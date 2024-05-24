Всероссийские соревнования по велоспорту

26 мая на тульском велотреке состоится открытие Всероссийских соревнований по велоспорту на треке «Большой приз Тулы» с участием команд из других стран. Более полувека назад они были включены в календарь Международного союза велосипедистов.



В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана. Среди них – призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко.

Вход для зрителей свободный. Торжественная церемония открытия 26 мая в 14.30.

