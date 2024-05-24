Всероссийские соревнования по велоспорту
26 мая на тульском велотреке состоится открытие Всероссийских соревнований по велоспорту на треке «Большой приз Тулы» с участием команд из других стран. Более полувека назад они были включены в календарь Международного союза велосипедистов.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана. Среди них – призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко.
Вход для зрителей свободный. Торжественная церемония открытия 26 мая в 14.30.
Где и когда?
Тула , Проспект Ленина, д. 87/2
26 мая 2024, воскресенье
14:30
27 мая 2024, понедельник
14:30
28 мая 2024, вторник
14:30
17 - 31 мая
31 мая, пятница 00:00
24 - 26 мая
25 - 26 мая
26 - 28 мая