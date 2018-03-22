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Туляки выбрали три лучших магазина детских товаров

Туляки выбрали три лучших магазина детских товаров

Итоги народного голосования на Myslo.

С 22 февраля по 22 марта мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие лучшие магазины детских товаров в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят за покупками для своих малышей.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 22 марта. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал магазин Игрушка cash & carry — он набрал 1515 голосов!

Второе место и 1043 голоса получил Детский универмаг.

Третье место и 977 голосов туляки отдали магазину «Капитошка».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.

 

 

Магазины, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг магазинов детских товаров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

22 марта, в 12:47 −1
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