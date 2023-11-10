Два дня Фараона, Stigmata и VK Лекторий в «Октаве»: выходные в Туле

PHARAOH
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
11 и 12 ноября в Concert Hall выступит PHARAOH. Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа.
Весной 2023 года прогремели мощные шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура.
STIGMATA
Где: Backstage.
Стоимость: от 1500 руб.
11 ноября в Backstage выступит группа STIGMATA. Музыканты приезжают с огненным шоу, которое разожжет ваши сердца! Вспомним жаркую юность вместе с легендарными хитами и заглянем в холодное будущее вместе с новыми триллерами и боевиками.
VK Лекторий
Где: Творческий кластер «Октава».
12 ноября в «Октаве» стартует «VK Лекторий» — новый формат публичных выступлений от VK Fest.
Спикеры:
- комик Евгений Чебатков;
- нутрициолог и диетолог Ирина Писарева;
- тренер по речи Седа Каспарова;
- историк моды Анатоль Вовк;
- генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.
Затем лекторий отправится в Астрахань, а в декабре зрителей ждёт новогодний VK Лекторий в Москве.
ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.
10 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка ZERO DISCO X AMNESIA вместе с ведущим шоу «Вписка» и создателем канала «Брокен Дэнс» Колей Редькиным. Танцуем под хопчик, эдиты и рнб.
Турнир по настольному теннису
Где: Ул. Коминтерна, д. 30 (3-й этаж).
11 и 12 ноября в Тульской Академии настольного тенниса состоятся два турнира.
11 ноября в 11.00 приглашаются все любители настольного тенниса на открытый турнир. А 12 ноября в 11.00 состоится детский турнир.
АКМ — «Звезда»
Где: Ледовый дворец.
10 ноября в Ледовом дворце АКМ примет «Звезду» из Москвы.
Аккомпаниатор
Где: Городской концертный зал.
11 ноября в Городском концертном зале покажут трагикомедию «Аккомпаниатор».
Разноплановый сюжет наполнен юмором и в то же время заставляет сопереживать героям этой истории, рассказывающей о любви, разных судьбах и умении прощать. События пьесы разворачиваются вокруг молодого музыканта Григория. Не слишком щепетильная супруга убеждает его найти приработок, и теперь Григорий вечером работает в клубе, а днём ухаживает за одинокими, но обеспеченными престарелыми людьми. И, конечно же, он рассчитывает на будущие дивиденды. Всё шло гладко, пока на горизонте не появилась энергичная старушка Светлана Васильевна (Раиса Рязанова).
Фестиваль красоты и таланта 2024
Где: ДК «Туламашзавод».
10 ноября в ДК «Туламашзавод» состоится финальное шоу конкурса красоты.
Отшельники
Где: Культурный центр «Типография».
Вход свободный.
12 ноября в «Типографии» откроется однодневная групповая выставка «Отшельники».
Экспозиция объединит работы художников из трех городов (Тула, Оренбург, Нижний Новгород). Кураторская тема выставки определяет современный образ отшельника через новые способы ухода от сложившейся действительности. Серьезно выбранная проблематика реализуется настолько же несерьезными работами, отсылающими к ироничным образам интернет-культуры и модернистским направлениям искусства второй половины двадцатого века.
«Тулица» — «Динамо»
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
12 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках 7-го тура «Тулица» сыграет против действующего чемпиона — московского «Динамо».
Выставка собак
Где: ДК «Косогорец».
12 ноября в Туле пройдет выставка собак.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
10 ноября в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы «Песни Зари». Проект с личными истоками и сложной природой. Сам исполнитель выводит такую цепь слагаемых: западный слоукор и русский фольклор, группа «АукцЫон» и Егор Летов. Юношеский романтизм и реальность окружающих происшествий. Эйфория сквозь грусть, исцеление через не самые весёлые материи. А на выходе — нечто самобытное, дающее надежду вопреки земной печали.
На квартирнике будут исполнены избранные песни автора за пять лет, а также кое-что неизданное — из альбома, который готовится к выходу зимой.
Пять ночей с Фредди
Майк Шмидт устраивается работать охранником в «Freddy Fazbear’s Pizza» — когда-то успешный, но ныне заброшенный семейный развлекательный центр. В первую ночь на работе он понимает, что ночную смену будет не так-то просто выдержать.