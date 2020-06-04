День России для туляков пройдет в формате онлайн: афиша
12 июня жители нашей страны будут отмечать один из важнейших праздников в современной России, но в этом году все мероприятия переносятся в онлайн.
Тульские учреждения культуры позаботились о досуге туляков и поэтому проведут дистанционные тематические мероприятия, а мы собрали для вас полную афишу событий:
|
Дата и время проведения
|
Наименование мероприятия
|
Описание мероприятия
|
4-5 июня
8 июня
15.00
|
Трансляция промороликов из архива Детской школы искусств
№ 6:
-Проморолик областного творческого проекта «Мы с оркестром»
- Трансляция видеоролика с участием хорового коллектива «Прелюдия»
- фрагмент отчетного концерта школы в концертном зале Тульской областной филармонии
|
Запись выступлений учащихся разных отделений детской школы искусств № 6, лауреаты конкурсов, выступают с оркестром народных инструментов на сцене Колонного зала Дома дворянского собрания, выступление на территориальном конкурсе «Хоровая весна», 2019 г.
|
9 июня
с 15.00
|
Слайд-шоу «Россия, мы дети твои!»
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Тематическое слайд-шоу, состоящее из моментов концертной и конкурсной жизни учащихся и преподавателей школы.
|
с 9 по 11 июня
|
Видеоролики, тематические материалы видеоархива Ленинской детской школы искусств
|
Тематические выставки, хореографические постановки, вокальные и инструментальные номера, поздравления в записи
|
10 июня
12.00
|
«Как прекрасен этот мир!»
|
Онлайн-выставка рисунка уч-ся художественного отделения в технике акварель, гуашь
|
10 июня
12.00
|
Книжный гид
«Наша Родина — Россия»
|
Видеообзор литературы из фонда интеллект-центра ЦГБ им. Л. Н. Толстого
|
10 июня
13.00
|
«Подарок ко Дню России»
|
Изготовление подковы из картона и ниток в цветах российского флага
|
10 июня
14.00
|
Виртуальная беседа-игра
«Русь, Россия, Родина моя…»
|
Рассказ об истории и культуре России
|
11 июня
|
Концерт выпускников ДШИ №1, посвящённый Дню России.
|
Онлайн-концерт выпускников ДШИ №1
|
11 июня
10.00
|
«Мы о Родине поем»
Хоровой онлайн-концерт
|
Программа составлена из концертных номеров хоровых коллективов МБУДО ДШИ №5. В концерт включены духовные сочинения и патриотические песни
|
11 июня 12.00
|
Виртуальная прогулка
«Записки путешественника: Семь чудес России»
|
Виртуальное путешествие по красивым и знаменитым местам нашей Родины
|
11 июня 12.00
|
Виртуальная викторина
«Зовут меня Россией…»
|
Интеллектуальный тест об основных официальных и неофициальных символах нашей Родины
|
11 июня 12.00
|
Литературная композиция
«Мой адрес — Россия!»
|
Сотрудники библиотеки читают лучшие стихотворения о Родине
|
11 июня 14.00
|
Онлайн — проект
«Россия зажигает звезды»
(филиал «Прилепский»)
|
Онлайн-проект «Россия зажигает звезды» — это истории людей, чьи творения и достижения оставили след в прошлом, настоящем и будущем нашего мира. Это талантливые писатели, великие спортсмены, бесстрашные полководцы и просто люди, способные своим умом, вдохновением и упорством менять историю. То, что они великие уже бесспорно. Но мы хотим рассказать о них, как о простых людях, со своими страхами, переживаниями, радостями и моментами счастья. В нашем проекте дети расскажут о взрослых, как это умеют только они — интересно, непосредственно и по- настоящему
|
11 июня 15.00
|
«Я люблю Россию!»
|
Изготовление эмблемы-значка в виде цветка (с использованием цветов российского флага)
|
11 июня 19.00
|
Праздничный концерт «Расцветай, моя Россия!», посвященный Дню России
(филиал «Барсуковский»)
|
Онлайн-концерт участников художественной самодеятельности филиала «Барсуковский» и отдела «Хрущевский», вокальные и хореографические концертные номера
|
12 июня
9.00
|
Поздравление с Днём России от Тульского «Эрмитажа»
|
Пост-поздравление от всего коллектива «Театрально-концертного центра «Эрмитаж»
|
12 июня
10.00
|
Поздравления с Днём России от участников фестиваля «Театральный дворик«
|
Пост-поздравление от участников Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»
|
12 июня 10.00
|
Акция
«Государственный символ России- флаг»
(филиал «Федоровский»)
|
Работники филиала «Федоровский» и участники КФ через экран «передают» флаг России, в конце все флаги «объединяем» в один и вешаем на Дом культуры с. Алешня
|
12 июня 10.00
|
«Я люблю тебя, Россия!». Концерт
|
Концерт составлен их музыкальных номеров видеоархива: концерты, видеозаписи с конкурсов, домашние записи (апрель-май)
|
12 июня 11.00
|
«Мир глазами детей»
(филиал «Шатский»)
|
Каждый ребёнок должен знать свою Родину, свой родной уголок. Посредством занимательных рассказов и видео, в честь Дня России, участники клубных формирований филиала «Шатский» и руководителей, подготовили видеотур, где с помощью слайд-шоу ребята, путешествуя по самым значимым уголкам нашей Родины, расскажут о них в прозе и стихах
|
12 июня 12.00
|
«Тульский край глазами детей»
|
Виртуальная выставка графических и живописных работ учащихся художественного отделения
|
12 июня 12.00
|
«Русь. Россия. Родина»
|
Рассказ о важнейших событиях в истории России
|
12 июня 12.00
|
«Россия – Родина моя!»
