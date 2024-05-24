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Фестиваль полнолуния Цветочной Луны

Фестиваль полнолуния Цветочной Луны

24-26 мая в Венёвском районе пройдет Фестиваль полнолуния Цветочной Луны.

Каждый день феста: дневные наблюдения Солнца, вечерние наблюдения в телескопы, мастер класс по астрофото, изучение астрономических приборов древности, астроконцерт на фоне 3000 фотографий Хаббла, экскурсия по выставкам, астровикторина и настолка по созвездиям. Дневная программа с 12 до 16, вечерняя с 21 и до последнего гостя у телескопа.

Где: Венёвский район, поселок Студенецкие Выселки.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
24 мая 2024, пятница
20:00
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25 мая 2024, суббота
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