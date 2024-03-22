Концерт Lida, квартирник в «Октаве» и Тулица 2024: выходные в Туле

Lida
Где: Backstage.
Стоимость: 1800 руб.
23 марта в Backstage выступит Lida.
(БЕз) дОМиКа
23 марта в деловом пространстве «Союз» откроется групповая выставка «(БЕз) дОМиКа».
Дом человека всегда начинался с угла, в который он, как животное, хотел забиться и спрятаться от невзгод окружающего мира. С появлением новых жильцов, дом разрастался и сам превращался в живое существо, наполненное воспоминаниями каждого прежнего обитателя и набитое бесконечным количеством предметов.
Все это нагромождение образов, размещенное в четырех углах, стало для человека тем самым островком безопасности, к которому он всегда хочет вернуться и отгородиться от жестокого взрослого мира.
DNC, The Bojarski, Umerla, Twin'79
Где: Бар «Флигель».
Стоимость: 400 руб.
22 марта в баре «Флигель» пройдет концерт сразу четырех коллективов — DNC, The Bojarski, Umerla, Twin'79. Потолкаемся и побегаем.
Евгений Гришковец. Монолог-концерт «Порядок слов»
Где: Тульская филармония.
Стоимость: от 1500 руб.
23 марта в Тульской филармонии с концертом «Порядок слов» выступит Евгений Гришковец.
Квартирники в кафе «Октавы»
24 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит Daniel Stranger — солнечный и обаятельный певец родом из Уганды.
Его музыка и ослепительная улыбка — это настоящий праздник. Он желанный гость на любой вечеринке и масштабном фестивале.
Даниэль впервые взял в руки гитару, только когда приехал в Россию 5 лет
назад. А теперь в его репертуаре не только своя зажигательная музыка с
африканскими нотками, но и хиты легендарных групп, например, «Кино» и «Агата Кристи».
Тулица 2024
Где: ДК «Туламашзавод».
24 марта в ДК «Туламашзавод» пройдет XVIII Кубок России по сценической хореографии — «Тулица 2024».
- Гран-при в номинации «Русский танец»;
- Гран-при в номинации «Патриотический танец».
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
24 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…