ пройдут игры четвертьфинала «Оружейной лиги» КВН.
Аой-мацури
Где: Творческий кластер «Октава».
25 мая «Октава» приглашает присоединиться к фестивалю «Аой-мацури: соединение двух культур Россия/Азия», который посвящен культуре стран Восточной Азии.
Проект объединяет два праздника из двух культур, которые отмечаются в один день, 15-го мая: «Аой-мацури» — традиционный азиатский фестиваль мальвы и Международный день семей, который празднуется в России.
Открытие мотосезона в Туле
Где: Парк «Патриот».
25 мая в парке «Патриот» пройдет открытие мотосезона.
Vesna Garage Sale
Где: Центр семейной истории.
25 мая в Центре семейной истории пройдет маркет Vesna Garage Sale.
Большой выбор керамики, украшений, одежды, свечей и декора, аксессуаров и игрушек, а также самых вкусных ирисок, крафтового шоколада и других сладостей.
На Тульских рубежах
Где: Likerka Loft.
Вход свободный.
25 мая в Likerka Loft пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах».
Фестиваль полнолуния Цветочной Луны
Где: Венёвский район, поселок Студенецкие Выселки.
24-26 мая в Венёвском районе пройдет Фестиваль полнолуния Цветочной Луны.
Каждый день феста: дневные наблюдения Солнца, вечерние наблюдения в телескопы, мастер-класс по астрофото, изучение астрономических приборов древности, астроконцерт на фоне 3000 фотографий Хаббла, экскурсия по выставкам, астровикторина и настолка по созвездиям.
Всероссийские соревнования по велоспорту
26 мая на тульском велотреке состоится открытие Всероссийских соревнований по велоспорту на треке «Большой приз Тулы» с участием команд из других стран. Торжественная церемония открытия в 14.30.
Последний звонок в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный.
25 мая в «Октаве» пройдет вечеринка в честь «Последнего звонка — 2024».
Стартуем на закате с участниками из CFA — HIZZO и Колей. Начинающие диджеи разожгут вечер хитами уходящего детства и продолжат хип-хопом разгоняющейся юности. Хедлайнером вечера станет SALAME.
Соревнования по конкуру
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
25 мая в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру, посвященные открытию летнего сезона.
Ветер в тополях
Где: Тульский камерный драматический театр.
25 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».
Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?