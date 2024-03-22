Можно ли удалять родинки весной? Спойлер: да, но не все

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Дмитрий Александрович Молчанов работает хирургом 18 лет. Ведет прием в многопрофильном медицинском центре «МЕДИКА» на ул. Седова, 7, а также преподает в Мединституте ТулГУ. Удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, в том числе с применением лазера, — его профессиональное хобби.

Людей с абсолютно чистой кожей, без родинок, очень мало. Даже младенцы, бывает, рождаются с родинками и гемангиомами, которые я удаляю в грудничковом возрасте. Причин, почему они появляются, много. Главная — солнце. Загораете на пляже? Ходите в солярии? Вот и результат.

Люди с большим количеством родинок действительно относятся к группе риска — из-за имеющегося дефекта, отвечающего за размножение меланоцитов (так называют клетки кожи, из которых развивается меланома).

Меланома — царица опухолей. Она часто поражает молодых, быстро метастазирует в отдаленные органы. Поэтому неправильное удаление маленькой родинки чревато большими проблемами.

Единственный анализ, который достоверно определяет природу образования, — гистологическое исследование. Новообразование удаляют целиком и направляют на гистологию.

В появлении родинки на теле в принципе нет ничего опасного. Насторожиться и обратиться к врачу надо если:

родинка появилась после длительного пребывания под палящими солнечными лучами,

родинка то появляется, то исчезает без причин.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

К сожалению, на диспансеризации не все врачи раздевают пациента полностью, чтобы осмотреть его кожу. А на вопрос дерматолога на профосмотрах обычно отвечают: «Жалоб нет». При этом мы смотрим на себя в зеркало каждый день и привыкаем к тому, как выглядим. Можем легко пропустить изменение цвета, размера, структуры образования на коже, особенно если оно — в труднодоступных для обозрения местах. Вряд ли кто-то из нас осматривает свою спину или поясницу с помощью зеркал.

А у человека могут быть кератомы. В народе их еще называют старческими бородавками — среди людей 60+ они есть у 86 из 100. Сами по себе кератомы не опасны, но иногда они перерождаются в злокачественные опухоли.

Зачастую о новообразовании на голове нашим пациентам сообщают их парикмахеры!

Что делать со своими родинками — лучше спросить опытного врача.

Обычно желание удалить родинки охватывает женщин и мужчин ближе к пляжному сезону. Но тут есть нюансы. Если вопрос только косметический (не нравится родинка, психологически раздражает, просто «хочу удалить»), то лучшее время для удаления новообразования — поздняя осень, зима и ранняя весна. Позже это делать чревато. Яркие солнечные лучи могут вызвать усиленную пигментацию на месте удаленной родинки, зуд, жжение, воспаление, появление трещин и язв на коже.

Но даже осенью, зимой и весной в солнечные дни лучше использовать крем с высокой степенью защиты от ультрафиолета, если вы удаляли родинку на открытых участках тела.

В случае когда родинка находится на закрытой части тела, ее можно удалять в любое время года. Правда, загорать после удаления родинок врачи не рекомендуют примерно до полугода.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

От новообразований на коже лучше избавиться, если:

родинка постоянно травмируется, в том числе бельем и одеждой (например, она расположена на слизистой, на подошве, в области промежности или ягодиц в местах соприкосновения с резинкой белья, на волосистой части головы и др.);

родинка доставляет человеку эстетическое неудобство, с которым он не может смириться;

родинка начала менять форму, перестала быть симметричной, ее края приобрели неправильные очертания, она начала темнеть (полностью или частично), начала расти (родинки больше 6 мм в диаметре уже требуют контроля у дерматолога).

Если у вас есть подозрения, что родинка стала злокачественной, ее следует удалить в любое время года!

Удалять родинки можно в клинике, в которой есть современное оборудование, например в многопрофильном медицинском центре «МЕДИКА», который недавно открылся в Туле.

В современной медицине для удаления родинок используют:

Лазер. Он разрушает клетки родинки, буквально выпаривает их из кожи. Подходит для выпуклых образований, кератом и бородавок — нет повреждения прилегающих тканей, нет кровоточивости. Мгновенно образуется корочка на ране. Можно применять у пациентов с кардиостимуляторами. При удалении лазером можно взять образец для гистологического исследования.

Радионож. Ткани разрезают при помощи высокочастотных радиоволн. Этот метод не используется для лечения людей с кардиостимулятором и с герпесом в острой форме.

Скальпель. Обычно используют при удалении крупных и так называемых «висячих» родинок, а также образований, которые подозревают в злокачественности. Вырезанные ткани отправляются на биопсию.

Жидкий азот (криодеструкция). Этот метод годится только для поверхностных родинок и только тех, в безопасности которых уверены врачи. Злокачественные родинки никогда не удаляют данным методом. Обработанная область заживает достаточно долго. Зато в отличие от других методов после жидкого азота почти не остается следов на коже.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Я не рекомендую пациентам удалять родинки в период беременности, кормления грудью, гормонального лечения: на месте удаленного новообразования будет, скорее всего, келоидный рубец. Это самый сложный для лечения и неприятный для пациента вид рубцов. Он способен значительно разрастаться, поражая здоровые ткани.

В многопрофильном медицинском центре «МЕДИКА» есть возможность удаления родинок лазером. Здесь установлены современные аппараты последнего поколения. Лазер можно использовать для всех категорий пациентов с любой патологией. А врачу он позволяет контролировать глубину удаления ткани. Именно поэтому такой тип лазера (углекислотный лазер-CO2) используют для удаления новообразований на веках, в том числе ресничной зоны.

Раннее выявление заболевания — ключ к его успешному лечению!

Записаться на прием в МЦ «МЕДИКА» можно по тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Седова, 7.

Тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

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