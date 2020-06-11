Онлайн-выходные в Туле: 12-14 июня
Концерты, спектакли, лекции, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!
На День России у нас большая афиша онлайн-мероприятий: смотрите ее по ссылке.
Онлайн-трансляция драмы «Гроза»
Когда: 12 июня, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
12 июня в сообществе ТЮЗа пройдет состоится трансляция записи драмы «Гроза» по пьесе А.Н.Островского. Только появившись на свет, пьесы Островского были обречены стать русской классикой: настолько ярки и одновременно обобщены характеры его героев.
Театрализованное чтение книги Свена Нурдквиста «Лиза ждет автобуса»
Когда: 13 июня, суббота, 17.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Классика кинофантастики в «Типографии»
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
12 июня
20.00 «Лицом к…». Прямой эфир. Солистка группы «Билет на М.А.Р.С.» А. Маркова.
13 июня
20.00 ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ. Прямой эфир.
14 июня
20.00 Онлайн-трансляция "Дворовые посиделки" Прямой эфир.
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
12 июня:
- 11.00 Животные экзотариума, встречающиеся в России
- 16.00 Королевский питон.
- 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.
13 июня:
- 11.00 Ням-ням-шоу.
14 июня:
- 11.00 Ням-ням-шоу.
Онлайн-концерт Олега Газманова
Когда: 12 июня, пятница, 19.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
12 июня Народный и Заслуженный артист Российской Федерации Олег Газманов и группа «Эскадрон» выступят в прямом эфире Okko с концертной программой «Мои ясные дни». Помимо проверенных временем известных хитов прозвучат также и новые композиции, в числе которых «Отбой», «Скорая помощь» и другие.
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
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