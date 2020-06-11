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Онлайн-выходные в Туле: 12-14 июня

Онлайн-выходные в Туле: 12-14 июня

Концерты, спектакли, лекции, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!

На День России у нас большая афиша онлайн-мероприятий: смотрите ее по ссылке

Онлайн-трансляция драмы «Гроза»

Когда: 12 июня, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».

12 июня в сообществе ТЮЗа пройдет состоится трансляция записи драмы «Гроза» по пьесе А.Н.Островского. Только появившись на свет, пьесы Островского были обречены стать русской классикой: настолько ярки и одновременно обобщены характеры его героев.

«Гроза» - история отчаявшейся души, история любви сильной женщины в мире несостоятельных мужчин. Гроза - это символ душевного смятения героини, борьбы чувсв, нравственного возвышения в трагической любви, и в то же время - воплощение страха, под игом которого живут люди.
 
 

Театрализованное чтение книги Свена Нурдквиста «Лиза ждет автобуса»

Когда: 13 июня, суббота, 17.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

13 июня — новая онлайн-читка от «Барабана»! Юные слушатели познакомятся с книгой «Лиза ждет автобуса» знаменитого шведского писателя и художника Свена Нурдквиста, которого любят дети всего мира!
 
Многие считают, что ждать автобус — это скучно. Дело в том, что они не знают, сколько всего интересного можно придумать, пока сидишь на остановке! На самом деле, не стоит все время куда-то спешить, строить великие планы и делать бесчисленные дела. Ведь в жизни есть много поистине прекрасного и увлекательного: можно наблюдать за жуками, дразнить попугая или просто носиться по полю сломя голову. Иногда так здорово, что автобус опаздывает… А что же происходит в это время — узнаем на читке!
 
 

Классика кинофантастики в «Типографии» 

Когда: 14 июня, воскресенье, 14.00.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
 
 
Подключайтесь к трансляции в группе Типографии, чтобы послушать вступительное слово от нашего ведущего Дмитрия Моторина про Роджера Кормана — американского кинорежиссёра и продюсера, снявшего большое количество фильмов категории В (преимущественно фильмы ужасов, фантастика и боевики). Его называли «королём фильмов класса Б» и «королём драйв-инов». А также про культового актёра Винсента Прайса, который известен своими ролями в многочисленных хоррорах прошлого века. Затем предлагаем вам посмотреть на своем компьютере картину «Падение дома Ашеров» — мистический фильм ужасов, снятый режиссёром Роджером Корманом в 1960 году. Вольная интерпретация одноимённого рассказа Эдгара Аллана По.
Ссылку на просмотр в хорошем качестве опубликуют в день трансляции.
 
 

Онлайн-показы в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

12 июня 
20.00 «Лицом к…». Прямой эфир. Солистка группы «Билет на М.А.Р.С.» А. Маркова.
13 июня
20.00 ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ. Прямой эфир.
14 июня
20.00 Онлайн-трансляция "Дворовые посиделки" Прямой эфир.

 

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00.

С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

12 июня:

  • 11.00 Животные экзотариума, встречающиеся в России
  • 16.00 Королевский питон.
  • 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.

13 июня:

  • 11.00 Ням-ням-шоу.

14 июня:

  • 11.00 Ням-ням-шоу.
 

Онлайн-концерт Олега Газманова

Когда: 12 июня, пятница, 19.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

12 июня Народный и Заслуженный артист Российской Федерации Олег Газманов и группа «Эскадрон» выступят в прямом эфире Okko с концертной программой «Мои ясные дни». Помимо проверенных временем известных хитов прозвучат также и новые композиции, в числе которых «Отбой», «Скорая помощь» и другие.

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

  • Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
  • Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
  • more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
  • ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
  • КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

1917

 
Первой на очереди сегодня будет снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса. Удивительный формалистский эксперимент режиссера Сэма Мендеса и оператора Роджера Дикинса: снятый одним планом один весенний день 1917 года из жизни британских солдат, которые на полях Первой мировой войны должны пересечь вражескую линию фронта и доставить послание союзникам. Уже увидевшие картину первые зрители спешат сообщить, что это завораживающее путешествие в самое сердце войны и настоящий взрыв мозга.
 

Красота по-американски

Вторым фильмом в нашей маленькой, но от этого не менее важной подборке снова станет кинокартина Сэма Мендеса — «Красота по-американски». Пять «Оскаров», три «Золотых глобуса», шесть призов Британской академии и поистине бессчетное количество других наград – такая судьба была уготована одному из первых фильмов режиссера Сценарист Алан Болл, также получивший «Оскар» за свою работу, утверждает, что на создание этой истории его вдохновил летающий по воздуху пакет, который впоследствии стал одним из главных символов фильма. «Красота по-американски», вышедшая в 1995 под лаконичным вкрадчивым слоганом «…присмотрись», мгновенно стала культовой картиной, несмотря на то, что критики не сошлись в трактовке сюжета.
 
Оставайтесь дома, не теряйте интерес к жизни и берегите себя.
 
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Автор: Владимир Сундуков
11 июня, в 20:46 0
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