|
Онлайн — концерт уч-ся и преп. ДШИ №1 из архивных записей
|
12 июня 12.00
|
Тематический онлайн-концерт, посвященный Дню России
|
Концерт творческих коллективов и исполнителей Центра культуры и досуга
|
12 июня 12.00
|
Творческий flash-mob «Россия, мы дети твои!»
|
Поздравительные рисунки-открытки, посвящённые Дню России
|
12 июня
13.00
|
Видеоурок гражданственности «Мы патриоты»
(филиал «КСК»)
|
Видеоурок, в котором освящаются основные аспекты патриотизма, а также читаются стихотворения и поются песни.
|
12 июня 13.00
|
День России с Тульским «Эрмитажем»
|
Творческая зарисовка от артистов «Театрально-концертного центра «Эрмитаж», посвящённая
|
12 июня 13.00
|
Поэтическая тетрадь
«Вот такая ты разная- Родина»
|
Стихи о России в исполнении участников театра-студии «Надежда поколений»
|
12 июня
13.00
|
Виртуальная презентация
«Русский Фольклор»
|
Рассказ о русском народном фольклоре
|
12 июня 13.00
|
«Юные певцы России»
|
Юные пользователи библиотеки читают стихи о России
|
12 июня 14.00
|
Виртуальное путешествие
«Народные промыслы России»
|
Рассказ о народном творчестве и промыслах России
|
12 июня 14.00
|
«Что мы знаем о России»
|
Онлайн викторина для школьников, посвящённая Дню России
|
12 июня 14.00
|
Поздравления с Днём России от участников фестиваля «Театральный дворик«
|
Пост-поздравление от участников Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»
|
12 июня
15.00
|
Видеоархив: концерт (2007 год) «Пою тебе, моя Россия»
|
Концертная программа в которой прозвучат лучшие песни о России.
|
12 июня 15.00
|
День России с Тульским «Эрмитажем»
|
Творческая зарисовка от артистов «Театрально-концертного центра «Эрмитаж», посвящённая
|
12 июня 15.00
|
«Живи, страна! Необъятная моя Россия!»
|
Музыкальное поздравления творческих коллективов «Культурно-досуговой системы»
|
12 июня 16.00
|
Поздравления с Днём России от участников фестиваля «Театральный дворик«
|
Пост-поздравление от участников Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»
|
12 июня 17.00
|
Мастер-класс — викторина «Русская игрушка» в рамках проекта «Мастерская»
(филиал «Плехановский»)
|
Изготовление глиняной филимоновской игрушки с последующими вопросами, на которые нужно будет ответить зрителям
|
12 июня 17.00
|
Песня от всех музыкантов «Я лечу над Россией»
|
Песня, записанная музыкантами и артистами «Театрально-концертного центра «Эрмитаж»
|
12 июня 18.00
|
Виртуальная экскурсия
«Широка страна моя — Россия!»
посвященная Дню независимости России
в рамках проекта
«Традиции большой страны!»
(филиал «Богучаровский»)
|
Экскурсовод проведет виртуальную экскурсию по нескольким городам России, отличающихся достопримечательностями и своими колоритами
|
12 июня 18.00
|
Праздничный онлайн-концерт «Ты живи, моя Россия!»
|
Онлайн- концерт солистов Дома культуры «Южный»
|
12 июня 18.30
|
«Творческий обмен». Итоговый концерт онлайн
|
Музыка определённого жанра в исполнении коллективов, играющих в других жанрах. Итоговый концерт в жанре Русская народная
|
12 июня 19.00
|
День России с Тульским «Эрмитажем»
|
Творческая зарисовка от артистов «Театрально-концертного центра «Эрмитаж», посвящённая
|
12 июня 19.00
|
Лекция «Утраченные храмы Тулы»
|
В первой лекции нового цикла «Тульские храмы: история и архитектура» искусствовед
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12 июня 20.00
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#эрмитажподкаст — цикл «Лицом к…»
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Онлайн-интервью с музыкантами и артистами «Эрмитажа». В новом выпуске воклаистка джаз-бенда «Билет на М.А.Р.С.» Анастасия Маркова
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12 июня 20.00
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Праздничный концерт
«Россия — Родина моя»
(филиал «Рассветский»)
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Музыкальный концерт посвящается Дню России — 12 июня. В этом мероприятии примут участие многие артисты филиала «Рассветский».