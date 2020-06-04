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День России для туляков пройдет в формате онлайн: афиша

День России для туляков пройдет в формате онлайн: афиша

12 июня жители нашей страны будут отмечать один из важнейших праздников в современной России, но в этом году все мероприятия переносятся в онлайн.

Тульские учреждения культуры позаботились о досуге туляков и поэтому проведут дистанционные тематические мероприятия, а мы собрали для вас полную афишу событий:


Дата и время проведения

Наименование мероприятия

Описание мероприятия

4-5 июня

 

8 июня 

15.00

Трансляция промороликов из архива Детской школы искусств

№ 6:

-Проморолик областного творческого проекта «Мы с оркестром»

- Трансляция видеоролика с участием хорового коллектива «Прелюдия»

- фрагмент отчетного концерта школы в концертном зале Тульской областной филармонии

Запись выступлений учащихся разных отделений детской школы искусств № 6, лауреаты конкурсов, выступают с оркестром народных инструментов на сцене Колонного зала Дома дворянского собрания, выступление на территориальном конкурсе «Хоровая весна», 2019 г.

9 июня 

с 15.00

Слайд-шоу «Россия, мы дети твои!»

Тематическое слайд-шоу, состоящее из моментов концертной и конкурсной жизни учащихся и преподавателей школы.

с 9 по 11 июня

Видеоролики, тематические материалы видеоархива Ленинской детской школы искусств

Тематические выставки, хореографические постановки, вокальные и инструментальные номера, поздравления в записи

10 июня 

12.00

«Как прекрасен этот мир!»

Онлайн-выставка рисунка уч-ся художественного отделения в технике акварель, гуашь

10 июня

12.00

Книжный гид

«Наша Родина — Россия»

Видеообзор литературы из фонда интеллект-центра ЦГБ им. Л. Н. Толстого

10 июня 

13.00

Мастер-класс

«Подарок ко Дню России»

Изготовление подковы из картона и ниток в цветах российского флага

10 июня

14.00

Виртуальная беседа-игра

«Русь, Россия, Родина моя…»

 

Рассказ об истории и культуре России

11 июня 

Концерт выпускников ДШИ №1, посвящённый Дню России.

Онлайн-концерт выпускников ДШИ №1

11 июня 

10.00

 

«Мы о Родине поем»

Хоровой онлайн-концерт

Программа составлена из концертных номеров хоровых коллективов МБУДО ДШИ №5. В концерт включены духовные сочинения и патриотические песни

11 июня 12.00

Виртуальная прогулка

«Записки путешественника: Семь чудес России»

Виртуальное путешествие по красивым и знаменитым местам нашей Родины

11 июня 12.00

Виртуальная викторина

«Зовут меня Россией…»

Интеллектуальный тест об основных официальных и неофициальных символах нашей Родины

11 июня 12.00

Литературная композиция

«Мой адрес — Россия!»

Сотрудники библиотеки читают лучшие стихотворения о Родине

11 июня 14.00

Онлайн — проект

«Россия зажигает звезды»

(филиал «Прилепский»)

Онлайн-проект «Россия зажигает звезды» — это истории людей, чьи творения и достижения оставили след в прошлом, настоящем и будущем нашего мира. Это талантливые писатели, великие спортсмены, бесстрашные полководцы и просто люди, способные своим умом, вдохновением и упорством менять историю. То, что они великие уже бесспорно. Но мы хотим рассказать о них, как о простых людях, со своими страхами, переживаниями, радостями и моментами счастья. В нашем проекте дети расскажут о взрослых, как это умеют только они — интересно, непосредственно и по- настоящему

11 июня 15.00

Мастер-класс

«Я люблю Россию!»

Изготовление эмблемы-значка в виде цветка (с использованием цветов российского флага)

11 июня 19.00

Праздничный концерт «Расцветай, моя Россия!», посвященный Дню России

(филиал «Барсуковский»)

Онлайн-концерт участников художественной самодеятельности филиала «Барсуковский» и отдела «Хрущевский», вокальные и хореографические концертные номера

12 июня

9.00

Поздравление с Днём России от Тульского «Эрмитажа»

Пост-поздравление от всего коллектива «Театрально-концертного центра «Эрмитаж»

12 июня 

10.00

Поздравления с Днём России от участников фестиваля «Театральный дворик«

Пост-поздравление от участников Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»

12 июня 10.00

Акция

«Государственный символ России- флаг»

(филиал «Федоровский»)

Работники филиала «Федоровский» и участники КФ через экран «передают» флаг России, в конце все флаги «объединяем» в один и вешаем на Дом культуры с. Алешня

12 июня 10.00

«Я люблю тебя, Россия!». Концерт

Концерт составлен их музыкальных номеров видеоархива: концерты, видеозаписи с конкурсов, домашние записи (апрель-май)

12 июня 11.00

Видеотур

«Мир глазами детей»

(филиал «Шатский»)

Каждый ребёнок должен знать свою Родину, свой родной уголок. Посредством занимательных рассказов и видео, в честь Дня России, участники клубных формирований филиала «Шатский» и руководителей, подготовили видеотур, где с помощью слайд-шоу ребята, путешествуя по самым значимым уголкам нашей Родины, расскажут о них в прозе и стихах

12 июня 12.00

«Тульский край глазами детей»

Выставка

Виртуальная выставка графических и живописных работ учащихся художественного отделения

12 июня 12.00

Видео-круиз

«Русь. Россия. Родина»

Рассказ о важнейших событиях в истории России

12 июня 12.00

«Россия – Родина моя!»

