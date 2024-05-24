Фестиваль полнолуния Цветочной Луны
24-26 мая в Венёвском районе пройдет Фестиваль полнолуния Цветочной Луны.
Каждый день феста: дневные наблюдения Солнца, вечерние наблюдения в телескопы, мастер класс по астрофото, изучение астрономических приборов древности, астроконцерт на фоне 3000 фотографий Хаббла, экскурсия по выставкам, астровикторина и настолка по созвездиям. Дневная программа с 12 до 16, вечерняя с 21 и до последнего гостя у телескопа.
Где: Венёвский район, поселок Студенецкие Выселки.
Где и когда?
Тула , Тула
24 мая 2024, пятница
20:00
25 мая 2024, суббота
20:00
26 мая 2024, воскресенье
20:00
25 мая, суббота 00:00
12 - 24 мая
25 мая, суббота 00:00
25 мая, суббота 00:00
26 - 28 мая
17 - 31 мая