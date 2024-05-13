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Аой-мацури

Аой-мацури

25 мая «Октава» приглашает присоединиться к фестивалю «Аой-мацури: соединение двух культур Россия/Азия», который посвящен культуре стран Восточной Азии.

Проект объединяет два праздника из двух культур, которые отмечаются в один день, 15-го мая: «Аой-мацури» — традиционный азиатский фестиваль мальвы и Международный день семей, который празднуется в России.

Китай, Япония, Корея — волнующая музыка, уникальная живопись, единоборства, медитативные чайные церемонии, аниме, каллиграфия, кухня, одежда, ремесла — событие, которое объединит гостей в удивительном празднике красок, звуков и вкусов.

Присоединяйтесь к нам в этот день, чтобы открыть для себя новые грани культурного многообразия, научиться чему-то новому или обогатить свой опыт знаниями о традициях других стран.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 мая 2024, суббота
12:00
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