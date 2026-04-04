С 4 по 5 апреля в Арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет ярмарка «Творческая Мастерская».



На ярмарке вы найдёте эксклюзивные ювелирные изделия, предметы интерьера, уникальные аксессуары и многое другое.



Программа мероприятия:

4 апреля:

10.00–12.00 — регистрация и заезд участников.

12.00–12.30 — открытие ярмарки.

12.30–19.00 — работа ярмарки.

19.00 — памятное фото участников.



Расписание мастер-классов:

12.00−13.00 — Мастер-класс по эпоксидной смоле «Ювелир и точка». 13.30−15.00 — Мастер-класс по живописи «Поп-Арт». Стоимость: 1000 ₽/чел. 16.30−18.00 — Мастер-класс «Искусство с ароматом винограда» 18+.



5 апреля:

12.00–12.30 — открытие ярмарки.

12.30–18.00 — работа ярмарки.



Расписание мастер-классов: 13.30−15.00 — Мастер-класс «Весёлый натюрморт».