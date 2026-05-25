В правительстве Тульской области начался разбор полетов по итогам отопительного сезона. На совещании с главами муниципалитетов губернатор Дмитрий Миляев жестко прошелся по работе управляющих компаний (УК). Поводом стали многочисленные жалобы жителей, в том числе обрушения кровель из-за нерасчищенного снега. Глава региона потребовал навести порядок и взять работу УК под тотальный контроль.

В ходе оперативного совещания рассматривались проблемные ситуации с многоквартирными домами (МКД). По словам докладчиков, прошедшая зима была сложной и не все управляющие компании справились с нагрузкой.

Губернатор не стал смягчать формулировки и перешел к сути проблемы:

«Есть ли чек-лист по УК? Мы должны понимать, что делают УК? Разберитесь в себе… Выстраивайте систему тотального и повсеместного контроля!»

Дмитрий Миляев подчеркнул, что ошибки управляющих организаций не должны оставаться без внимания. Все нарушения, выявленные в ходе зимы, должны лечь в основу плана подготовки к следующему сезону.

Подводя итог, губернатор признал, что в целом сезон прошел ровно, но потребовал отрабатывать проблемы с УК «в полной мере»:

«С управляющими компаниями необходимо отрабатывать в полной мере».

Теперь главам муниципалитетов предстоит выстроить систему, которая позволит держать коммунальщиков в ежовых рукавицах и не допускать повторения зимних ЧП.

