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Последний звонок в «Октаве»

Последний звонок в «Октаве»

25 мая в «Октаве» пройдет вечеринка в честь «Последнего звонка — 2024».

Стартуем на закате с участниками из CFA — HIZZO и Колей. Начинающие диджеи разожгут вечер хитами уходящего детства и продолжат хип-хопом разгоняющейся юности!

Хедлайнером вечера станет SALAME — за 2,5 года музыкального пути Даниэль успел стать резидентом Purple People, раскачать не только тульские площадки, но и Москву, Воронеж, Тюмень, Орел. Играет в ведущих клубах Питера, таких как «Мираж», «Двор культуры», также выступал на AVG. Работает в мультиформатном жанре, гармонично мискуя всё — от хип-хопа до электронной музыки.

Присоединяйся — оттанцуемся во дворе, насладимся жаркой погодой, приближающимся летом и холодными лимонадами.

Где: беседка во дворе кластера, вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 мая 2024, суббота
19:00
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