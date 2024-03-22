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Концерт Lida, квартирник в «Октаве» и Тулица 2024: выходные в Туле

Концерт Lida, квартирник в «Октаве» и Тулица 2024: выходные в Туле

А еще концерт во «Флигеле» и спектакль «Пиковая дама» — в нашем обзоре.

Lida

Когда: 23 марта, суббота, 19.00.
Где: Backstage.
Стоимость: 1800 руб.
 

Lida

23 марта в Backstage выступит Lida.

 

(БЕз) дОМиКа

Когда: 23 марта, суббота, 19.00.
Где: Ул. Каминского 24/24А | Ул. Фридриха Энгельса, 19А.
 

(БЕз) дОМиКа

23 марта в деловом пространстве «Союз» откроется групповая выставка «(БЕз) дОМиКа».

Дом человека всегда начинался с угла, в который он, как животное, хотел забиться и спрятаться от невзгод окружающего мира. С появлением новых жильцов, дом разрастался и сам превращался в живое существо, наполненное воспоминаниями каждого прежнего обитателя и набитое бесконечным количеством предметов. 

Все это нагромождение образов, размещенное в четырех углах, стало для человека тем самым островком безопасности, к которому он всегда хочет вернуться и отгородиться от жестокого взрослого мира.

 

 

DNC, The Bojarski, Umerla, Twin'79

Когда: 22 марта, пятница, 19.00.
Где: Бар «Флигель».
Стоимость: 400 руб.
 

DNC, The Bojarski, Umerla, Twin'79

22 марта в баре «Флигель» пройдет концерт сразу четырех коллективов — DNC, The Bojarski, Umerla, Twin'79. Потолкаемся и побегаем.

 

 

Евгений Гришковец. Монолог-концерт «Порядок слов»

Когда: 23 марта, суббота, 19.00.
Где: Тульская филармония.
Стоимость: от 1500 руб.
 

Евгений Гришковец. Монолог-концерт «Порядок слов»

23 марта в Тульской филармонии с концертом «Порядок слов» выступит Евгений Гришковец.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 24 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Кафе «Октавы».
 

Квартирники в кафе «Октавы»

24 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит Daniel Stranger — солнечный и обаятельный певец родом из Уганды. 

Его музыка и ослепительная улыбка — это настоящий праздник. Он желанный гость на любой вечеринке и масштабном фестивале.
 
Даниэль впервые взял в руки гитару, только когда приехал в Россию 5 лет 
назад. А теперь в его репертуаре не только своя зажигательная музыка с 
африканскими нотками, но и хиты легендарных групп, например, «Кино» и «Агата Кристи».

 

Тулица 2024

Когда: 24 марта, воскресенье, 10.00.
Где: ДК «Туламашзавод».
 

Тулица 2024

24 марта в ДК «Туламашзавод» пройдет XVIII Кубок России по сценической хореографии — «Тулица 2024».

  • Гран-при в номинации «Русский танец»;
  • Гран-при в номинации «Патриотический танец».
 

Пиковая дама

Когда: 24 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

24 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени…
 

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сегодня, в 17:28 0
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