  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Два дня Фараона, Stigmata и VK Лекторий в «Октаве»: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Два дня Фараона, Stigmata и VK Лекторий в «Октаве»: выходные в Туле

Два дня Фараона, Stigmata и VK Лекторий в «Октаве»: выходные в Туле

А еще вечеринка ZERO DISCO X AMNESIA вместе с ведущим шоу «Вписка» Колей Редькиным, турнир по настольному теннису и групповая выставка «Отшельники» — в нашем обзоре выходных.

PHARAOH

Когда: 11–12 ноября, суббота–воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.

PHARAOH

11 и 12 ноября в Concert Hall выступит PHARAOH. Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа.

Весной 2023 года прогремели мощные шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура.

 

STIGMATA

Когда: 11 ноября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1500 руб.

STIGMATA

11 ноября в Backstage выступит группа STIGMATA. Музыканты приезжают с огненным шоу, которое разожжет ваши сердца! Вспомним жаркую юность вместе с легендарными хитами и заглянем в холодное будущее вместе с новыми триллерами и боевиками.

 

VK Лекторий

Когда: 12 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

VK Лекторий

12 ноября в «Октаве» стартует «VK Лекторий» — новый формат публичных выступлений от VK Fest. 

Спикеры: 

  • комик Евгений Чебатков;
  • нутрициолог и диетолог Ирина Писарева;
  • тренер по речи Седа Каспарова;
  • историк моды Анатоль Вовк;
  • генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Затем лекторий отправится в Астрахань, а в декабре зрителей ждёт новогодний VK Лекторий в Москве.

 

ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин

Когда: 10 ноября, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.

ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин

10 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка ZERO DISCO X AMNESIA вместе с ведущим шоу «Вписка» и создателем канала «Брокен Дэнс» Колей Редькиным. Танцуем под хопчик, эдиты и рнб.

 

Турнир по настольному теннису

Когда: 11-12 ноября, суббота–воскресенье, 11.00.

Где:  Ул. Коминтерна, д. 30 (3-й этаж).

Турнир по настольному теннису

11 и 12 ноября в Тульской Академии настольного тенниса состоятся два турнира.

11 ноября в 11.00 приглашаются все любители настольного тенниса на открытый турнир. А 12 ноября в 11.00 состоится детский турнир. 

 

АКМ — «Звезда»

Когда: 10 ноября, пятница, 19.00.

Где: Ледовый дворец.

АКМ – «Звезда»

10 ноября в Ледовом дворце АКМ примет «Звезду» из Москвы.

 

Аккомпаниатор

Когда: 11 ноября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Аккомпаниатор

11 ноября в Городском концертном зале покажут трагикомедию «Аккомпаниатор».

Разноплановый сюжет наполнен юмором и в то же время заставляет сопереживать героям этой истории, рассказывающей о любви, разных судьбах и умении прощать. События пьесы разворачиваются вокруг молодого музыканта Григория. Не слишком щепетильная супруга убеждает его найти приработок, и теперь Григорий вечером работает в клубе, а днём ухаживает за одинокими, но обеспеченными престарелыми людьми. И, конечно же, он рассчитывает на будущие дивиденды. Всё шло гладко, пока на горизонте не появилась энергичная старушка Светлана Васильевна (Раиса Рязанова).

 

Фестиваль красоты и таланта 2024

Когда: 10 ноября, пятница, 17.30.

Где: ДК «Туламашзавод».

Фестиваль красоты и таланта 2024

10 ноября в ДК «Туламашзавод» состоится финальное шоу конкурса красоты

 

Отшельники

Когда: 12 ноября, воскресенье, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Вход свободный.

Отшельники

12 ноября в «Типографии» откроется однодневная групповая выставка «Отшельники».

Экспозиция объединит работы художников из трех городов (Тула, Оренбург, Нижний Новгород). Кураторская тема выставки определяет современный образ отшельника через новые способы ухода от сложившейся действительности. Серьезно выбранная проблематика реализуется настолько же несерьезными работами, отсылающими к ироничным образам интернет-культуры и модернистским направлениям искусства второй половины двадцатого века.

 

«Тулица» — «Динамо»

Когда: 12 ноября, воскресенье, 16.00.

Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Динамо»

12 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках 7-го тура «Тулица» сыграет против действующего чемпиона — московского «Динамо».

 

Выставка собак

Когда: 12 ноября, воскресенье, 12.00.

Где: ДК «Косогорец».

Выставка собак

12 ноября в Туле пройдет выставка собак.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 10 ноября, пятница, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

10 ноября в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы «Песни Зари». Проект с личными истоками и сложной природой. Сам исполнитель выводит такую цепь слагаемых: западный слоукор и русский фольклор, группа «АукцЫон» и Егор Летов. Юношеский романтизм и реальность окружающих происшествий. Эйфория сквозь грусть, исцеление через не самые весёлые материи. А на выходе — нечто самобытное, дающее надежду вопреки земной печали.

На квартирнике будут исполнены избранные песни автора за пять лет, а также кое-что неизданное — из альбома, который готовится к выходу зимой.

а что в кино?

Пять ночей с Фредди


Майк Шмидт устраивается работать охранником в «Freddy Fazbear’s Pizza» — когда-то успешный, но ныне заброшенный семейный развлекательный центр. В первую ночь на работе он понимает, что ночную смену будет не так-то просто выдержать.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 08:19 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Почему anti-age гинекология — оружие молодости?
Почему anti-age гинекология — оружие молодости?
Врач-педиатр Елена Плеханова: «Дети – самые благодарные пациенты»
Врач-педиатр Елена Плеханова: «Дети – самые благодарные пациенты»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;