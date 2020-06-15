Мотоцикл как образ жизни: истории тульских байкеров

15 июня – Всемирный день мотоциклиста. Myslo решил поближе познакомиться с теми, кто не представляет свою жизнь без байка и для кого рёв мотора, лента дороги и ветер в лицо – настоящий кайф.

Сергей Тиунов, 39 лет, стаж вождения – 23 года:

– За рулем мотоцикла я с 16 лет. На 15-летие папа подарил мне мотоцикл «Минск», разобранный на запчасти, и специальную литературу. С этого начался мой путь в мир мотоциклов. За зиму я его собрал, и с тех пор больше не расставался с двухколесной техникой. Первый серьезный мотоцикл я купил в 2003 году – японский Suzuki GSX 400.



Сергей Тиунов: «Главное – чтобы была возможность заниматься любимым делом».

– Я с детства был смелым и спортивным, мне хотелось всегда быть на пике. Просто ездить на мотоцикле скоро стало неинтересно, хотелось чего-то экстремального, на грани. Меня очень увлек стантрайдинг – трюковая езда. Когда я посмотрел видео, как ребята катаются на одном колесе, как «жгут резину», это запало мне в душу, я захотел делать то же самое. Сразу нашлись единомышленники. Сначала мы «трюкачили» в городе, и другие водители, скорее всего, считали нас городскими хулиганами. Но постепенно ушли кататься на парковку одного из торговых центров – здесь мы никому не мешаем. Как спортсменов нас приглашают выступать на городских мероприятиях, например, на День города и День молодежи.

Ради стантрайдинга мотоцикл пришлось переоборудовать – для езды по городу он теперь не очень пригоден. Конечно, мы можем прокатиться по городу, съездить вечером в кафе, поздороваться с друзьями. Но для дальних путешествий я предпочитаю автомобиль.

Основное правило мотоциклиста – тебя не видит никто, ты видишь всех. На дороге надо быть максимально внимательным и осторожным, сбавить скорость перед перекрестком, анализировать дорожное полотно на наличие пыли, срезов асфальта, ведь любая мелочь может привести к трагедии. Не могу сказать, что я очень опытный водитель. Вот когда мне будет 90 лет, я буду жив и здоров, тогда я скажу: «Ребята, я круто вожу мотоцикл!»

Александр Уткин, 44 года, стаж вождения – 30 лет:

– Я родился в городе Певек на Чукотке, там одним из главных развлечений для пацанов был мотокружок «Сокол». Сюда меня и привел папа. Мототехника меня очень увлекла. С 2000 года я живу в Туле, и именно здесь я купил свой первый серьезный мотоцикл Kawasaki, через пару лет – чоппер Yamaha. С тех пор у меня было очень много мотоциклов, сейчас у меня их пять!



Александр Уткин: «Не считаю себя байкером. Я – мототурист!»

– По городу я езжу очень редко. Для меня мотоцикл – это путешествие. У меня в мотоцикле есть всё: палатка, кровать, подушки, одеяла, квадрокоптер, телевизор… Запас продуктов всегда на неделю. Очень люблю далекие путешествия, даже зимой. Иногда в одиночку, иногда собирается целая компания. Жена меня отпускает. Запрещать любимому человеку что-то делать глупо. Зачем?

Самое захватывающее приключение было в 2009 году, мы на мотоциклах переезжали Полярный Урал – Надым, Салехард, Лабытнанги, Воркута... Мы попали в жуткую пургу, четыре дня выехать не могли. Самые красивые места – Норвегия, Лофотенские острова. Ну а самое приятное путешествие – в Грузию, там друзья. Я атеист и верю только в дружбу. Меня по жизни спасали только друзья. Я очень ценю дружбу с каждым человеком, для меня это как золото.

Моя мечта – доехать до Берингова пролива, где я служил в армии. Очень хочу с семьей проехать по побережью Скандинавии. Америку я оставил до своего 55-летия, хочу взять Harley-Davidson и покататься там.

Юлия Бубенкова, 23 года, стаж вождения – 3 года:

– Мне просто захотелось научиться водить мотоцикл, и в 19 лет я пришла в автошколу. Такая мысль давно жила в голове, а потом у меня появилось свободное время, и я решила – почему бы не попробовать? У меня сразу всё получилось, экзамены сдала с первого раза. А через неделю уже купила мотоцикл Honda. Сейчас у меня уже третий мотоцикл – Suzuki GSF 1200 Bandit. Мама мне полностью доверяет и ездит со мной пассажиром. На самом деле, девушек за рулем мотоцикла много. Больше, чем вы думаете.



Юлия Бубенкова: «На дороге берегите себя!»

– Я люблю дальние поездки. Два раза ездила в Крым, в село Териберка на Кольском полуострове Мурманской области (больше двух тысяч километров!), часто езжу по фестивалям. По выходным – в ближайшие области. Хочу приделать к мотоциклу коляску для большей устойчивости, чтобы можно было ездить зимой.

