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Ветер в тополях

Ветер в тополях

11 и 25 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?

Режиссер спектакля - Алексей Басов.

Автор пьесы - Жеральд Сиблейрас.
Перевод - Гаянэ Исаакян-Арнульд.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула , улица Дзержинского, 8
11 мая 2024, суббота
18:30
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25 мая 2024, суббота
18:30
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