24-26 мая в Венёвском районе пройдет Фестиваль полнолуния Цветочной Луны.



Каждый день феста: дневные наблюдения Солнца, вечерние наблюдения в телескопы, мастер класс по астрофото, изучение астрономических приборов древности, астроконцерт на фоне 3000 фотографий Хаббла, экскурсия по выставкам, астровикторина и настолка по созвездиям. Дневная программа с 12 до 16, вечерняя с 21 и до последнего гостя у телескопа.



Где: Венёвский район, поселок Студенецкие Выселки.