Открытие мотосезона, рыцарский турнир и 1/4 финала «Оружейной лиги» КВН: выходные в Туле

Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?

Летучий корабль

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.