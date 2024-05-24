Последний звонок в «Октаве»

25 мая в «Октаве» пройдет вечеринка в честь «Последнего звонка — 2024».

Стартуем на закате с участниками из CFA — HIZZO и Колей. Начинающие диджеи разожгут вечер хитами уходящего детства и продолжат хип-хопом разгоняющейся юности!

Хедлайнером вечера станет SALAME — за 2,5 года музыкального пути Даниэль успел стать резидентом Purple People, раскачать не только тульские площадки, но и Москву, Воронеж, Тюмень, Орел. Играет в ведущих клубах Питера, таких как «Мираж», «Двор культуры», также выступал на AVG. Работает в мультиформатном жанре, гармонично мискуя всё — от хип-хопа до электронной музыки.

Присоединяйся — оттанцуемся во дворе, насладимся жаркой погодой, приближающимся летом и холодными лимонадами.

Где: беседка во дворе кластера, вход свободный.