Два дня Фараона, Stigmata и VK Лекторий в «Октаве»: выходные в Туле

Когда: 11 ноября, суббота, 17.00. Где: Городской концертный зал.





11 ноября в Городском концертном зале покажут трагикомедию «Аккомпаниатор».



Разноплановый сюжет наполнен юмором и в то же время заставляет сопереживать героям этой истории, рассказывающей о любви, разных судьбах и умении прощать. События пьесы разворачиваются вокруг молодого музыканта Григория. Не слишком щепетильная супруга убеждает его найти приработок, и теперь Григорий вечером работает в клубе, а днём ухаживает за одинокими, но обеспеченными престарелыми людьми. И, конечно же, он рассчитывает на будущие дивиденды. Всё шло гладко, пока на горизонте не появилась энергичная старушка Светлана Васильевна (Раиса Рязанова).