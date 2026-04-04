Ярмарка «Творческая Мастерская»

С 4 по 5 апреля в Арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет ярмарка «Творческая Мастерская».

На ярмарке вы найдёте эксклюзивные ювелирные изделия, предметы интерьера, уникальные аксессуары и многое другое.  

Программа мероприятия:

4 апреля:
10.00–12.00 — регистрация и заезд участников.
12.00–12.30 — открытие ярмарки.
12.30–19.00 — работа ярмарки. 
19.00 — памятное фото участников.  

Расписание мастер-классов:
12.00−13.00 — Мастер-класс по эпоксидной смоле «Ювелир и точка». 13.30−15.00 — Мастер-класс по живописи «Поп-Арт». Стоимость: 1000 ₽/чел. 16.30−18.00 — Мастер-класс «Искусство с ароматом винограда» 18+.  

5 апреля:
12.00–12.30 — открытие ярмарки.
12.30–18.00 — работа ярмарки.

Расписание мастер-классов: 13.30−15.00 — Мастер-класс «Весёлый натюрморт».

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
4 апреля 2026, суббота
10:00
5 апреля 2026, воскресенье
10:00
0
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026. 1/4 финала. «Барселона» — «Атлетико»
8 апреля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Красавица
18 февраля - 8 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Малыш
26 февраля - 8 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 8 апреля 2025
Люксор Тула
Хищник. Спуск в преисподнюю
2 - 8 апреля
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля - 11 апреля 2024
Майский

