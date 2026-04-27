За неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих.

СУ СК по Тульской области возбудил уголовное дело на 34-летнего местного жителя Богородицкого района по ч.2 ст. 148 УК РФ.

«В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение», — отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 12 апреля. Мужчина надел маску сатаны* и с криками выбежал на территорию храма в поселке Михайловское, где прихожане и священнослужители собрались на пасхальный Крестный ход.

В полиции он пояснил, что хотел «подшутить» над прихожанами. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.