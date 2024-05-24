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Открытие мотосезона, рыцарский турнир и 1/4 финала «Оружейной лиги» КВН: выходные в Туле

Открытие мотосезона, рыцарский турнир и 1/4 финала «Оружейной лиги» КВН: выходные в Туле

А еще фестиваль восточной культуры, последний звонок в «Октаве», маркет Vesna Garage Sale и всероссийские соревнования по велоспорту — в нашем обзоре выходных.

1/4финала «Оружейной лиги» КВН

Когда: 25 и 26 мая, суббота–воскресенье, 17.00.
Где: Актовый зал ТулГУ.
 

1/4 финала «Оружейной лиги» КВН

25 и 26 мая в актовом зале ТулГУ пройдут игры четвертьфинала «Оружейной лиги» КВН.

 

Аой-мацури

Когда: 25 мая, суббота, 12.00.
Где: Творческий кластер «Октава». 
 

Аой-мацури

25 мая «Октава» приглашает присоединиться к фестивалю «Аой-мацури: соединение двух культур Россия/Азия», который посвящен культуре стран Восточной Азии.

Проект объединяет два праздника из двух культур, которые отмечаются в один день, 15-го мая: «Аой-мацури» — традиционный азиатский фестиваль мальвы и Международный день семей, который празднуется в России.

 

Открытие мотосезона в Туле

Когда: 25 мая, суббота, 13.00.
Где: Парк «Патриот».
 

Открытие мотосезона в Туле

25 мая в парке «Патриот» пройдет открытие мотосезона.

 

Vesna Garage Sale

Когда: 25 мая, суббота, 12.00.
Где: Центр семейной истории.
 

Vesna Garage Sale

25 мая в Центре семейной истории пройдет маркет Vesna Garage Sale.

Большой выбор керамики, украшений, одежды, свечей и декора, аксессуаров и игрушек, а также самых вкусных ирисок, крафтового шоколада и других сладостей.

 

На Тульских рубежах

Когда: 25 мая, суббота, 13.00.
Где: Likerka Loft. 
Вход свободный.
 

На Тульских рубежах

25 мая в Likerka Loft пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах». 

Фестиваль полнолуния Цветочной Луны

Когда: 24–26 мая, пятница–воскресенье, 20.00.

Где: Венёвский район, поселок Студенецкие Выселки.

Фестиваль полнолуния Цветочной Луны

24-26 мая в Венёвском районе пройдет Фестиваль полнолуния Цветочной Луны.

Каждый день феста: дневные наблюдения Солнца, вечерние наблюдения в телескопы, мастер-класс по астрофото, изучение астрономических приборов древности, астроконцерт на фоне 3000 фотографий Хаббла, экскурсия по выставкам, астровикторина и настолка по созвездиям. 

 

Всероссийские соревнования по велоспорту

Когда: 26–28 мая.
Где: Тульский велотрек.
 

Всероссийские соревнования по велоспорту

26 мая на тульском велотреке состоится открытие Всероссийских соревнований по велоспорту на треке «Большой приз Тулы» с участием команд из других стран. Торжественная церемония открытия в 14.30.

 

Последний звонок в «Октаве»

Когда: 25 мая, суббота, 19.00.
Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный.
 

Последний звонок в «Октаве»

25 мая в «Октаве» пройдет вечеринка в честь «Последнего звонка — 2024».

Стартуем на закате с участниками из CFA — HIZZO и Колей. Начинающие диджеи разожгут вечер хитами уходящего детства и продолжат хип-хопом разгоняющейся юности. Хедлайнером вечера станет SALAME.

 

Соревнования по конкуру

Когда: 25 мая, суббота, 10.00.
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
 

Соревнования по конкуру

25 мая в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру, посвященные открытию летнего сезона.

 

Ветер в тополях

Когда: 25 мая, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ветер в тополях

25 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?

 

а что в кино?

Летучий корабль

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.
 

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сегодня, в 17:45 0
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