В мечтах – съездить на Акбайтал, это перевал на Восточном Памире в Таджикистане. Это сложный маршрут, для которого нужен мотоцикл другого класса. Возможно, я куплю себе еще один.

Одной ездить совсем не страшно. Так даже проще, чем в группе. Сложности в пути могут возникнуть, особенно технические. В прошлом году ехала под дождем, залило свечи, начались проблемы с зажиганием. Пришлось остановиться и «просушиться». Так что хоть чуть-чуть знать устройство мотоцикла надо.

Для меня главное правило мотоциклиста: нельзя ездить с большей скоростью, чем та, на которой можно контролировать дорожную ситуацию.

Илья Шанин, 33 года, стаж вождения – 3 года:

– Всю жизнь мечтал сесть за руль мотоцикла, и в 29 лет понял – либо сейчас, либо никогда. Пошел в автошколу, отучился на категорию «А» и вскоре купил первый мотоцикл – Suzuki-Desperado. Сейчас у меня Yamaha Royal Star. Я свой мотоцикл звал «Мото-Мото», в честь бегемота из мультфильма «Мадагаскар». Но когда я научился им пользоваться, он стал легким и вертким, и я уже не мог так его называть, потому что бегемотом был я, так как не мог поначалу им управлять.



Илья Шанин этой весной открыл свой четвертый мотосезон.

– Раньше мы с супругой ездили путешествовать на автобусе или автомобиле, сейчас стараемся все дальние поездки совершать на мотоцикле, любая такая поездка – больше 300-400 км – это уже классно и увлекательно. Да, путешествовать на машине удобнее: с собой можно много чего набрать, спать на заднем сиденье, домой везти вино и арбузы. Но на мотоцикле – совсем другие эмоции. В машине ты едешь, как в капсуле, – свой климат, своя музыка, ты от мира отгорожен. На мотоцикле ты открыт миру, ты здесь и сейчас, дует ветер, льет дождь... На заправке – всегда диалог с другими мотоциклистами, у меня очень вырос круг общения. На автомобиле езжу зимой, если что-то или кого-то надо перевезти. Но уже не для удовольствия.

Мотоциклист всё должен делать исходя из соображений безопасности, а не из того, как он смотрится, какое впечатление производит. Потому что цена очень высока – жизнь или здоровье. Юрий Дудь в фильме про Камчатку высказывал своим товарищам, что они на сноуборде едут без шлемов. И один из них, хоть и был опытным, разбил голову. Умереть, может, и не страшно, но страшно остаться овощем и стать обузой для своих близких. Когда ездишь на мотоцикле, надо всё время думать об этом.

Мария (40 лет) и Сергей (51 год) Муратовы, стаж – 15 лет:

– Мы вместе решили выучиться водить мотоциклы, и с тех пор путешествуем только на двухколесном транспорте. Вначале купили маленькие мопеды и катались по городу, потом захотелось большего – приобрели мотоциклы. Сейчас уже 11 лет у нас мощные мотоциклы марки BMW, они идеально подходят для туризма: тяжелые, как машина, у них «сумасшедшие» мозги, система безопасности.



Мария и Сергей: «У нас много активных увлечений:

виндсёрфинг, горные лыжи, квадроциклы, мотокросс.

Все наши отпуска мы проводим активно – лежание на пляже не для нас».

– Каждый год на майские праздники мы обязательно едем куда-нибудь. Объездили много интереснейших мест мира. А одной из самых запоминающихся стала поездка в 2016 году в Осетию, Грузию и Чечню. Нас завело на узенькую горную дорожку длиной 60 км, мы ехали по ней часов пять под дождем, колеса «плыли», да еще то и дело сходили сели. Это было очень опасно.

Сложно ли водить мотоцикл? Главное, очень серьезно к этому относиться, отучиться в хорошей автошколе и чтобы тебе это нравилось. Нас спрашивают, в чем прикол ехать тысячи километров порой в сложных погодных условиях. Это непередаваемое чувство свободы, вокруг тебя весь мир, запахи, звуки. Мотоцикл становится частью тебя, а через 400 км вы с ним – единое целое. Скорость, с которой мы путешествуем, примерно 160 км/час, и только на идеальных дорогах Германии мы позволили себе 270 км/час. Но на такой скорости ты ничего не можешь контролировать, поэтому это исключение из правил.

Очень важно соблюдать правила дорожного движения на дороге. Не отвлекаться. И купить хорошую экипировку: шлем, костюмы из негорючей ткани, мотоботы – без этого никуда.

Все мотоциклисты – адреналиновые маньяки, это как наркотик, ты подсаживаешься на него. Кайф, который ты получаешь, ни с чем не сравним.