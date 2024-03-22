Концерт Lida, квартирник в «Октаве» и Тулица 2024: выходные в Туле

Когда: 23 марта, суббота, 19.00. Где: Ул. Каминского 24/24А | Ул. Фридриха Энгельса, 19А .







23 марта в деловом пространстве «Союз» откроется групповая выставка «(БЕз) дОМиКа».

Дом человека всегда начинался с угла, в который он, как животное, хотел забиться и спрятаться от невзгод окружающего мира. С появлением новых жильцов, дом разрастался и сам превращался в живое существо, наполненное воспоминаниями каждого прежнего обитателя и набитое бесконечным количеством предметов.

Все это нагромождение образов, размещенное в четырех углах, стало для человека тем самым островком безопасности, к которому он всегда хочет вернуться и отгородиться от жестокого взрослого мира.