Онлайн — концерт уч-ся и преп. ДШИ №1 из архивных записей

 

12 июня 12.00

Тематический онлайн-концерт, посвященный Дню России

Концерт творческих коллективов и исполнителей Центра культуры и досуга

12 июня 12.00

Творческий flash-mob «Россия, мы дети твои!»

 

Поздравительные рисунки-открытки, посвящённые Дню России

12 июня 

13.00

Видеоурок гражданственности «Мы патриоты»

(филиал «КСК»)

Видеоурок, в котором освящаются основные аспекты патриотизма, а также читаются стихотворения и поются песни.

12 июня 13.00

День России с Тульским «Эрмитажем»

Творческая зарисовка от артистов «Театрально-концертного центра «Эрмитаж», посвящённая

12 июня 13.00

Поэтическая тетрадь

«Вот такая ты разная- Родина»

Стихи о России в исполнении участников театра-студии «Надежда поколений»

12 июня 

13.00

Виртуальная презентация

«Русский Фольклор»

Рассказ о русском народном фольклоре

12 июня 13.00

Видеоролик

«Юные певцы России»

Юные пользователи библиотеки читают стихи о России

12 июня 14.00

Виртуальное путешествие

«Народные промыслы России»

Рассказ о народном творчестве и промыслах России

12 июня 14.00

«Что мы знаем о России»

Онлайн викторина для школьников, посвящённая Дню России

12 июня 14.00

Поздравления с Днём России от участников фестиваля «Театральный дворик«

Пост-поздравление от участников Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»

12 июня 

15.00

Видеоархив: концерт (2007 год) «Пою тебе, моя Россия»

 

Концертная программа в которой прозвучат лучшие песни о России.

12 июня 15.00

День России с Тульским «Эрмитажем»

Творческая зарисовка от артистов «Театрально-концертного центра «Эрмитаж», посвящённая

12 июня 15.00

«Живи, страна! Необъятная моя Россия!»

Музыкальное поздравления творческих коллективов «Культурно-досуговой системы»

12 июня 16.00

Поздравления с Днём России от участников фестиваля «Театральный дворик«

Пост-поздравление от участников Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»

12 июня 17.00

Мастер-класс — викторина «Русская игрушка» в рамках проекта «Мастерская»

(филиал «Плехановский»)

Изготовление глиняной филимоновской игрушки с последующими вопросами, на которые нужно будет ответить зрителям

12 июня 17.00

Песня от всех музыкантов «Я лечу над Россией»

Песня, записанная музыкантами и артистами «Театрально-концертного центра «Эрмитаж»

12 июня 18.00

Виртуальная экскурсия

«Широка страна моя — Россия!»

посвященная Дню независимости России

в рамках проекта

«Традиции большой страны!»

(филиал «Богучаровский»)

Экскурсовод проведет виртуальную экскурсию по нескольким городам России, отличающихся достопримечательностями и своими колоритами

12 июня 18.00

Праздничный онлайн-концерт «Ты живи, моя Россия!»

Онлайн- концерт солистов Дома культуры «Южный»

12 июня 18.30

«Творческий обмен». Итоговый концерт онлайн

Музыка определённого жанра в исполнении коллективов, играющих в других жанрах. Итоговый концерт в жанре Русская народная

12 июня 19.00

День России с Тульским «Эрмитажем»

Творческая зарисовка от артистов «Театрально-концертного центра «Эрмитаж», посвящённая

 

12 июня 19.00

Лекция «Утраченные храмы Тулы»

В первой лекции нового цикла «Тульские храмы: история и архитектура» искусствовед И. Г. Ковшарь расскажет об интересных фактах из истории Казанского храма, Спасо-Преображенского собора, Крестовоздвиженской церкви и других несохранившихся храмов города Тулы

12 июня 20.00

#эрмитажподкаст — цикл «Лицом к…»

Онлайн-интервью с музыкантами и артистами «Эрмитажа». В новом выпуске воклаистка джаз-бенда «Билет на М.А.Р.С.» Анастасия Маркова

12 июня 20.00

Праздничный концерт

«Россия — Родина моя»

(филиал «Рассветский»)

Музыкальный концерт посвящается Дню России — 12 июня. В этом мероприятии примут участие многие артисты филиала «Рассветский».
 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:58 0
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